Criza din farmacii provoacă panică în România. Zeci de medicamente nu se mai găsesc

Pensionarii, de exemplu, au nevoie de tratamente care le sunt vitale, iar situația a ajuns în atenția Avocatului Poporului.

Criza din farmacii, sute de medicamente nu se mai găsesc

Potrivit dispar deja din farmacii medicamente anti-termice pentru viroză sau gripă, în timp ce în spitale acestea sunt deja inexistente. Secțiile de pediatrie sunt pline de pacienți cu infecții respiratorii acute, în timp ce zeci de medicamente au dispărut din farmacii.

în mai multe farmacii, medicamente vitale pentru soția sa, însă nu le găsește.

”E bolnavă. Are operație de 3 ori. Am o lună de când caut şi nu găsesc pe nicăieri. Am 80 de ani și umblu ca nebunul după tratament. În casă murim, aşa ca nebunii”, se plânge pensionarul.

Daniel Coriu, președinte al Colegiului Medicilor, a făcut o scurtă analiză a situației: “Aceste medicamente reprezintă uneori prima linie, chiar dacă au apărut medicamente novatoare, medicamente originale, foarte scumpe.

Acestea, de obicei, merg în combinație cu medicamentele citostatice obișnuite, aceste generice, asta înseamnă o dramă”.

Din farmaciile , inclusiv tratamente pentru gripă sau antitermice pentru copii.

“În general toate suspensiile sau antibioticele pentru copii, dar și pentru adulți. Multe produse lipsesc”, explică și Mihaela Paraschiv, Asociaţia Farmaciilor independente.

Directorul adjunct al Avocatului Poporului, Monlar Zszolt, spune că instituția sa încearcă să vadă unde e blocajul: “Ne adresăm autorităților publice și încercăm să vedem unde există blocajul. Am avut foarte multe sesizări, în special în perioada pandemică”.

În cazul stocurilor de antibiotice pentru copii, acestea sunt reduse de valul de viroze din Europa. Cu toate acestea, cea mai mare problemă e că medicamentele din România au cel mai mic preț din Europa, astfel că producătorii și furnizorii preferă să le redirecționeze spre alte piețe unde oamenii plătesc mai mult.

“Faptul că am impus cel mai mic preț din Europa, ne furăm căciula cu această politică a prețului cel mai mic din Europa”, explică preşedintele FABC.