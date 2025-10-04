Sport

Criză la Dinamo! Au pierdut în primele etape cât în ultimii trei ani

Criză neașteptată la Dinamo. "Dulăii" au pierdut confruntarea cu Potaissa Turda, scor 24-29, şi au suferit a doua înfrângere în acest sezon, tot atâtea ca în ultimii trei ani.
Marian Popovici
04.10.2025 | 16:55
Criza la Dinamo Au pierdut in primele etape cat in ultimii trei ani
Criză la Dinamo! Au pierdut în primele etape cât în ultimii trei ani. Sursa: sportpictures.eu

Dinamo a început sezonul cu un nou antrenor, Paulo Pereira, şi cu speranţe mari în Champions League. În schimb „dulăii” au un start de sezon modest, cu înfrângeri pe linie în Liga Campionilor, dar şi două eşecuri în cele cinci etape de campionat.

Criză la Dinamo! Au pierdut în startul sezonului cât în ultimii 3 ani

În ultima etapă, „dulăii” au pierdut derby-ul etapei cu Potaissa Turda, scor 24-29. Echipa lui Horaţiu Gal a avut o prestaţie solidă şi a câştigat fără drept de apel partida, pe care a controlat-o din finalul primei reprize.

Pentru Dinamo este cel mai slab început de sezon din ultimii ani. „Dulăii” au deja două înfrângeri în primele cinci etape, tot atâtea eşecuri cât au suferit din 2022 până în 2025, echipa fiind neînvinsă pe plan intern până în finalul stagiunii precedente.

Numărul de înfrângeri în campionat în sezoanele precedente: 

  • 2024-2025 – 2 în 26 de meciuri (ambele venite după ce a fost titlul acontat)
  • 2023-2024 – 0 înfrângeri în 26 de meciuri
  • 2022-2023 – 0 înfrângeri în 26 de meciuri
  • 2021-2022 – 2 înfrângeri în 26 de meciuri
  • 2020-2021 – 1 înfrângere în 28 de meciuri
  • 2019-2020 – 2 înfrângeri în 22 de meciuri

Probleme şi în Liga Campionilor! Calificarea, pusă în pericol după startul modest

Din păcate, nici în Liga Campionilor lucrurile nu stau bine pentru echipa lui Paulo Pereira. Dinamo a suferit trei înfrângeri în primele trei etape şi şi-a diminuat şansele de calificare din grupă în play-off.

„Dulăii” au cedat cu Sporting şi Veszprem acasă şi pe terenul lui Kolstad. Iar săptămâna viitoare urmează un nou meci infernal, pe terenul vicecampioanei Europei, Fuchse Berlin, joi, de la ora 21:45.

În ultima lună, Dinamo a pierdut cinci din cele şapte meciuri disputate, ceea ce reprezintă o criză cu care clubul nu este obişnuit. Paulo Pereira a venit în vară şi deja este sub presiune, având în vedere pretenţiile echipei. Lusitanul a cerut timp pentru a forma o echipă după schimbările importante din vară, dar până acum începutul este clar sub aşteptări.

  • 5 înfrângeri a suferit Dinamo în acest start de sezon
  • 60 de ani are Paulo Pereira, antrenorul lui Dinamo
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
