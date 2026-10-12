Sport

Criză de nervi incredibilă pentru Alexander Bublik! Și-a făcut praf racheta și s-a rănit după ce a lovit frigiderul. Video

Cristian Măciucă
12.10.2026 | 18:30
Criza de nervi incredibila pentru Alexander Bublik Sia facut praf racheta si sa ranit dupa ce a lovit frigiderul Video
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Criză de nervi incredibilă pentru Alexander Bublik! Și-a făcut praf racheta și s-a rănit după ce a lovit frigiderul. FOTO: X @Wimbledon
Imagini uluitoare cu Alexander Bublik la Mastersul de la Shanghai. Kazahul și-a distrus racheta și s-a accidentat după ce a lovit cu mâna un frigider. Ce s-a întâmplat după a fost însă incredibil
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Alexander Bublik (29 de ani, locul 22 ATP) a fost protagonistul unui moment incredibil în turul al treilea al turneului Masters 1000 de la Shanghai. Tenismenul kazah și-a pierdut complet cumpătul după ce a ratat două mingi de set în fața americanului Brandon Nakashima (25 de ani, locul 19 ATP).

Alexander Bublik și-a ieșit din minți la Shanghai! Și-a distrus racheta și s-a rănit la mână

Bublik conducea cu 6-4 în tie-break-ul primului set și părea foarte aproape să treacă în avantaj. Nakashima a revenit însă spectaculos și s-a impus cu 9-7, iar reacția adversarului său a fost una extremă. Kazahul și-a izbit de mai multe ori racheta de teren, până când aceasta a fost distrusă.

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Nervii lui Bublik nu s-au oprit aici. Ajuns la bancă, jucătorul și-a vărsat furia și asupra frigiderului în care erau păstrate băuturile sportivilor. În urma loviturii, Bublik s-a tăiat la mâna dreaptă și a început să sângereze, astfel că a fost nevoie de intervenția echipei medicale. Arbitrul îi acordase și un avertisment pentru comportament nesportiv.

Alexander Bublik a câștigat meciul după o revenire spectaculoasă

În ciuda incidentului, Bublik a continuat meciul. După ce a primit îngrijiri medicale, kazahul și-a revenit, a câștigat setul secund cu 6-3 și a împins partida într-un decisiv extrem de echilibrat. Bublik s-a impus în cele din urmă cu 6-7(7), 6-3, 7-6(5), după două ore și 27 de minute, și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Shanghai, unde îl va întâlni pe Alexander Zverev.

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Incidentul cu Alexander Bublik de la Shanghai nu ee ceva nou pentru fanii tenisului. Kazahul este cunoscut în circuit pentru temperamentul său vulcanic și pentru reacțiile imprevizibile din timpul meciurilor. De-a lungul carierei, Bublik a fost protagonistul mai multor momente controversate, fie prin ieșiri nervoase, fie prin execuții spectaculoase și gesturi neconvenționale.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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