Criză la Dinamo! De când nu au mai avut „câinii” 3 înfrângeri consecutive în SuperLiga

Eșecul suferit de Dinamo pe terenul celor de la CFR Cluj, 0-2, a însemnat că seria negativă pentru elevii lui Zeljko Kopic continuă, iar play-off-ul se anunță extrem de dificil pentru "câini".
Mihai Alecu
09.03.2026 | 22:20
Dinamo, serie negativă pe final de sezon regulat
Dinamo a terminat prost sezonul regulat, cu un eșec în fața celor de la CFR Cluj, 0-2, în deplasare, fiind a treia partidă la rând pe care bucureștenii o pierd după eșecurile suferite cu Rapid și FC Argeș.

Dinamo, serie negativă chiar înainte de începerea play-off-ului

Perioada proastă a lui Dinamo pare că nu se mai oprește, asta chiar dacă formația bucureșteană a reușit în urmă cu câteva zile să se califice în semifinalele Cupei României după o victorie cu Metalul Buzău, 1-0, în sferturile de finală. Acest succes a venit însă după o prestație mult sub așteptări, în care elevii lui Zeljko Kopic au avut nevoie să tragă de timp pentru a-și asigura victoria.

În campionat, formația alb-roșie nu a mai avut o serie atât de proastă, cu 3 înfrângeri consecutive, din urmă cu trei ani, sezonul 2023-2024. Atunci Dinamo pierdea cu Petrolul, 0-1, cu Rapid, 1-2, și cu FCU Craiova, 1-2. Dacă vorbim de play-off, atunci pentru elevii lui Zeljko Kopic a existat o serie la fel de proastă în stagiunea trecută, când startul a fost cu 3 eșecuri: 1-3 cu CFR Cluj, 1-2 cu FCSB și 0-1 cu Rapid.

Evoluție palidă pentru Dinamo în meciul cu CFR Cluj

Dinamo a început prost meciul din Gruia, cu o fază la care Lorenzo Biliboc a trecut fără mari probleme de Maxime Sivis, i-a pasat lui Karlo Muhar, iar fotbalistul croat a șutat puternic, la colțul lung, și a punctat. De acolo formația oaspete a fost nevoită să alerge după egalare, însă nu a avut mari ocazii de a înscrie, singura fază periculoasă fiind pe o tranziție pozitivă, terminată cu un șut peste poartă dat de Cătălin Cîrjan.

A venit un gol, însă tot la poarta celor de la Dinamo, din partea lui Alibek Aliev, care a profitat de o ieșire greșită a lui Devis Epassy la o centrare din lovitură liberă. Dinamoviștii au avut ocazia să reintre în meci, în ultimele minute, când Tarbă a tras la poartă și Djokovic a blocat șutul cu mâna, iar centralul a dictat lovitură de la 11 metri. Cătălin Cîrjan nu a fost însă inspirat și șutul său a fost blocat de Mihai Popa, iar astfel s-a terminat partida cu victoria gazdelor.

