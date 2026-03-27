Criza din Golf va duce la o explozie a prețurilor la telefoane și laptopuri. Marile firme au majorat deja costurile de producție

Războiul din Golf are un efect în lanţ asupra industriei globale, criza energetică fiind doar consecinţa imediată a distrugerilor şi blocajelor care s-au produs în ultima lună în Orientul Mijlociu. În spatele acestei crize se ascunde alta, ce ameninţă să fie mai de durată şi mai costisitoare, atât pentru companii, cât mai ales pentru publicul consumator.

Hard disk-urile și modulele de memorie s-au scumpit după izbucnirea războiului din Golf

Criza care se prefigurează ameninţă să afecteze producţia de smartphone-uri, laptopuri, tablete şi ale produse electronice, preţurile multora dintre acestea scumpindu-se deja la producător. În ultimele zile, marile mărci chineze de telefoane mobile precum Xiaomi, OPPO, vivo și Honor au anunțat succesiv creșteri de prețuri, iar producătorii de PC-uri precum Lenovo au emis, de asemenea, notificări de creștere a prețurilor, unele computere înregistrând creșteri de preț de peste 1.000 de yuani (aproximativ 650 lei). Dacă adăugăm costurile de transport, taxele vamale şi adaosul comercial, costurile la vânzare ar putea fi duble. În acelaşi timp, prețurile produselor de stocare, cum ar fi hard disk-urile și modulele de memorie, au continuat, de asemenea, să crească, iar întregul lanț al industriei electronicelor de larg consum se confruntă cu o presiune accentuată pe costuri.

Pe 25 martie a avut loc la Shanghai deschiderea SEMICON China 2026. Acest eveniment global dedicat semiconductorilor servește drept barometru care reflectă starea actuală a industriei. Reiese că piața actuală de stocare se confruntă cu o lipsă severă de cipuri, cei trei giganți, Samsung, SK Hynix și Micron, având deja încheiate contracte ferme pentru întreaga lor capacitate de producție pentru 2026.

La recenta conferință Nvidia GTC, președintele SK Hynix, Chey Tae-won, a estimat că aprovizionarea cu wafer-e (plăci de siliciu) va rămâne limitată timp de cel puțin 4–5 ani. Din acest motiv, deficitul de cipuri de memorie ar putea continua până în 2030, iar lipsa de ofertă ar putea depăși constant 20%. Firma de cercetare Counterpoint Research a ajuns la concluzii similare într-un raport recent: prețurile globale pentru DRAM (memorie RAM) și NAND (memorie flash) au crescut puternic în jurul Anului Nou Chinezesc, unele produse înregistrând scumpiri de peste 130% față de perioada anterioară. Situația de deficit ar urma să persiste cel puțin până în 2027.

Lenovo, Dell și HP au majorat preţul laptopurilor cu până la 1.000 de lei

Toate aceste creşteri de pe linia de producţie se vor răsfrânge direct în piaţă şi se vor reflecta în preţul telefoanelor mobile și computerelor, precum și în portofelele consumatorilor. Marii producători de computere, precum Lenovo, Dell și HP, au majorat prețurile produselor lor, creșterile de preț variind între 500 și 1.500 de yuani (300-1.000 lei), în timp ce producători de telefoane mobile, precum Xiaomi și Vivo, au majorat prețurile noilor lor modele cu aceeași configurație de stocare cu 300 până la 500 de yuani (200-300 lei) față de modelele cu aceeaşi configuraţie de memorie din generația anterioară.

Producția de semiconductori necesită heliu ultra-pur pentru răcirea wafer-elor în litografie și pentru detectarea scurgerilor la fabricarea cipurilor de sub 5 nanometri. Companii precum TSMC, Samsung și Intel nu pot produce procesoare avansate fără acest gaz. Fiecare cip AI, fiecare procesor de smartphone sau GPU de centru de date din generația actuală trece printr-un proces răcit cu heliu. Dacă stocurile de heliu se epuizează, liniile de producție se opresc complet. Nu există un substitut pentru heliu şi nici nu poate fi sintetizat, iar ca urmare a războiului din Golf aproximativ o treime din aprovizionarea mondială cu heliu a fost pur și simplu oprită, după au avariat rafinăria Ras Laffan, din Qatar, unde se produce 30 până la 33% din heliul global.

Aparatele RMN funcţionează cu heliu, iar activitatea din spitale riscă să fie afectată

din Qatar, iar acum uriaşa companie SK Hynix, care deține 62% din piața globală de memorie de mare lățime de bandă, este direct afectată. Mai mult, fără componentele produse aici partenerii de la NVIDIA nu pot construi un H100 sau Blackwell, astfel că asistăm la o criză care se propagă în lanţ. Heliul are o proprietate care face ca această criză să fie structural diferită de petrol, îngrășăminte sau orice altă marfă prinsă în spatele strâmtorii. Heliul se evaporă continuu şi fierbe chiar și în recipiente sigilate. El nu poate fi stocat precum ţiţeiul, pentru că dacă aprovizionarea cu heliu se oprește timp de șase săptămâni, rezerva dispare pur şi simplu, revenind în atmosferă.

Implicaţiile sunt inclusiv medicale, aparatele de RMN necesitând heliu lichid pentru a răci magneții superconductori aproape de zero absolut. Spitalele nu pot înlocui acest gaz cu altceva, iar în perioadele anterioare de penurie spitalele au fost nevoite să raționalizeze scanările. Astfel, o reducere cu o treime a aprovizionării cu heliu pune în pericol capacitatea de diagnostic prin imagistică medicală în toate sistemele de sănătate care depind de rezonanța magnetică.

În alte domenii, fabricarea cablurilor cu fibră optică necesită atmosfere de heliu, iar cercetarea în domeniul calculului cuantic necesită izotopi de heliu-3 pentru răcirea criogenică.