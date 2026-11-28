CE TREBUIE SĂ ȘTII Criticile din Italia și cifrele lui Radu Drăgușin în acest sezon

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Fundașul central român Radu Drăgușin (24 de ani) se află în centrul unor critici vehemente în Italia, unde jurnaliștii de la Tuttomercatoweb (TMW) l-au numit „protejatul lui Fabio Paratici” într-o analiză dedicată campaniei de transferuri desfășurate în vară de Fiorentina. Împrumutat de la Tottenham pentru 1,5 milioane de euro, stoperul român este vizat de o opțiune de achiziție definitivă evaluată la 17,5 milioane de euro, sumă considerată prea mare de comentatorii italieni raportat la evoluțiile sale recente.

Criticile din Italia și cifrele lui Radu Drăgușin în acest sezon

Potrivit jurnaliștilor italieni de la Tuttomercatoweb (TMW), Radu Drăgușin, pe care îl numesc „protejatul lui Paratici”, reprezintă una dintre marile dezamăgiri ale acestui început de campionat pentru Fiorentina. Sursa citată susține că, la nivelul arătat în prezent, fundașul român nu justifică suma de aproape 20 de milioane de euro pe care clubul toscan ar urma să o achite celor de la Tottenham pentru transferul definitiv.

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Totuși, italienii atrag atenția că opțiunea de cumpărare se va transforma în curând într-o obligație, întrucât, în ciuda greșelilor repetate din defensivă, internaționalul român este tratat ca un titular incontestabil și de neatins. În acest ritm, gruparea „viola” riscă să piardă dreptul de a mai decide asupra viitorului său, motiv pentru care jurnaliștii îi transmit directorului sportiv Fabio Paratici să analizeze cu mare atenție dacă merită să investească o sumă atât de consistentă într-un fotbalist care, raportat la evoluțiile actuale, ar fi trebuit să ia loc pe banca de rezerve.

Potrivit datelor de pe Transfermarkt, se ridică în prezent la 22 de milioane de euro, iar cifrele sale din actuala stagiune (2026/2027) confirmă statutul de om de bază în defensiva echipei din Florența. Fundașul român a bifat 14 apariții în toate competițiile, 12 în Serie A, unde a fost integralist de fiecare dată (1.080 de minute), și două în Coppa Italia, contra celor de la Benevento și Pisa, acumulând un total de 1.215 minute pe gazon. Deși a contribuit ofensiv cu două pase decisive în campionat, bilanțul defensiv al echipei cu el pe teren rămâne unul fragil, Fiorentina primind 28 de goluri în cele 12 etape disputate până acum, fără să reușească vreun meci fără gol primit în Serie A.

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Florin Manea și programul de foc al Fiorentinei

Nici impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, nu a ascuns că fotbalistul traversează o perioadă mai dificilă din punct de vedere al constanței, arătând că atât el, cât și echipa au nevoie de o revenire de formă în a doua parte a sezonului, cu un orizont estimat în jurul lunilor februarie – martie.

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cu 9 puncte acumulate în primele 12 etape, venind după un eșec categoric pe terenul celor de la Monza, scor 0-3. Trupa pregătită pe „Artemio Franchi” are în față un final de an extrem de aglomerat, cu cinci partide oficiale programate până la Crăciun: duelul din deplasare cu Udinese de duminică, 29 noiembrie (ora 13:30), urmat în decembrie de confruntările din campionat cu Cagliari pe teren propriu și Parma în deplasare, de meciul eliminatoriu din optimile Cupei Italiei contra lui Napoli și de partida de acasă cu Bologna din etapa a 16-a.