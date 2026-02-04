Sport

Scandat total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump

Pep Guardiola a luat din nou atitudine! Antrenorul din Premier League a lansat atacuri la adresa lui Donald Trump, președintele SUA.
Traian Terzian
04.02.2026 | 16:31
Scandat total pe axa Premier League Casa Alba Pep Guardiola antrenorul lui Manchester City atac frontal la adresa lui Donald Trump
Ce critici i-a adus Pep Guardiola lui Donald Trump. Foto: colaj Fanatik.
Ultimele tragedii petrecute pe glob nu l-au lăsat indiferent pe Pep Guardiola. Spaniolul a reacționat încă o dată și a anunțat că se va folosi de notorietatea sa pentru a atrage atenția asupra acestor probleme grave. Cum l-a criticat pe Donald Trump, președintele SUA.

Reacție dură a lui Pep Guardiola la adresa lui Donald Trump

În conferința de presă susținută înaintea meciului Manchester City – Newcastle, din manșa secundă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei, tehnicianul a vorbit din nou despre războaie, dar și despre uciderea a două persoane în SUA de către agenții federali de imigrare. Donald Trump a fost criticat intens în spațiul public pentru cele întâmplate peste ocean. A venit rândul legendarului tehnician spaniol să iasă la atac.

”Niciodată în istoria umanității nu am avut informațiile în fața ochilor noștri mai clar decât acum. Genocidul din Palestina, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce s-a întâmplat în Rusia, ce s-a întâmplat în întreaga lume, în Sudan, peste tot.

Ce s-a întâmplat în fața noastră? Vreți să vedeți? Sunt problemele noastre ca ființe umane. Sunt problemele noastre. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, Renee Good și Alex Pretti au fost uciși. Spuneți-mi cum puteți apăra asta”, a declarat indignat Guardiola, conform Reuters.

Promisiunea făcută de Guardiola

Managerul lui Manchester City a precizat că va lua atitudine ori de câte ori va fi nevoie, pentru că își dorește o lume mai bună pentru toată lumea. ”Când văd imaginile, îmi pare rău, mă doare. De aceea, în orice poziție în care pot să mă exprim pentru a fi o societate mai bună, voi încerca și voi fi acolo. Tot timpul.

Este pentru copiii mei, pentru familiile mele, pentru voi. Nu există o societate perfectă, nicăieri nu este perfect, eu nu sunt perfect, trebuie să muncim pentru a fi mai buni”, a spus Pep Guardiola.

Pep Guardiola a apărat drepturile palestinienilor

Reacția antrenorului lui Manchester City a venit la doar cinci zile după ce, în timpul unui concert caritabil la Barcelona, și-a exprimat sprijinul pentru copiii din teritoriile palestiniene ocupate.

Nu este pentru prima dată când Guardiola a vorbit despre situația critică din Fâșia Gaza. La finalul anului anului trecut, după ce s-a stabilit disputarea unul meci amical între reprezentativele din Catalunia și Palestina, el s-a arătat devastat de ororile petrecute în zonă.

”Este un meci care depășește simplul simbol. Astăzi, totul este cunoscut și, grație acestei confruntări, palestinienii vor vedea că o parte a lumii se gândește la ei. Lumea a abandonat Palestina. Nu am făcut absolut nimic.

Nu este vina lor că s-au născut acolo. Cu toții am permis distrugerea unui întreg popor. Răul este făcut și ireparabil. Este nevoie de o acțiune mai concretă, dar nu am nicio încredere în acești lideri”, a afirmat Guardiola.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
