Critici pentru Radu Drăgușin după Sassuolo – Fiorentina 2-4. Ce note a primit românul

ADVERTISEMENT

, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 10 din Serie A. Deși echipa lui a obținut o victorie foarte importantă în deplasare, fundașul central român a fost criticat la finalul partidei. În principal, internaționalului român i s-a reproșat modul în care a gestionat anumite faze cu Lauriente, marcatorul golurilor gazdelor, în prim-plan.

Ce a scris presa din Italia despre Radu Drăgușin după Sassuolo – Fiorentina 2-4

Mai exact, jurnaliștii de la , deci publicație care, după cum de altfel îi spune și numele, este în mod evident una „de casă” pentru gruparea de pe „Artemio Franchi”, i-au dat lui Drăgușin doar nota 5.5 pentru prestația lui din această partidă și, în plus, au apreciat că românul a fost „confuz” în joc, anticipat în multe momente de adversari și cu probleme evidente în a-și găsi ritmul:

ADVERTISEMENT

„Confuz. Anticipat adesea de Esposito, se chinuie să-și găsească ritmul. Marcaj larg la primul gol al lui Laurienté, plătește pentru energia și agilitatea excesive ale atacanților lui Sassuolo”. De asemenea, în ancheta realizată de către jurnaliștii de la , Radu Drăgușin a fost notat tot cu 5.5.

Ce note a primit Radu Drăgușin

Doar că aceștia au nuanțat puțin și au punctat că nu doar românul a fost luat prin surprindere de incursiunile ofensive reușite de Lauriente, ci întreaga apărare a celor de la Fiorentina s-a aflat în această situație la acest meci. De asemenea, s-a notat și că a reușit totuși și câteva blocaje bune în momente complicate pentru echipa lui.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte însă, internaționalul român a fost și criticat, în special pentru câteva degajări inexacte. „Blocaje bune, alternând cu niște degajări mai puțin perfecte. A fost luat prin surprindere la un gol al lui Laurienté, la fel ca întreaga linie defensivă”, a scris și sursa citată anterior la finalul acestui meci dintre Sassuolo și Fiorentina.