Criza de ouă duce la scumpirea cozonacilor. De ce nu se mai găsesc în multe supermarketuri și când se rezolvă problema

România traversează o criză de ouă, cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, mai multe frigidere și rafturi din magazine fiind golite în ultimele zile. Cum am ajuns să vânăm ouăle din supermarketuri și de ce au început să lipsească? FANATIK a aflat și în cât timp se va rezolva problema.

Ce a cauzat criza de ouă din România: cozonacii se vor scumpi

Lipsa ouălor din magazine și înlocuirea acestora, în maximum o săptămână, va duce, însă, la anumite creșteri de prețuri la produsele de panificație și alte preparate care se fac cu ouă. Cozonacii, după care românii aleargă în preajma sărbătorilor, an de an, vor fi ceva mai scumpi și din cauza crizei de ouă, dincolo de și a prețului litrului de benzină la pompă.

Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), explică de ce avem criză de ouă și la ce soluții ar putea apela în următoarele zile magazinele alimentare din România. Specialistul își exprimă și o îngrijorare cu privire la situația cu care unele țări europene se confruntă și speră că țara noastră nu va ajunge în cel mai sumbru scenariu, și anume să se lovească de un val de cum este cazul Germaniei sau al Italiei în această perioadă.

Dragoș Frumosu, Sindalimenta: „Nu vreau să intru într-un astfel de scenariu, dar așa ne-am temut și cu gripa porcină”

„Foarte multe țări europene, în special Germania, Franța, Italia s-au lovit de o gripă aviară care probabil o să vină și peste noi. Bine, eu nu cred că Germania și Franța sunt în situația noastră, să nu poată lua niște măsuri urgente astfel încât să stopeze extinderea fenomenului gripei aviare. Nu vreau să intru într-un astfel de scenariu, dar așa ne-am temut și cu gripa porcină și ați văzut ce s-a întâmplat, în cele din urmă. Amintiți-vă că atunci România a acționat foarte târziu, s-au închis și foarte multe ferme, s-au omorât mulți porci. S-a terminat și cu creșterea porcului în România de am ajuns să importăm în jur de 80%.

Cauza principală e această gripă aviară în țările dezvoltate europene. Criza de ouă de pe piața lor a condus la importuri de ouă din România la prețuri mai bune și atunci este evident că după toate pierderile pe care fermierii le-au suportat în ultima perioadă, după pierderile luate de măsurile luate de guvern, măsurilor care evident că urmau să conducă la scăderea vânzărilor, pe fondul descreșterii puterii de cumpărare. Oamenii s-au orientat și au făcut exporturi la prețuri mult mai bune către aceste țări”, a declarat Dragoș Frumosu, pentru FANATIK.

Statul român, arătat cu degetul

Președintele Sindalimenta dă vină pe statul român despre care spune că nu a făcut absolut nimic să protejeze interesele consumatorilor sau ale producătorilor. Frumosu spune că e greșit atunci când autoritățile dau vina pe directivele venite de la Bruxelles, deoarece UE nu ne obligă la nimic din ceea ce se poate exagera în discursul public.

„Mereu au motivat că suntem membri ai UE și dacă abordăm tot felul de forme de sprijin încălcăm anumite directive, dar nu e așa. Polonia își apără fermierii, la fel și Cehia, noi nu. Dacă statul ar fi observat tendința de export mult mai mare în perioada asta, ar fi putut lua măsuri să protejeze consumatorul. Fermierul, până la urmă, recuperează din pierderile de până acum. Statul astăzi, și subliniez, nu are intenția decât de a încasa cât mai mulți bani, normal că nu se aruncă să protejeze consumatorul român. El e mulțumit că se face export. Plățile către stat, cresc, în condițiile în care pe ou se obține o sumă mai mare”, ne-a spus Frumosu.

Criza de ouă se rezolvă într-o săptămână. România ar putea completa rafturile cu marfă din Polonia și Ucraina

Întrebat de unde vom completa cofrajele cu ouă, având în vedere că fermierii români exportă masiv pentru că e în avantajul lor financiar, reprezentantul Sindalimenta spune că o mare parte din aceste produse vor veni din Polonia sau Ucraina. De asemenea, ne-a spus că nu crede că vor mai exista alte crize alimentare în lunile care vin și că și aceasta se va rezolva destul de repede.

„Nu doar cozonacii se vor scumpi, se scumpesc toate, în primul rând ca o consecință a măsurilor guvernamentale. De aproape un an, au început cu eliminarea facilităților din salariile angajaților din industria alimentară: întâi 10%, iar peste câteva luni, cealaltă jumătate de 10%. Angajatorul, ca să poată susțină forța de muncă, și așa decimată, căci industria alimentară duce lipsă de personal calificat, a trebuit să suporte aceste procente. A suporta 20% din salariile angajaților, tradus în sume fixe de bani, se regăsește în costuri. Asta vine ca o povară asupra prețurilor, care cresc.

Nu doar din cauza ouălor se va scumpi cozonacul. Mi-e teamă că până la Crăciun să nu fie o problemă cu cantitatea de ouă de pe piața României. Dacă fermierul ar veni să vândă la prețul de export pe piață, o cantitate însemnată nu se va vinde pe fondul puterii scăzute de cumpărare. Pe de altă parte, contractele cu hipermarketurile reprezintă un risc. Marile rețele probabil vor importa ouă din Polonia sau alte state și le vor pune pe rafturile noastre la prețuri mai mari decât cele care au fost până acum. Va fi un joc pe piață.

Cred că în maxim o săptămână se va regla situația cu ouăle pe raft. Mai mult ca sigur vor importa ouă din altă țară, unde cantitatea e foarte mare. E posibil să importăm inclusiv din Ucraina, mai ales că au nevoie să își vândă undeva marfa. Nu cred că o să existe și alte crize alimentare de acest tip”, a încheiat Frumosu, pentru FANATIK.