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Dinamo a pierdut ultimele două jocuri din campionat, în deplasare cu FC Argeș și pe teren propriu cu Petrolul. „Câinii” vor juca acum în deplasare cu Universitatea Craiova, într-un adevărat derby. Mihai Stoica este de părere că rivalii săi de moarte sunt mult mai buni decât sezonul precedent, lăudând progresul făcut sub comanda lui Nuno Campos. Fostul oficial de la FCSB a vorbit și despre Danny Armstrong, principala piesă de bază a lui Dinamo în acest sezon.

Mihai Stoica a lăudat-o pe Dinamo

Dinamo a avut un parcurs foarte bun în acest sezon sub comanda lui Nuno Campos. Mihai Stoica a văzut parcursul rivalilor săi și a ținut să laude progresul făcut față de sezonul precedent, în ciuda faptului că „alb-roșii” nu s-au mai bazat pe anumiți jucători cheie, care au plecat sau au fost accidentați. „Pentru mine surpriza imensă a fost ceea ce a făcut Dinamo până la meciurile astea. Adică și acum, dacă tragi linia, sub nicio formă eu nu cred că Dinamo este sub ce se așteptau suporterii. Nu poți să scoți din context două meciuri. Pentru că Dinamo, față de echipa de anul trecut, a pierdut Boateng, jucător extrem de important, a pierdut Gnahore, care anul trecut a fost unul dintre protagoniști, da? Nu l-a avut o perioadă destul de lungă pe Musi, care la fel, a fost un jucător extrem de important anul trecut. Au rezolvat practic problema regulii cu Musi. Una e să o rezolvi cu Musi, alta cu Irimia, care e un jucător interesant, dar nu e Musi. Musi era căpitanul echipei naționale de tineret.

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Și de adus, până la urmă l-au adus pe Pascual de nicăieri, care n-a marcat în viața lui, nu știa cum e să se bucure, nu știa să se bucure la goluri. Și acum a marcat cinci goluri, dacă nu mă înșel. Șase, poftim! Au securizat poziția lui Stoinov, care era un copil când a venit și acum joacă titular în naționala Israelului. A ajuns să joace Mărginean titular incontestabil, care anul trecut nu juca pentru că n-avea unde. L-au adus pe Zandbergen, la fel, care nu prea știe de unde să-l iei. Armstrong, care joacă mult peste ce juca anul trecut. Soro, care mi se pare că este peste nivelul anului trecut. Deci eu cred că acest antrenor a reușit să crească valoarea individuală a unor jucători, ceea ce este important. Că Dinamo a pierdut ultimele două meciuri. OK, la Pitești am văzut meciul, nu meritau să piardă niciodată. Meritau să câștige. Ultimul meci nu l-am văzut, chiar n-am văzut meciul”, a spus inițial Mihai Stoica.

Mihai Stoica nu crede că Dinamo trece printr-o criză și a anunțat pe ce loc va încheia acest campionat

Înaintea derby-ului din deplasare cu Universitatea Craiova, Dinamo a pierdut cu FC Argeș și Petrolul. Mihai Stoica consideră că echipa nu trece printr-o criză și chiar o vede terminând sezonul pe una dintre primele 3 poziții. „Nu cred că e criză. Eu cred că Dinamo are foarte mari șanse să termine pe podium anul ăsta. OK, că unii vorbeau de titlu, la cum arată acum lucrurile, depinde ce se va întâmpla în mercato-ul ăsta de riparazione. Dacă sunt echipe care se vor întări considerabil și în primul rând FCSB este foarte important dacă se va întări. La cum arată acum toate echipele din Superliga, Craiova nu pare să aibă contracandidată. Doar că play-off-ul va fi un alt campionat, va începe un alt campionat și contează forma pe care o arăți acolo”, a mai spus MM.

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Mihai Stoica l-a caracterizat în direct pe Danny Armstrong, fotbalistul lui Dinamo

Pe final, Mihai Stoica a vorbit și despre Danny Armstrong, cel care pentru FANATIK. MM l-a descris punctual pe fotbalistul scoțian, evidențiind cum s-a remarcat, de fapt, până acum în acest sezon. „Armstrong are goluri marcate din afara careului, are assisturi din lovituri de la colț executate. Poți să-l citești, dar el dacă bate bine cornerul și vine Pascual sau cine știe. Armstrong nu este un jucător inventiv, nu este un jucător cu o tehnică deosebită în relația unu contra unu.

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Cred că a marcat niște goluri, dacă țin minte bine, cu niște erori foarte mari defensive ale adversarilor, jucători care s-au tras înapoi în loc să ia piciorul stâng. Se știe foarte bine, dacă are pe dreptul nu contează, dacă are pe stângul e jumătate gol. Nu-l lăsa! E un jucător ușor de citit, dar este un jucător care și-a făcut treaba. Acum Dinamo n-are fotbaliști dezechilibranți, n-are fotbaliști care să facă diferența în duelurile unu la unu. Dar spune-mi și mie cam cine are?”, a conchis Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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3 este locul ocupat de Dinamo după 16 etape din acest sezon de SuperLiga

9 este numărul de etape consecutive în care Dinamo a fost lider