Criza facturilor astronomice la electricitate continuă. Reprezentant Enel: “Îi rugăm pe clienţi să citească indexul şi să-l trimită”

După ce din ce în ce mai mulți consumatori au reclamat în spațiul public că au primit facturi cu sume de la duble, la amețitoare, un director din cadrul companiei Enel a explicat de ce s-a ajuns aici.

Criza facturilor astronomice la electricitate continuă

Marius Chiriac, director general în cadrul Enel, a explicat . Acesta a vorbit și despre faptul că de la 1 aprilie până la 1 septembrie s-au produs 14 modificări legislative, care au trebuit implementate.

“Într-adevăr, în ultima perioadă am avut mai multe facturi expuse în spaţiul public. Ceea ce vreau să vă asigur este că am interacţionat cu clienţii, am verificat facturile respective, le-am explicat clienţilor de unde vine această creştere şi cred că explicaţiile noastre au fost înţelese.

Într-adevăr, pe parcursul ultimului an au fost câteva modificări succesive ale legislaţiei.

Am avut o primă schemă de subvenţionare până la sfârşitul lunii martie, în care toţi clienţii casnici au beneficiat de plafonare.

Ulterior, de la data de 1 aprilie legislaţia s-a schimbat, în sensul în care clienţii ce au consumat peste 300 kwh/lună (în cursul anului 2021) au intrat pe o categorie specială, fiind facturaţi după o formulă legată de costul mediu de achiziţie al furnizorului de energie.

Acest lucru a condus pentru această categorie de clienţi ce nu beneficiază de plafonare, la o creştere semnificativă a nivelului facturii.

Ulterior, în data de 14 iulie, odată cu legea de aprobare a ordonanţei 27, a mai venit o modificare.

Aici trebuie să înţelegeţi că pe parcursul ultimelor zece luni, furnizorii au avut de gestionat nu mai puţin de 14 schimbări ale legislaţiei, iar jumătate din ele au avut şi un impact relevant în sistemele de facturare.

Acest lucru a pus o presiune fantastică asupra implementărilor în sistem.

Odată cu data de 14 iulie a venit o altă schimbare, în sensul în care, de data aceasta legiuitorul a schimbat formula, alegând ca formulă de calcul, minimul dintre preţul contractual şi costul mediu al furnizorului, lucru care a generat o modificare suplimentară.

Începând cu data de 1 septembrie, o altă schimbare va fi aplicabilă, inclusiv unei categorii mai mici de consum.

Începând cu data de 1 septembrie este important să ştim că toţi clienţii ce au un consum de peste 255 kwh/lună vor plăti un preţ ce va fi bazat pe costul mediu al furnizorului sau preţul de contract”, a explicat Marius Chiriac, în exclusivitate la .

Mihai Șora, factură de peste 6.000 de lei la energie electrică

Cel mai recent caz intens mediatizat este cel al , care a primit o factură la energie electrică care se ridică la valoarea de peste 6.000 de lei.

Acesta a fost șocat de suma de pe factură, dezvăluind urmăritorilor săi pe internet că suma este disproporționată comparativ cu consumatorii pe care ii are locuință.

Enel a reacționat public după aceste acuzații precizând că ar fi vorba despre o factură de regularizare pentru ultimii doi ani, perioadă în care reprezentanții companiei nu ar fi avut acces la contor.