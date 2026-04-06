Criza apei de la Curtea de Argeş, în curs de rezolvare. În ce stadiu se află lucrările de reabilitare a Staţiei de Tratare

Criza de la Curtea de Argeş, provocată de apa contaminată, intră în faza finală. Alimentarea a fost reluată, iar echipele lucrează la refacerea sistemului de filtrare, cu termen de finalizare la mijlocul lunii iulie.
Daniel Spătaru
06.04.2026 | 21:17
Staţia de tratare a apei din Curtea de Argeş este în plină reabilitare Foto: news.ro
Problema apei de la Curtea de Argeş şi-a găsit o rezolvare, iar sfârşitul crizei începe să se întrevadă. Specialiştii grupului Veolia au început în data de 27 martie ample operaţiuni de reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile (STAP), iar săptămâna aceasta lucrările continuă cu montarea crepinelor (duze filtrante) şi a stratului filtrant.

Alimentarea la Curtea de Argeş s-a reluat săptămâna trecută

În primele trei zile de la începerea lucrărilor accentul s-a pus pe reabilitarea primei linii de patru filtre, astfel încât pe 29 martie să poată fi reluată alimentarea cu apă a consumatorilor. Începând cu data de 30 martie, timp de o săptămână, echipele de specialişti au demontat şi evacuat sistemul de distribuţie aferent primei linii de filtre, după care s-a trecut la evacuarea stratului filtrant din cele patru filtre izolate anterior, după cum au transmis specialiştii grupului Veolia, citaţi de News.ro.

În următoarele zile, până joi, 9 aprilie, se are în vedere montarea crepinelor şi a stratului filtrant. De asemenea, vor începe lucrările de realizare a noii reţele de distribuţie aferente primei linii de filtre. Specialiştii dau asigurări că nu întâmpină dificultăţi legate de logistică, iar materialele şi echipamentele necesare sunt deja comandate, astfel că nu sunt probleme în a fi respectate termenele de execuţie a lucrării.

15 iulie, termen limită de finalizare a lucrărilor de reabilitare

News.ro mai menţionează că operaţiunile de reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile Curtea de Argeş sunt preconizate să se încheie cu totul în data de 15 iulie. Problemele cu apa la Curtea de Argeş au o dată cu golirea Barajului de la Vidraru, când apa a început să ajungă în staţie încărcată cu bacterii şi plină de nămol.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai...
Digi24.ro
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă

Ulterior, în mai multe eşantioane a fost descoperită bacteria Clostridium perfringens, astfel că Direcţia de Sănătate Publică a dispus sistarea totală a furnizării apei potabile şi menajere la Curtea de Argeş şi în alte trei comune din apropiere.

Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu...
Digisport.ro
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care...
Fanatik
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
Prima reacție a spitalului din Târgu Jiu după moartea unei asistente. Unde mai...
Fanatik
Prima reacție a spitalului din Târgu Jiu după moartea unei asistente. Unde mai lucra femeia: „Eram clienta ei”
Cumpărăturile de Paște nu mai sunt o prioritate pentru români: au sărăcit de...
Fanatik
Cumpărăturile de Paște nu mai sunt o prioritate pentru români: au sărăcit de la un an la altul. „Va fi săptămâna patimilor financiare pentru majoritatea”
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
