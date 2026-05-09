Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Criză la noua echipă a lui Mirel Rădoi! De când nu și-au luat salariile jucătorii lui Gaziantep. Exclusiv

Mirel Rădoi nu are liniștite din niciun punct de vedere la noua sa echipă. Cu el pe bancă, Gaziantep a luat 5 goluri în ultimele două etape, cu Eyupspor și Beșiktaș. În plus, salariile jucătorilor sunt neplătite.
Adrian Baciu
09.05.2026 | 14:02
Criza la noua echipa a lui Mirel Radoi De cand nu siau luat salariile jucatorii lui Gaziantep Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Probleme cu banii la Gaziantep, noua echipă a lui Mirel Rădoi. De când nu și-au mai încasat salariile Maxim, Sorescu și Drăguș. Sursa foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

După o aventură de doar 5 meciuri pe banca celor de la FCSB, în play-out-ul din SuperLiga, Mirel Rădoi a făcut pasul către o nouă provocare a carierei. Tehnicianul de 45 de ani a semnat cu turcii de la Gaziantep. Aici, românul are parte numai de probleme. Sportiv, echipa e în cădere liberă: două eșecuri la primele două meciuri cu Rădoi pe bancă. Apoi, salariile jucătorilor au o restanță uriașă.

Ce probleme are Mirel Rădoi la Gaziantep. De când nu și-au mai încasat salariile Maxim, Sorescu și Drăguș

Mirel Rădoi are un început de mandat cu multe bătăi de cap pe banca celor de la Gaziantep. Echipa românului a pierdut ultimele două meciuri din campionat, la zero, și a ajuns pe locul 11. Cele mai noi informații venite din acea zonă arată și probleme de altă natură la formația unde sunt legitimați încă trei români: Deian Sorescu (28 de ani), Alexandru Maxim (35 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani).

ADVERTISEMENT

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, chiar fostul antrenor al celor de la Gaziantep din sezonul 2023-2024, Marius Șumudică, 55 de ani, a dezvăluit faptul că jucătorii ar fi neplătiți de foarte mult timp. Mai exact, Maxim, Sorescu și Drăguș nu și-au mai primit salariile de aproape patru luni de zile, adică în aproape tot acest an.

”La Gaziantep, unde s-a dus Mirel Rădoi, jucătorii sunt neplătiți de 4 luni. Probleme sunt la peste jumătate din echipele din Turcia, chiar și la echipe mari, gen Beșiktaș. Trei luni și două săptămâni, au intrat în a patra lună cei de la Gaziantep de când nu și-au mai primit salariile”, a spus, în emisiunea de la FANATIK, fostul antrenor din Turcia.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea...
Digi24.ro
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit

Care e situația lui Gaziantep în campionatul Turciei

Din fericire pentru Mirel Rădoi, echipa sa ocupă un liniștitor loc 11 în campionatul Turciei. După 32 de runde disputate, Gaziantep este pe locul 11, cu 37 de puncte, la mare distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Genclerbirligi, 28 de puncte. Rădoi a avut un debut de coșmar pe banca noii sale echipe.

ADVERTISEMENT
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a
Digisport.ro
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou

În urmă cu două etape, echipa românului a pierdut, scor 0-3, deplasarea cu Eyupspor, în etapa 31 din Super Lig. Gaziantep nu a reușit nici în etapa a 32-a să facă mare lucru. Elevii lui Rădoi s-au înclinat tot la zero, 0-2, pe teren propriu. Rivali au fost cei de la Beșiktaș. Sâmbătă, 9 mai, Gaziantep are un nou meci greu. Se deplasează pe terenului locului 6, Goztepe.

ADVERTISEMENT

Înțelegerea era în zona Golfului în vară, însă au înțeles oamenii, pentru că nu se semnase un precontract, că încerc să rămân măcar un sezon în Europa, iar după dacă e… Am ţinut să fiu într-un loc unde să fie o rampă de lansare către alte campionate. Sunt în febra lucrurilor care se vor întâmpla la Gaziantep, următorul adversar. Vedem ce va fi în timp și ce apare pe viitor”, spunea, în aprilie, Mirel Rădoi, la plecarea din România spre Turcia.

Marius Şumudică trage un puternic semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: “U Cluj...
Fanatik
Marius Şumudică trage un puternic semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: “U Cluj e la mâna ei! Nu îmi place ce joacă de 2-3 etape”. A făcut calculele la titlu
Cristi Balaj, reacție dură despre ofsaidul “invizibil” din CFR – U Craiova 0-0:...
Fanatik
Cristi Balaj, reacție dură despre ofsaidul “invizibil” din CFR – U Craiova 0-0: ”Știu ce face Bîrsan și mă opresc! Arbitrii au căutat liniile!” 
Ce se întâmplă cu Jovo Lukic înainte de U Cluj – Rapid! Revenire...
Fanatik
Ce se întâmplă cu Jovo Lukic înainte de U Cluj – Rapid! Revenire importantă pentru Bergodi. Exclusiv
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Lovitură la Tribunal pentru omul care visa să ia FCSB! Marian Ceaușescu a...
iamsport.ro
Lovitură la Tribunal pentru omul care visa să ia FCSB! Marian Ceaușescu a izbucnit: 'Șpăgarule!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!