Criza dintre Italia și Israel, exploatată de Erdogan. Ce interese are Turcia și cum ar fi presat Roma să rupă legăturile militare cu Tel Avivul

Anunţul premierului Giorgia Meloni că guvernul său a suspendat reînnoirea automată a acordului de apărare dintre Italia și Israel a fost primit cu surprindere la nivel global, colaborarea dintre cele două ţări fiind foarte strânsă în ultimii 20 de ani. Decizia executivului de la Roma vine în contextul în care tot mai multe ţări europene se distanţează de Israel. Spania şi-a retras definitiv ambasadorul de la Tel Aviv, în timp ce Franţa a suspendat livrările de arme ce ar putea fi folosite în operaţiunile din Gaza.

Acordul militar dintre Italia și Israel era în vigoare din 2006

Oficialii israelieni consideră că actuala criză dintre Roma şi Tel Aviv a fost generată de interese politice interne italiene, dar un oficial din domeniul apărării al statului evreu spune că ruptura ar fi venit şi în urma unor presiuni externe care s-ar fi exercitat asupra executivului condus de Meloni. Potrivit informațiilor publicate de cotidianul Maariv, în spatele acestei manevre s-ar afla însuşi preşedintele turc Recep Tayyip Edogan, care încearcă să profite de situaţia geopolitică şi să ia faţa Israelului.

„Având în vedere situația actuală, guvernul a decis să suspende reînnoirea automată a acordului”, a spus marţi Georgia Meloni, dar o sursă din domeniul securității de la Ierusalim a subliniat că premierul italian nu a anunţat anularea acordului, iar declaraţia acesteia ar putea fi interpretată în sensul că reînnoirea va fi efectuată de fiecare dată printr-un proces de revizuire și aprobare. Acordul fusese semnat în aprilie 2006 și se reînnoia automat la fiecare cinci ani, însă Meloni a pus capăt acestei colaborări, cel puțin temporar.

Incidentul care a dezvăluit colaborarea serviciilor secrete israeliene și italiene

În cadrul acordurilor, Italia le-a furnizat Forțelor Aeriene Israeliene un avion M346, cunoscut printre militarii evrei sub numele de „Lavi”, acesta fiind avionul de antrenament în care piloții trec prin faza de pregătire avansată. În ajunul semnării unui contract pentru achiziţia a zeci de aeronave fabricate de compania italiană „Irmaci” – o tranzacție care includea, printre altele, servicii de mentenanță și furnizarea de piese de schimb – s-a ajuns la un acord privind un pachet amplu de achiziții pentru armata italiană de la industriile de apărare israeliene. Achizițiile au fost realizate cu Elbit Systems și Rafael și acoperă o gamă largă de echipamente, dar nu au fost încă finalizate.

Italia era considerată un , iar anunţul Georgiei Meloni este cu atât mai suprinzător. De altfel, strânsa cooperare dintre serviciile secrete ale celor două ţări a ieşit la iveală cu ocazia unui incident de acum trei ani, în timpul unui război din umbră împotriva unor elemente iraniene pe teritoriul Europei. Agentul Mossad Erez Shimoni a murit în mai 2023, alături de doi ofițeri de informații italieni în timpul unei furtuni pe Lacul Maggiore, ambarcaţiunea în care se aflau scufundându-se. În ciuda acestui incident, potrivit unor surse din domeniul securității din Israel, cooperarea dintre cele două servicii a continuat în mod constant.

Ce interese are Erdogan să ia fața Israelului în colaborarea cu Italia

Războiul împotriva Iranului şi au provocat însă multă animozitate printre europeni şi aici a intrat în joc Turcia, după cum a explicat miercuri, pentru Maariv, o sursă din industria apărării de la Tel Aviv. Ginerele lui Erdogan conduce mai multe companii turcești din domeniul apărării, printre care compania Baykar, care produce drona Bayraktar TB2, principalul concurent al dronelor fabricate de Elbit și de Israel Aerospace Industries.

Potrivit oficialului israelian, Erdogan, preocupat de interesele ginerelui său și de industria turcă, face presiuni intense pentru încheierea unor acorduri de achiziții reciproce între Turcia și Italia, precum și cu compania „Leonardo”, gigantul italian din domeniul sistemelor de armament, aeronavelor, navelor și altor echipamente militare. Turcia a anunțat recent că va achiziționa mai multe escadrile de avioane Eurofighter Typhoon, iar corporația italiană este unul dintre liderii proiectului, alături de Marea Britanie. „Această criză este rezultatul unui război comercial în domeniul apărării. Totul se reduce la bani mulţi între state”, consideră sursa israeliană.