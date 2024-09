Critici dure pentru naționala lui Mircea Lucescu după victoriile din Liga Națiunilor: ”Suntem niște simpatici în lumea urâților!”

”Tricolorii” s-au impus extrem de clar în Kosovo, scor 3-0, dar au trecut cu mari emoții de Lituania cu 3-1. Oaspeții din Ghencea au avut gol anulat cu VAR la 1-1 și tot .

Naționala lui Mircea Lucescu, criticată după două victorii

Fostul patron al clubului Politehnica Timișoara, Marian Iancu, nu a fost convins de primele prestații ale naționalei sub comanda lui Mircea Lucescu și crede că adversarii au fost mai mult decât modești.

”În ceea ce privește echipa națională și cele șase puncte obținute în primele două meciuri din grupă, este evident că dintre cele mai slab cotate echipe europene nu noi suntem cea din urmă. Avem și noi faliții noștri.

Kosovo, cu un fotbal al anilor ’70, atletismul de anduranță lituanian și probabil Cipru în depresie după 0-4, acasă, cu balcanicii noștri dragi pe care-i așteptăm nerăbdători pe Arena Națională.

Vreo 60 de mii de suporteri în galben, latini și tot balcanici. Astfel apărem pe alocuri strălucitori, talentați și pregătiți să-i înfruntăm în luptă dreaptă pe toți, oricare ar fi ei. Putem juca frumos și să luăm 5 de la Belgia și Olanda, adică minim față de ceea ce a fost pe teren.

Sau să-l antrenăm pe Hagi junior să ne scoată câte un penalty la timpul potrivit, acesta din urmă fiind un adevărat know-how personal, marcă înregistrat cu suportul corect al VAR!”, a declarat Iancu, pentru .

Iancu, deranjat de gazonul din Ghencea

În finalul discursului său acid, omul de afaceri s-a arătat dezamăgit de faptul că suporterul român a început să se bucure la victorii mărunte și .

”Of, Doamne, am învățat să ne bucurăm din orice, atât de jos am ajuns. Unde ești tu Generație de Aur, unde ești tu Cupă a Campionilor Europeni sau tu America 1994? Apropo, am arătat în meciul împotriva Lituaniei ca și gazonul pe care am jucat.

Ăștia suntem, atâta putem! Forța stă în tribune! P.S. Suntem niște simpatici în lumea urâților!”, a mai spus Marian Iancu, referitor la prestațiile echipei naționale a României din partidele cu Kosovo și Lituania.