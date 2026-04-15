Critici dure pentru Yamal după gestul din Atletico – Barcelona: „Copilul se crede Neymar”. Răspunsul fotbalistului

Lamine Yamal, criticat dur după eliminarea Barcelonei din Champions League. Gestul său din timpul meciului cu Atletico Madrid a stârnit un val de reacții negative pe social media.
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 14:00
Critici dure pentru Yamal dupa gestul din Atletico Barcelona Copilul se crede Neymar Raspunsul fotbalistului
Internetul a explodat după gestul lui Yamal: „Nu o să fie niciodată cel mai bun din lume!”
Barcelona a suferit marți seară o mare dezamăgire. Catalanii au ratat calificarea în semifinalele UEFA Champions League, după ce au pierdut la general cu 3-2 în fața rivalilor de la Atletico Madrid. Deși a fost poate cel mai bun jucător de pe teren, Lamine Yamal nu a scăpat de critici. Gestul său din prima repriză i-a deranjat pe fanii fotbalului.

Lamine Yamal a strălucit în dubla cu Atletico Madrid. În manșa tur a reușit câteva faze de senzație, însă nu a putut trimite mingea în poarta lui Musso. Pe Metropolitano, în schimb, tânărul fotbalist al catalanilor a deschis rapid scorul în minutul 4 și a aprins speranțele suporterilor Barcelonei.

Ferran Torres a dus scorul la 2-0 în favoarea grupării de pe Camp Nou, însă doar câteva minute mai târziu Atletico a redus din diferență prin Lookman. În repriza secundă, Eric Garcia a văzut cartonașul roșu, iar speranțele catalanilor s-au năruit.

În prima repriză a meciului din manșa retur, Fermin Lopez a suferit o accidentare serioasă. Musso, portarul de la Atletico, l-a lovit din greșeală cu gheata în față, iar jucătorul Barcelonei a început să sângereze. Medicii au reușit să îl bandajeze, iar acesta a continuat jocul.

În timp ce colegul său primea îngrijiri medicale, Yamal se pregătea să execute un corner. Partida a fost oprită preț de câteva minute, iar superstarul Barcelonei s-a așezat pe minge ca în curtea școlii, în așteptarea ca arbitrul să îi dea ok-ul să repună mingea în joc. Imaginile s-au viralizat pe social media.

Internetul a explodat după gestul lui Yamal: „Nu o să fie niciodată cel mai bun din lume!”

Totuși, nu toată lumea a apreciat gestul lui Yamal. Unii i-au atras atenția tânărului jucător că a vrut să se dea în spectacol prin acest gest, deși la doar câțiva metri colegul său de la Barcelona suferea. În trecut, Neymar alegea să se pună pe balon cât jocul era oprit.

„Se dă în spectacol și într-un asemenea meci, nu o să fie niciodată cel mai bun din lume”. „Fermin era pe jos, plin de sânge, iar Yamal s-a pus pe minge ca să fie filmat și să devină viral pe TikTok. Putea măcar să vadă dacă colegul lui e ok”. „Copilul se crede Neymar. Măcar Neymar are un Champions League câștigat. Așa o să stea și când se va uita la TV la Atletico – Arsenal”, au fost doar unele dintre comentariile lăsate de fani pe social media.

Prima reacție a lui Lamine Yamal după eliminarea din Champions League

După meciul de pe Metropolitano, Lamine Yamal le-a făcut o promisiune fanilor Barcelonei. Tânărul talent al catalanilor este sigur că, într-o zi, trofeul UEFA Champions League va reveni pe Camp Nou: „Am dat totul, dar nu a fost suficient. Asta face parte din drum: ca să ajungi în vârf trebuie să urci pas cu pas și știm că nu va fi ușor, nimeni nu ne va face lucrurile simple. Dar să renunțăm nu este o opțiune.

Avem toate motivele să credem și vom lupta pentru ele până la capăt. Fiecare greșeală e o lecție și nu vă îndoiți că vom învăța din fiecare. Suntem Barça și vom reveni acolo unde ne este locul. Părinții mei m-au învățat că un om își respectă întotdeauna cuvântul… și îl vom aduce înapoi la Barcelona”, a declarat Yamal după meciul cu Atletico.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
