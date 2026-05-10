Criticul de modă care nu iartă nimic dă verdictul despre nunta lui Victor Cornea cu Andreea Bălan: „A reușit să evite capcana”

FANATIK vine cu verdictul momentului despre ținutele purtate de mirii primăverii, Victor Cornea și Andreea Bălan! Cele două vedete și-au unit destinele într-o nuntă spectaculoasă organizată pe malul lacului Buftea, acolo unde luxul, eleganța și opulența au fost ridicate la rang de artă. Aproximativ 250 de invitați au fost martorii unui eveniment care, potrivit surselor din showbiz, ar fi costat sute de mii de euro.

Nunta lui Victor Cornea cu Andreea Bălan, testul hainelor

De la decorurile impresionante și până la meniul exclusivist, fiecare detaliu a fost gândit la milimetru. Însă, fără doar și poate, toate privirile au fost furate de apariția mirilor. Ea, într-o rochie spectaculoasă, cu trenă monumentală și detalii couture. El, într-un smoking clasic impecabil croit. Împreună, au oferit imaginea unui cuplu care părea coborât direct de pe coperta unei reviste glossy internaționale.

FANATIK a stat de vorbă în exclusivitate cu stilista și creatoarea de modă Roxana Nestian, care a analizat în detaliu ținutele purtate de cei doi la cununia religioasă și a oferit un verdict fără menajamente despre una dintre cele mai discutate nunți ale anului.

Potrivit acesteia, Andreea Bălan a reușit să ducă ideea de mireasă-prințesă într-o zonă modernă și sofisticată, fără să cadă în exagerări vizuale, lucru extrem de greu atunci când alegi volume ample și elemente dramatice.

„Analiză de Stil: Eleganță Regală și Croială Impecabilă la Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Apariția celor doi la hotelul Corinthia a fost o lecție de echilibru vizual, unde volumul spectaculos s-a întâlnit cu rigoarea croielii masculine de înaltă clasă”, a declarat Roxana Nestian pentru FANATIK.

Stilistă: „Trena monumentală”

a fost una semnată de brandul Oui-Da-Fee și a atras instant atenția tuturor celor prezenți. Voalul lung, trena amplă și aplicațiile couture au transformat-o pe Andreea într-o apariție cu adevărat regală. „Andreea Bălan a ales o creație Oui-Da-Fee care redefinește noțiunea de „mireasă prințesă” prin elemente moderne. Piesa centrală este, fără îndoială, trena monumentală, un exercițiu de volum din tul care conferă o aură maiestuoasă întregului ansamblu”, a explicat stilista.

Sub volumul impresionant al rochiei se ascundea, de fapt, o construcție extrem de sofisticată, atent gândită până la ultimul detaliu. Corsetul în formă de inimă i-a pus perfect în valoare silueta, în timp ce aplicațiile florale tridimensionale și broderiile prețioase au adăugat acel efect de lux discret pe care multe mirese încearcă să îl obțină, dar puține reușesc.

„Sub trena amplă se ghicește o bază de tip coloană, bogat ornamentată cu aplicații florale 3D și broderii prețioase, perle și cristale. Acest design hibrid oferă o textură vizuală complexă, transformând rochia într-o piesă de artă. Corsetul cu decolteu în formă de inimă este structurat impecabil, oferind o alură feminină și statuară”, a mai spus Roxana Nestian, pentru FANATIK.

Cum s-a descurcat Victor Cornea cu costumul de mire

Nici accesorizarea nu a fost lăsată la voia întâmplării. Andreea a mizat pe bijuterii fine și un voal simplu, lăsat să curgă natural, tocmai pentru a nu încărca suplimentar o apariție deja spectaculoasă. În contrapunct perfect, purtând un smoking negru semnat de Adina Buzatu. Fără experimente cromatice și fără artificii inutile, tenismenul a mers pe varianta sigură, dar extrem de sofisticată, a tuxedo-ului clasic.

„Victor Cornea a oferit un contra-punct necesar și extrem de elegant prin ținuta semnată de Adina Buzatu. Într-un moment în care mulți miri experimentează cu nuanțe atipice, Victor a ales calea sigură și supremă a eleganței masculine: smoking-ul negru”, a punctat criticul de modă.

Detaliile au făcut însă diferența. Reverele din satin, papionul proporționat perfect și pantofii din piele lăcuită au completat un look care a părut desprins din marile ceremonii de la Monte Carlo sau Cannes. „Sacoul cu rever ascuțit din satin subliniază statura atletică a tenismanului. Linia umerilor este perfect definită, iar lungimea mânecilor respectă regula de aur, lăsând la vedere exact cât trebuie din manșeta cămășii de ceremonie. Alegerea unui papion negru și a pantofilor din piele lăcuită confirmă atenția pentru detaliu specifică stilului promovat de Adina Buzatu. Este un look curat, sharp și atemporal”, a mai spus Roxana Nestian.

Capcana evitată de Andreea & Victor

Verdictul final al stilistei este unul categoric: mirii au reușit ceea ce foarte multe cupluri celebre ratează atunci când organizează nunți extravagante, să nu transforme luxul în exces kitschos „Cuplul a reușit să evite capcana supra-încărcării vizuale. Contrastul dintre maximalismul romantic al rochiei Andreei și minimalismul riguros al costumului lui Victor a creat o imagine armonioasă, demnă de o copertă de revistă. Este o celebrare a luxului clasic într-un cadru istoric, unde fiecare element, de la volumul tulului până la luciul reverului, a fost orchestrat pentru a transmite distincție”, a concluzionat Roxana Nestian pentru FANATIK.