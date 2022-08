Critici și observații în presa străină după lansarea „House of the Dragon”: mai mulți dragoni, mai puține aripi

HBO a reușit să se poziționeze în topul celor mai vizionate producții odată cu lansarea „House of the Dragon”, cu toate că numărul persoanelor care au văzut primul episod este mai mic față de cei care au vizionat „Game of Thrones” la debut.

House of the Dragon, sub Game of Thrones? La vizualizări da, la bani, nu!

Primul sezon a acestei serii ne duce cu 172 ani înainte de ficțiunea originală și se concentrează pe un război fratricid între predecesorii lui Daenerys Targaryen. a avut mai puțină priză la public față de primul episod din „Game of Thrones”.

ADVERTISEMENT

Publicațiile din străinătate au remarcat diferența de vizualizări dintre GOT și House of the Dragon. Serialul disponibil pe HBO și HBO Max, a fost văzut de 10 milioane de persoane din întreaga lume, spre deosebire de primul episod din „Urzeala tronurilor”, urmărit la început de 19,3 milioane de internauți, asta în Statele Unite ale Americii.

Probabil din cauza timpului în care se produce acțiunea, înaintea poveștii care a ținut cu sufletul la gură întreaga planetă, interesul este unul mai mic față de prequel, chiar și în patria americană.

ADVERTISEMENT

Unul dintre ziarele care a avut cea mai îndrăzneață remarcă referitoare la premiera House of the Dragon este „House of the Dragon are mai mulți dragoni, dar mai puțin zbor față de seria inițială”, este titlul dat de jurnaliștii americani, sugerând că acest proiect pare să nu prindă aceleași aripi ale succesului precum „Game of Thrones”.

Lansarea producției a fost comentată și de jurnaliști de la o serie de alte publicații prestigioase din lume. Unii comentatori de la „The Guardian” au semnalat că serialul va avea un succes uriaș, ba chiar comparându-l cu Urzeala tronurilor.

ADVERTISEMENT

Părerile sunt destul de împărțite

Alții au fost ceva mai rezervați. Ziarul englez The Telegraph, de pildă, a scris că „House of the Dragon” nu convinge din prima. Americanul The Wrap a notat că nici nu se compară cu Game of Thrones.

Criticul de televiziune Lucy Mangan a scris că serialul sună ”acceptabil” și că va fi destul de accesibil pentru publicul larg. Revista The Times a adus ceva mai multe laude față de această producție a lui Martin, descriind-o somptuoasă din punct de vedere vizual, cu un ton destul de inteligent.

ADVERTISEMENT

Lorraine Ali, o altă critică destul de citită a spus că încă de la primele scene din episodul întâi producția te fură și te emoționează! „Scena nașterii este suficient de puternică în sine pentru a avea pretenția ca primul episod să fie un succes rotund,. Asta arată că House of the Dragon are o înțelegere profundă a personajelor feminine pe care Urzeala tronurilor le-a găsit cu greu în câțiva ani”, este comentariul făcut de Ali,

ADVERTISEMENT

Fiecare episod din „Casa dragonului” a costat în jur de 20 milioane de dolari, costurile fiind unele destul de ridicate. Sumele sunt mult mai mari față de toate sezoanele GOT. Primul sezon Urzeala tronurilor a costat în totalitate 50-60 de milioane de dolari, de pildă. Ultimul sezon a costat 10 milioane pe episod. Așadar, ca investiție, este peste GOT!