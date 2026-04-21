Critici dure pentru Cristi Chivu înainte de a deveni campion cu Inter: ”Sunt obligat să spun asta despre el”

Mai este doar o formalitate până când Inter va deveni campioană în Serie A și este la un pas de calificarea în Cupa Italiei. Cu toate că rezultatele sunt mult peste așteptări, Cristi Chivu (45 de ani) are parte de noi critici.

Cristi Chivu, criticat în Italia deși e aproape campion cu Inter

Fostul mijlocaș Massimo Mauro, jucător care a evoluat în cariera sa printre altele pentru Juventus și Napoli, s-a arătat dezamăgit de faptul că antrenorul român și-a schimbat discursul în ultima perioadă și a renunțat la declarațiile transparente pe care le făcea la începutul mandatului.

”Ar fi fost mai bine dacă m-aș fi prins de Chivu mai devreme. Când l-am văzut la primele interviuri și conferințe, mi-a lăsat impresia că reprezintă o altă cultură a sportului, una diferită. Am fost fascinat de toate declarațiile sale. Acum, însă, sunt obligat să spun că nu mai este sincer, pentru că s-a adaptat.

S-a adaptat în sensul în care și-a dat seama ce trebuie să declare. Și, pentru cei ca mine, care au jucat fotbal, aceste lucruri cântăresc mult. Până la urmă, cea mai puternică echipă din țară nu poate să joace cartea victimei”, a spus Mauro, conform site-ului .

L-a comparat pe Chivu cu Mourinho

Fostul fotbalist italian consideră că Inter este un club mare care nu are voie să joace rolul de victimă, este de părere că românul a preluat discursul antrenorului portughez Jose Mourinho și a mărturisit că regretă faptul că a crezut în Chivu.

”Am crezut în el, dar trebuie să admitem că a început greșit, iar apoi s-a adaptat. Trebuie să adăugăm și că Inter este un club grozav. Un antrenor nu putea să facă treaba pe care a reușit-o Chivu dacă n-ar fi avut un club grozav în spate. Marotta (n.r. – președintele lui Inter) e un mare campion, Ausilio (n.r. – directorul sportiv) este foarte bun, precum și toți ceilalți din conducere. Când reduci totul doar la antrenor…

Oameni buni, nu e cazul! Inter se bate la titlu de cinci ani, așa că e un proiect funcționabil. Așa că nu ai nevoie să te ascunzi după cuvinte, să fii Mourinho, să faci pe victima. Fii tu însuți! Îmi pare rău s-o zic, dar regret că am crezut în el. Acum s-a adaptat, a devenit ca toți ceilalți, acum a ajuns ca Mourinho”, a spus Massimo Mauro.

Chivu are pe masă prelungirea contractului

În ciuda criticilor la adresa lui Cristi Chivu, șefii Interului sunt foarte mulțumiți de parcursul echipei sub comanda românului și . Iar anunțul a venit chiar din partea președintelui Giuseppe Marotta.

”Obiectivul important, Scudetto, este aproape. Va fi reînnoit contractul lui Chivu? Deja are contractul, e o formalitate… Cristian se potrivește perfect profilului pe care îl căuta Inter, el reprezintă un punct de referință important.

Singura problemă putea fi experiența lui, dar acum o acumulează. Suntem încântați cu decizia pe care am făcut-o, ne-a răsplătit. Este unul dintre cei mai buni antrenori emergenți din lume”, a afirmat conducătorul ”nerrazzurilor”.

Chivu poate face eventul în primul an pe banca Interului

Pentru Inter urmează meciul de pe teren propriu cu Como, din manșa secundă a semifinalei Cupei Italiei. În primul joc cele două echipe au terminat la egalitate, scor 0-0, iar returul se va disputa marți, 21 aprilie, de la ora 22:00.

În campionat, lucrurile sunt ca și rezolvate, trupa lui Cristi Chivu având 12 puncte avans față de Napoli și AC Milan, cu cinci etape înainte de final. Dacă planetele se vor alinia, Inter .