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Critici pentru Radu Drăgușin după Sassuolo – Fiorentina 2-4. Ce note a primit românul

Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2026 | 22:49
Critici pentru Radu Dragusin dupa Sassuolo Fiorentina 24 Ce note a primit romanul
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Critici pentru Radu Drăgușin după Sassuolo - Fiorentina 2-4. Ce note a primit românul. Foto: Profimedia
Radu Drăgușin, criticat în presa din Italia după prestația din Sassuolo - Fiorentina 2-4: „Confuz, luat prin surprindere, se chinuie”. Ce note a primit fundașul român
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Radu Drăgușin (24 de ani) a fost integralist în meciul Sassuolo – Fiorentina 2-4, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 10 din Serie A. Deși echipa lui a obținut o victorie foarte importantă în deplasare, fundașul central român a fost criticat la finalul partidei. În principal, internaționalului român i s-a reproșat modul în care a gestionat anumite faze cu Lauriente, marcatorul golurilor gazdelor, în prim-plan.

Ce a scris presa din Italia despre Radu Drăgușin după Sassuolo – Fiorentina 2-4

Mai exact, jurnaliștii de la violanews.com, deci publicație care, după cum de altfel îi spune și numele, este în mod evident una „de casă” pentru gruparea de pe „Artemio Franchi”, i-au dat lui Drăgușin doar nota 5.5 pentru prestația lui din această partidă și, în plus, au apreciat că românul a fost „confuz” în joc, anticipat în multe momente de adversari și cu probleme evidente în a-și găsi ritmul:

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„Confuz. Anticipat adesea de Esposito, se chinuie să-și găsească ritmul. Marcaj larg la primul gol al lui Laurienté, plătește pentru energia și agilitatea excesive ale atacanților lui Sassuolo”. De asemenea, în ancheta realizată de către jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com, Radu Drăgușin a fost notat tot cu 5.5.

Ce note a primit Radu Drăgușin

Doar că aceștia au nuanțat puțin și au punctat că nu doar românul a fost luat prin surprindere de incursiunile ofensive reușite de Lauriente, ci întreaga apărare a celor de la Fiorentina s-a aflat în această situație la acest meci. De asemenea, s-a notat și că Drăgușin a reușit totuși și câteva blocaje bune în momente complicate pentru echipa lui.

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Pe de altă parte însă, internaționalul român a fost și criticat, în special pentru câteva degajări inexacte. „Blocaje bune, alternând cu niște degajări mai puțin perfecte. A fost luat prin surprindere la un gol al lui Laurienté, la fel ca întreaga linie defensivă”, a scris și sursa citată anterior la finalul acestui meci dintre Sassuolo și Fiorentina.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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