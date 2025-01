Criza financiară lovește din nou fotbalul românesc! 11 echipe cu probleme și cine poate intra în insolvență sau faliment

FANATIK propune o radiografie a cluburilor care au dificultăți cu banii în acest sezon. Există foarte multe echipe atât în SuperLiga cât și în Liga 2 care pot avea mari probleme în viitorul apropiat.

Probleme financiare în SuperLiga. Situație complicată pentru mai multe echipe

Oțelul Galați se află în acest moment în cel mai mare pericol. Fără bani din spațiul privat, echipa e dependentă de banii de la primărie și de la consiliul local. Moldovenii au renunțat la cantonamentul de la Vatra Dornei, Dorinel Munteanu și-a dat demisia din cauza lipsei banilor, după ce s-a trezit că cei mai buni jucători ai echipei au fost cedați la FCSB și Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă s-a trezit și el pe lângă Juri Cisotti și Alex Pop a pierdut alți cinci jucători: Stipe Juric, Josip Tomasevic, Maksym Kovalov, Diego Zivulic și Mihai Adăscăliței.

după ce unul dintre sponsorii principali ai echipei nu și-a respectat promisiunile financiare și nu a achitat sumele stipulate în contract. În acest moment, jucătorii nu și-au mai primit salariile de trei luni. Conducerea clubui promite însă că situația se va îmbunătăți.

ADVERTISEMENT

Poli Iași, interdicție la transferuri și datorii de aproape 3 milioane de euro

Politehnica Iași a primit interdicție la transferuri în decembrie 2024, după ce mai mulți jucători au dat clubul în judecată la FIFA pentru neplata restanțelor financiare.

Clubul susținut de Primăria Iași a acumulat până în acest moment și se află în concordat preventiv, o procedură juridică înainte de intrarea în insolvență.

ADVERTISEMENT

Moldovenii au adus în vară nu mai puțin de 14 jucători și în iarnă a pus pe liber nu mai puțin de 8 fotbaliști. A fost stabilit un plafon salarial de maxim 5.000 de euro, în condițiile în care Emil Săndoi a cerut urgent întăriri. Iașiul se află în acest moment 14, cu doar 22 de puncte și urmează meciul din Giulești cu Rapid.

UTA are de asemenea dificultăți cu banii. Datorii de 5 milioane de euro

UTA, echipa antrenată de Mircea Rednic a transferat peste 80 de jucători într-un an și jumătate. Clubul ar putea intra în insolvență, în condițiile în care s-au acumulat la datorii în valoare de nu mai puțin de 5 milioane de euro. Omondi nu s-a prezentat la echipă din cauza restanțelor salariale și a fost exclus din lot.

ADVERTISEMENT

„Puriul” a liniștit însă apele și susține că problemele financiare au fost rezolvate pentru moment: „S-au rezolvat problemele financiare, care n-au fost mari, dar toată lumea e fericită”, și-a început antrenorul conferința de presă înainte de meciul cu Farul.

Petrolul Ploiești ar putea să intre în insolvență. Susținută doar de primărie după plecarea investitorilor turic

Petrolul Ploiești se află de asemenea în concordat preventiv pentru reeșalonarea datoriilor. Duși zăhărelul de investitorii turci, „lupii galbeni” ar putea intra oricând în insolvență din cauza datoriilor. Singura speranță vine tot de la primărie.

„Găzarii” chiar au riscat depunctarea din cauza acestor probleme și riscă să nu primească licența pentru sezonul viitor. Petrolul are timp până la finalul lunii martie să plătească măcar o parte din datoriile de peste 23 de milioane de lei.

Care sunt singurele echipe din SuperLiga aflate în insolvență

Dinamo a scăpat de procesul cu Vasile Șiman și clubul are șanse mari să iasă din insolvență în această primăvară, . „Alb-roșii” sunt unul dintre puținele cluburi care au reușit să se redreseze din punct de vedere financiar după intrarea în insolvență, lucru lăudabil, mai ales că Dinamo se află pentru a doua oară în această postură.

