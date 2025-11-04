Criză la New York. Donald Trump amenință cu tăierea banilor pentru oraș dacă nu e ales primar candidatul său favorit

ADVERTISEMENT

Ultimele săptămâni au fost deosebit de încărcate în plan extern pentru Donald Trump, dar acum preşedintele SUA are parte de o mare provocare în plan intern: alegerile pentru funcţia de primar al oraşului New York. Trump este direct interesat de acest scrutin şi a ameninţat că va tăia finanţarea federală pentru întreg statul New York în cazul în care nu va fi ales candidatul pe care şi-l doreşte.

Donald Trump îi avertizează pe locuitorii din New York să nu voteze pentru candidatul Partidului Democrat

Donald Trump i-a făcut campanie până în ultima clipă favoritului său, care, surprinzător, nu este candidatul Partidului Republican. În chiar preziua scrutinului Trump şi-a exprimat susţinerea pentru independentul Andrew Cuomo şi a avertizat cu măsuri dure dacă viitorul primar ales va fi Zohran Mamdani. Cuomo, favoritul lui Trump, este un politician democrat care a demisionat în 2021 din funcţia de guvernator al statului New York, pe fondul unor acuzaţii de hărţuire sexuală.

ADVERTISEMENT

Partidul Republican este reprezentat în cursă de Curtis Sliwa, dar acesta a devenit un outsider după ce datele celui mai recent sondaj Atlas Intel îl creditează cu doar 15,5% din voturi, comparativ cu procentul de 43,9% din dreptul lui Mamdani și cei 39,4% votanţi a căror opţiune înclină către Cuomo. legate de deznodământul acestor alegeri poate fi explicabil dacă ţinem seama că New York-ul este unul dintre bastioanele Partidului Democrat. Chiar şi opţiunea şefului Casei Albe, Andrew Cuomo, are apartenenţă democrată, el candidând independent doar pentru că a pierdut lupta pentru nominalizare în fața lui Mamdani, în alegerile primare organizate de Partidul Democrat.

În ceea ce-l priveşte pe Mamdani, acesta reprezintă aripa stângă a Partidului Democrat. Are 34 de ani şi se descrie ca fiind un „social-democrat”. În timpul campaniei electorale a reuşit să mobilizeze cu succes electoratul tânăr şi pe progresişti, dar alegătorii democrați moderați se tem că alegerea sa ar determina un viraj prea mare spre stânga, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra imaginii întregului partid.

ADVERTISEMENT

„Dacă ai un comunist care conduce New York-ul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo”

Candidatura lui Mamdani a fost, de asemenea, aspru criticată de Partidul Republican, iar pentru funcția de primar al orașului New York drept „comunist”. Chiar înainte de votul de marţi, Trump a scris pe reţeaua Truth Social că alegătorii „nu au de ales, indiferent dacă îl plac personal pe Andrew Cuomo sau nu. Trebuie să votați pentru el și sper că va face o treabă fantastică. Este capabil de asta. Mamdani nu este”.

ADVERTISEMENT

„În cazul în care comunistul Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru primăria New York-ului este foarte puţin probabil să aloc fonduri peste minimul prevăzut de lege pentru iubita mea primă casă (n.r. – Donald Trump s-a născut la New York). Asta pentru că, din moment ce Mamdani este comunist, acest oraş cândva măreţ va avea zero şanse de succes sau chiar de supravieţuire. Dacă ai un comunist care conduce New York-ul, tot ce faci este să irosești banii pe care îi trimiți acolo”, a avertizat Donald Trump. Președintele SUA a ţinut apoi să sublinieze că, având un „comunist la putere”, situația din New York nu ar putea decât să se înrăutățească. În contextul suspendării fondurilor federale către municipalitatea New York sub administrația Mamdani, Trump a scris, de asemenea, că este „convins că orașul New York va suferi o catastrofă economică și socială completă dacă Mamdani va deveni primar”. Orașul New York a primit 7,4 miliarde de dolari din finanțare federală în acest an fiscal.

„Principiile pe care se bazează au fost testate de-a lungul a peste o mie de ani şi nu au avut niciodată succes. Aș prefera să văd un democrat cu realizări și victorii decât un comunist fără experiență (…)”, a mai scris Trump, justificându-și sprijinul pentru Cuomo. El l-a mai acuzat pe Mamdani că nu are realizări ca membru al camerei inferioare a legislativului statului New York şi a avertizat electoratul că a vota pentru candidatul republicanilor Curtis Sliwa, care, conform sondajelor, nu are nicio șansă de victorie, înseamnă „a vota pentru Mamdani”.

ADVERTISEMENT

Andrew Cuomo, favoritul lui Trump, a părăsit funcţia de guvernator al statului New York în urma unui scandal de hărţuire sexuală

Ca răspuns la susținerea lui Cuomo de către Trump, Mamdani a declarat că aceasta este „o dovadă că Andrew Cuomo va fi cel mai bun primar” pentru actualul președinte american. Mamdani, născut în Uganda, a câștigat în mod surprinzător alegerile primare din Partidul Democrat, în urma cărora a fost selectat candidatul partidului la funcția de primar. În timpul campaniei electorale s-a prezentat ca un politician anti-sistem, spre deosebire de Cuomo, care a fost ales guvernator al New York-ului de trei ori, dar a părăsit funcția în 2021 după ce au ieșit la iveală acuzații de hărțuire sexuală împotriva a 11 femei. O anchetă a Departamentului de Justiție al SUA a constatat că cel puțin 13 angajați ai statului au fost forțați de Cuomo să lucreze într-un „mediu ostil din punct de vedere sexual”.

Agenda lui Mamdani include creșteri de impozite pentru cei mai bogați locuitori ai orașului, o creștere a impozitului pe profit, o înghețare a chiriilor, o creștere a numărului de apartamente subvenționate public și construirea a 200.000 de apartamente noi în cadrul unui sistem de stabilizare a chiriilor. Platforma sa electorală include, de asemenea, transportul public gratuit și dezvoltarea infrastructurii urbane.