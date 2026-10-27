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Criza imobiliară lovește România, dar Gigi Becali face milioane: „De la 500 de euro în sus metrul de pământ în Pipera!”

Daniel Spătaru
27.10.2026 | 05:50
Criza imobiliara loveste Romania dar Gigi Becali face milioane De la 500 de euro in sus metrul de pamant in Pipera
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a vorbit despre criza imobiliară din România și câștigurile lui Gigi Becali din terenurile deținute în Pipera Foto: colaj Fanatik
Mitică Dragomir analizează situația pieței imobiliare din România, vorbește despre costurile tot mai mari pentru constructori și avertizează asupra evoluției prețurilor locuințelor.
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Măsurile de austeritate din ultimul an şi modificările legislative au provocat o criză pe piaţa imobiliară, vânzările scăzând dramatic în condiţiile în care preţurile rămân ridicate. Mult mai prudenţi decât în trecut, cumpărătorii amână cu până la opt luni decizia de a cumpăra un apartament, după cum arată statisticile.

Noul Cod al Urbanismului îi afectează grav pe constructori

Paradoxul pieţei imobiliare din România este că, deşi vânzările au scăzut semnificativ în prima parte a acestui an, preţurile au continuat să crească în marile oraşe. Dumitru Dragomir a făcut o radiografie a situaţiei actuale din sectorul imobiliar şi acuză că Noul Cod al Urbanismului, intrat de curând în vigoare, îi împovărează foarte tare pe constructori.

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„Au scos şi ăştia o lege idioată cu imobiliarele. Acum îţi bagă în CUT (n.r. – coeficient de utilizare a terenului, care se referă la cât de mult poţi să înalţi construcţia pe respectivul teren) şi balcoanele şi curţile şi terasele… Sunt oameni bolnavi! Stau şi mă gândesc, cum nu se uită ăştia în Parlament? E o nebunie, trebuie să amendeze imediat legea. Nu mai construieşte nimeni nimic”, a spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”. În aceste condiţii, singurii care mai construiesc sunt cei care îşi permit să facă mai multe etaje, a adăugat el.

Şi totuşi, în ciuda crizei, sunt oameni care prosperă. El a dat exemplul lui Gigi Becali, care vinde cu un profit uriaş. „E bine, vorba lui Gigi Neţoiu, să ai multe vaci să le mulgi. Un restaurant aici, o altă afacere dincolo… Sau să ai pământuri. Uite în Pipera lui Becali. Era 200 de euro metrul pătrat, face utilităţile, îl dă de la 500 de euro în sus”, a dezvăluit Dragomir.

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Dragomir atrage atenţia că preţul va ajunge la 5.000 euro/mp în Bucureşti, dacă nu se iau urgent măsuri

În continuare el a detaliat dificultăţile unui constructor angajat în lucrări în zona de nord a Capitalei. „În Pipera acum, pe Iancu Nicolae, se vinde cu 2.000 de euro metrul pătrat de pământ. Păi atunci cu cât să vinzi locuinţa? Incidența ajunge cam la 35-40%. Păi atunci nu mai câştigi nimic, pentru că s-au scumpit şi materialele de construcţie.

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Chiar am făcut cu inteligenţa artificială un calcul. Dacă construieşti ca lumea şi nu îţi baţi joc, nu poţi să faci sub 1.200 de euro metrul pătrat de construcţie. Păi dacă faci cu 1.200, cu proiect cu tot te duce 1.300 şi cu pământul, 4-500 metrul pătrat, ajunge la 1.700 – 1.800 euro. Cu cât să vinzi? Dar te duce mult mai mult, cu toate avizele incluse… E o nebunie când bagi banii! Plus manopera! Deci depăşeşti 2.200 de euro! Păi cu cât să vinzi metrul? Dacă tu îl faci cu 2.000, de exemplu, cu cât să vinzi? Vinzi cu 2.200? Nu câştigi nimic, pentru că trebuie să plăteşti impozit la stat şi eşti în pierdere”, a explicat Mitică Dragomir.

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„Oracolul de la Bălceşti” a făcut şi o predicţie, atrăgând atenţia că dacă nu se vor lua urgent măsuri situaţia va deveni catastrofală în numai câţiva ani. „Deficitul de apartamente din Bucureşti este de 62.000. Dacă doi ani nu se construiește sau se construiește puțin în București, va ajunge un apartament cel puțin 5.000 de euro/metrul pătrat. Şi-atunci se fac numai 10-15 blocuri pe an în tot Bucureştiul”, a atras atenţia Mitică Dragomir.

Criza imobiliară lovește România, dar Gigi Becali face milioane: "De la 500 de euro în sus metrul de pământ în Pipera!"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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