De cealaltă parte, Hermannstadt a intrat în procedura de insolvență din 2021, când clubul acumulase de asemenea datorii de peste 28 de milioane de lei, adică aproximativ 6 milioane de euro.

Cine e ultima intrată în criză: „Ar fi o minune să ne salvăm de la retrogradare”

Eugen Neagoe a renunțat la FC Buzău la nu mai puțin de 10 jucători în această iarnă, iar singura noutate e Luca Mihai. Antrenorul buzoienilor s-a plâns că există întârziere salariale. Echipa finanțată de primărie și consiliul local nu are unde să se antreneze.

„Eu îmi doresc să aducem jucători, am discutat din noiembrie, am făcute liste, dar nu s-a mișcat nimic. Așa că mai bine întrebați «bașkanii» noștri ce vor să facă. Sincer, eu chiar am obosit. Discutăm, facem liste, vorbim de jucători, dar nu facem nimic. Nu știu ce vor. Întrebați-i pe ei.

Am discutat cu cei din conducere, le-am zis că dacă vrem în Liga 1 ne trebuie teren, ne trebuie o bază. Nu avem nimic! Amatorism e puțin spus! Sunt de departe cele mai grele condiții din cariera mea! Nici nu mai vorbesc de condițiile de refacere… Să vorbesc cu Șumudică să îmi dea și mie niște Anticârcel.

Dacă vedeți unde ne antrenăm, vă cruciți. Ar fi mai mult decât o minune dacă ne salvăm. Ar fi ca și cum am câștiga campionatul. Eu mă uit la TV, la și . Sunt foarte buni actori. Dar dacă facem noi două sau trei episoade, vor avea mari probleme cu noi. Vom face o audiență foarte mare”, vin în contextul în care Primăria Buzău a anunțat falimentul echipelor de handbal feminin și masculin din oraș.

Haos și în Liga 2! Viitorul Pandurii Târgu Jiu a intrat în faliment. CS Mioveni e următoarea pe listă

Prima echipă cu probleme din acest sezon al Ligii 2 , care s-a retras deja din campionat și va intra în faliment. Gorjenii vor fi urmați cel mai probabil de CS Mioveni.

Argeșenii și-au pierdut mare parte din jucători după ce au fost neplătiți timp de 6 luni și nu s-a prezentat la ultimele meciuri. În acest moment la echipă mai sunt doar 11 jucători, dintre care 2 portari. Sunt șanse foarte mari ca echipa finanțată de primărie să își declare falimentul.

Urmează CSM Focșani și Chindia Târgoviște?

În această situație se află însă și CSM Focșani. Semnalul l-a dat Sorin Colceag, care a plecat de la echipă din cauza problemelor financiare. Îngropați în datorii, moldovenii au rămas fără 7 jucători.

În acest moment nu se știe dacă echipa va reuși să termine campionatul. Oricum situația în clasament este una destul de dificilă. CSM Focșani se află pe locul 18 în Liga 2, cu 15 puncte după 17 meciuri.

Din informațiile FANATIK, următoarea echipă s-ar putea retrage din campionat este Chindia Târgoviște. Retrogradați din SuperLiga, dâmbovițenii păreau că vor fi printre echipele care se vor bate pentru play-off. Situația fianciară este însă una dezastruoasă, iar autoritățile locale iau în calcul să retragă sprijinul financiar.

Chindia are 16 puncte după 16 etape și e abia pe locul 14. Jucătorii sunt neplătiți de mai bine de 5 luni! Asta în condițiile în care salariile jucătorilor au fost oricum micșorate în această vară. Conturile echipei au blocate din cauza unei datorii la ANAF în valoare de 460.000 de euro. Rămâne de văzut dacă CSM Focșani și Chindia Târgoviște vor reuși să iasă din această situație extrem de complicată.

11 echipe din SuperLiga și Liga 2 au probleme financiare în acest moment