Criză de antivirale pentru copii în farmaciile din România. Lista medicamentelor care nu se mai găsesc

Mai mult, nu se găsesc nici soluții pentru aerosoli în farmacii, iar părinții ajung la medic să schimbe rețeta pentru că nu găsesc în nicio farmacie medicamentul dorit.

România e lovită din nou de o veritabilă criză

Situația e cauzată, printre altele, de care ajung la medic în această perioadă.

Lavinia e una dintre mămicile disperate care au copilul răcit, dar nu găsesc tratament pentru el. ”Am umblat destul de mult, nu le-am găsit la mine în cartier, am venit să întreb, nu se mai găsesc. Analgezice, de tuse, Biorinilul pentru nas. Am fost la patru, cinci, câte am în zonă”, a explicat Lavinia Marin pentru

Farmaciștii subliniază că situația e dramatică mai ales că nu există substitut pentru anumite medicamente, care pur și simplu nu se mai găsesc.

Criza adevărată este unde nu avem echivalent, vorbim de siropuri de tuse, vorbim de penicilina clasică, Ospen, sirop, forme de Augmentin, de Zinat suspensie, de Xifia suspensie pentru copii… Spray-urile care lipsesc pentru copii cu bronşiolite acute, cele cu cortizon”, a explicat farmacistul Beatrice Speteanu.

Medicii de familie nu au ce face și se văd nevoiți să se adapteze și să schimbe tratamentul în funcție de ce se găsește în farmacii. ”Alegem formele terapeutice, formele de administrare. Ne limităm. Necesită altă reţetă, schimbăm medicaţia.

În loc de o pastiluţă să ia două, în funcţie de concentraţie şi de doză”, transmite medicul pediatru Doina Martian, semn că situația nu este ușor de gestionat.

Același scenariu îl prezintă și medicul de familie Sandra Alexiu: ”Şi le dăm ce ştim că există. Personal, mi se întâmplă să mă mai duc prin farmacia care e cel mai aproape de cabinetul meu şi de unde îşi iau majoritatea ca să văd ce este, să nu prescriu ceva să-i plimb prin tot oraşul pentru o reţetă. E ideal pentru toţi să plece de la cabinet cu una sau două soluţii de înlocuire”.

În România, doar în ultima săptămână, au fost înregistrate 95.000 de cazuri de infecții respiratorii, o cifră considerată alarmantă de către specialiști.