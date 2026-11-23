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și a ajuns astfel la al 4-lea meci consecutiv fără succes și fără gol marcat. Specialiștii FANATIK au analizat ce se întâmplă la fosta campioană a României, care pare că nu își găsește ritmul și are parte de un nou sezon în care .

Adrian Ilie a enumerat principalele cauze pentru criza de la FCSB

FCSB traversează un nou sezon modest, în ciuda ultimelor mișcări de trupe efectuate atât în privința lotului, cât și în privința staff-ului. Adrian Ilie a vorbit despre situația echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf și consideră că sunt mulți jucători care nu au valoarea necesară pentru clubul „roș-albastru”. De asemenea, „Cobra” este de părere că o campanie de achiziții bine pusă la punct în pauza de iarnă ar putea ajuta la redresarea echipei de anul viitor.

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„Cred că nu-și găsesc ritmul de joc. Mulți jucători de acolo, cred că nu au valoare pentru FCSB. Este și presiunea asta mare cum apare și la domnul Becali, pentru că pleacă managerul, care făcea foarte multe lucruri la FCSB, era alături de jucători. Totul se transmite, se răsfrânge asupra jucătorilor. Mai departe, dacă vorbim de fotbal, în ultimele patru meciuri să nu marchezi niciun gol înseamnă că FCSB-ul suferă foarte mult și la posesie, și la ritmul de joc, și la ocaziile care vor să și le creeze, la o idee de joc.

Nu și-au găsit ritmul, cu toate că Reghe a început foarte bine primele meciuri, le câștigase pe toate trei. Vine o cădere după pauza aia în care i-a antrenat. Spuneau că s-au antrenat foarte bine sau foarte mult… și vine o cădere din care nu mai ies. Foarte ciudat, din punctul meu de vedere, că nu marchează. Acum se resimt foarte mult jucătorii care marcau din linia a doua, Cisotti și Olaru, pe vremuri, care făceau și diferență foarte bună. Din punctul meu de vedere, în momentul de față Miculescu este ieșit din formă, Drăguș ajunge la echipă, încă nu are ritmul de joc. Stoian e singurul care își creează așa o ocazie. Cred că trebuie să aștepte pauza asta de iarnă, să mai ia ceva jucători și să-și facă Reghe o idee. Nu îmi dau seama cum o să-și revină!”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Vochin, siderat de situația de la FCSB. Întrebările pe care „roș-albaștrii” trebuie să și le pună

Ulterior, Andrei Vochin a opinat la rândul său despre scenariul dezolant al echipei bucureștene. Oficialul FRF a subliniat că FCSB se află în această situație de un an și jumătate deja și nu își poate explica cum jucătorii aduși, care au făcut performanțe anterior, prestează atât de slab acum. „De ce trebuie să fie această presiune la, la FCSB? E vorba numai despre această presiune sau este vorba de altceva? Totuși s-au scurs cred că 60 de etape de când FCSB cochetează cu poziția 7, 8, 9. Adică nu este o chestie, e un campionat și jumătate de când FCSB cam stă pe această poziție în Liga 1. Cu toate tipurile de antrenori, cu toate tipurile de conducători, cu jucătorii schimbați. Mai e ceva de schimbat, oare? Pe patron nu îl poți schimba. Nu ai cum. Dar el însuși s-ar putea schimba dacă ar conștientiza chestiunea asta.

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Jucătorii ăștia până mai ieri alaltăieri câștigau câte meciuri la rând pe la CFR Cluj. Deci veneau de la locul 14 și jucau în cupele europene. Muhar, Korenica. Boutoutaou promova cu Sochaux în Ligue 2, Joao Paulo juca la Campionatul Mondial cu Argentina. Adică ăștia au uitat fotbalul dintr-o dată așa? Oare nu se întâmplă niște lucruri care îi fac să deraieze? Poate o lipsă de răbdare, poate o lacună în procesul de pregătire. Nu pot să îmi dau seama ce se întâmplă, dar ceva se întâmplă de vreme ce de aproape 60 de etape, 50 de etape, nu, un campionat și jumătate!”.

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Andrei Vochin a găsit momentul din care a izbucnit criza de la FCSB, de fapt

Andrei Vochin a ținut să dea timpul înapoi și a precizat că suferința și lacunele FCSB-ului își au izvorul, de fapt, în trecutul îndepărtat. Oficialul FRF a amintit și de parcursul din cupele europene, presărat cu sezoane în care echipa s-a făcut pur și simplu de râs cu formații aproape inexistente pe harta fotbalului. „FCSB cochetează cu locurile 7, 9 în Liga 1, perioadă în care te face de râs Auda, echipă de n-a auzit nimeni de ea în cupele europene. Tu care, în cupele europene, chiar aveai așa un asterisc tot timpul, indiferent ce făceai prin campionat. În cupele europene nu te făceai de râs. Cam asta era definiția Stelei/FCSB. Că am mai spus-o, Steaua/FCSB nu era în stare să scoată echipe foarte mari, așa cum a făcut Craiova când a bătut Leeds-ul sau Dinamo, care bătea Hamburg. La Steaua/FCSB nu găsești foarte multe exemple de genul ăsta. În schimb, ce găseai era că nu rata cu astea mici, că zicea tot timpul „Bă, ăștia au avut noroc la tragerea la sorți”. Da, mă, au avut noroc, dar le-a dat cu terenul în cap și au trecut peste ei. Nu s-au încurcat, n-au făcut nefăcute.

E, deja în ultimii 10 ani au apărut nefăcutele la „roș-albaștri”. Adică a apărut Auda, a apărut Shkendija… scoruri d-astea uriașe în competițiile europene. Ceea ce spune că acolo s-a pierdut ceva. Faptul că ei au câștigat doi ani dintr-un șir de 12 ani în care n-au câștigat nimic, în condițiile în care au avut cam în fiecare an cel mai bun lot, după părerea mea, iarăși e un eșec, pe care nu l-ai văzut la momentul respectiv. Acuma nu mai ești pe locul 2, 3, ești pe locurile 7, 9 și senzația tuturor e că această cădere continuă. Nu știe nimeni cum poate să redreseze o jucărie stricată. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Din punctul meu de vedere, pentru că nu se iau niște decizii raționale care să fie însoțite de răbdarea de care are are nevoie orice decizie luată pentru a o valida sau a o invalida!”, a conchis Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

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2 a fost numărul total de etape în care FCSB a fost lider în actualul sezon de SuperLiga

3 era numărul etapei când FCSB conducea ultima dată ierarhia

9 este locul ocupat acum de FCSB, după 16 etape