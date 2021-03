Criză de nervi a lui Mircea Rednic după Viitorul – Chindia 0-0: „Noi suntem prea fair-play, aici e junglă!”

Mircea Rednic a vorbit la finalul partidei dintre Viitorul și Chindia Târgoviște, 0-0, recunoscând că este mulțumit de felul în care arată echipa, mai puțin de faptul că elevii săi nu marchează mai multe goluri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tehnicianul a avut o criză de nervi când a văzut că se analizează o fază controversată la care Juvhel Tsoumou a atins mingea cu mâna în propriul careu, amintind de alte greșeli care s-au făcut împotriva echipei sale.

„Puriul” a asigurat că el va rămâne la Viitorul și în play-out și că mai are încă un an contract cu formația lui Gică Hagi după finalul actualului sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Criză de nervi a lui Mircea Rednic

Mircea Rednic a vorbit la finalul partidei dintre Viitorul și Chindia Târgoviște și a avut o criză de nervi pentru că s-a dezbătut intens un posibil penalty neacordat Chindiei, după ce mingea l-a lovit în mână pe Juvhel Tsoumou:

„La TV se analizează doar faza cu Tsoumou, dar altceva nu se mai analizează cum a fost la Grădinaru. La Craiova, cu Nistor, tot același arbitru nu am primit penalty.

ADVERTISEMENT

La noi, la meciul de la Sibiu nu s-a dat penalty, nimeni nu a analizat, nimeni nu a vorbit și m-am cam plictisit. Noi suntem prea fair-play și prea respectuoși, dar aici e junglă, care țipă mai tare”.

„Mă supără că nu înscriem!”

Mircea Rednic a continuat și a spus și ce l-a deranjat la jucătorii săi: „Mă supără că nu reușim să înscriem, dar ne lipsește ultima pasă, chiar dacă jucăm bine. N-am ce să le reproșez altceva jucătorilor nici la meciul acesta. Singurele lor ocazii au fost greșelile lui Cojocaru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Echipa joacă în principiu ce vreau eu. Să nu primească gol și să aducă mingea în fața porții ca să marcheze, unde mai avem de lucrat”.

„Mai sunt meciuri de jucat, dacă ratăm intrarea în play-off e doar din vina noastră. Au ma fost greșeli, dar îmi reproșez că am pierdut puncte, pentru că în afară de repriza a doua cu Astra, noi am făcut meciuri bune. Rămân și în play-out și mai rămân încă un an de contract”, a mai spus Mircea Rednic la finalul jocului.

ADVERTISEMENT