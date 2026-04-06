Criza apei de la Curtea de Argeş, în curs de rezolvare. În ce stadiu se află lucrările de reabilitare a Staţiei de Tratare

Problema apei de la Curtea de Argeş şi-a găsit o rezolvare, iar sfârşitul crizei începe să se întrevadă. Specialiştii grupului Veolia au început în data de 27 martie ample operaţiuni de reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile (STAP), iar săptămâna aceasta lucrările continuă cu montarea crepinelor (duze filtrante) şi a stratului filtrant.

Alimentarea la Curtea de Argeş s-a reluat săptămâna trecută

În primele trei zile de la începerea lucrărilor accentul s-a pus pe reabilitarea primei linii de patru filtre, astfel încât pe 29 martie să poată fi reluată alimentarea cu apă a consumatorilor. Începând cu data de 30 martie, timp de o săptămână, echipele de specialişti au demontat şi evacuat sistemul de distribuţie aferent primei linii de filtre, după care s-a trecut la evacuarea stratului filtrant din cele patru filtre izolate anterior, după cum au transmis specialiştii grupului Veolia, citaţi de .

În următoarele zile, până joi, 9 aprilie, se are în vedere montarea crepinelor şi a stratului filtrant. De asemenea, vor începe aferente primei linii de filtre. Specialiştii dau asigurări că nu întâmpină dificultăţi legate de logistică, iar materialele şi echipamentele necesare sunt deja comandate, astfel că nu sunt probleme în a fi respectate termenele de execuţie a lucrării.

15 iulie, termen limită de finalizare a lucrărilor de reabilitare

News.ro mai menţionează că operaţiunile de reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş sunt preconizate să se încheie cu totul în data de 15 iulie. au o dată cu golirea Barajului de la Vidraru, când apa a început să ajungă în staţie încărcată cu bacterii şi plină de nămol.

Ulterior, în mai multe eşantioane a fost descoperită bacteria Clostridium perfringens, astfel că Direcţia de Sănătate Publică a dispus sistarea totală a furnizării apei potabile şi menajere la Curtea de Argeş şi în alte trei comune din apropiere.