Criză la noua echipă a lui Mirel Rădoi! De când nu și-au luat salariile jucătorii lui Gaziantep. Exclusiv

După o aventură de doar 5 meciuri pe banca celor de la FCSB, în play-out-ul din SuperLiga, Mirel Rădoi a făcut pasul către o nouă provocare a carierei. Tehnicianul de 45 de ani a semnat cu turcii de la Gaziantep. Aici, românul are parte numai de probleme. Sportiv, echipa e în cădere liberă: două eșecuri la primele două meciuri cu Rădoi pe bancă. Apoi, salariile jucătorilor au o restanță uriașă.

Mirel Rădoi are un început de mandat cu multe bătăi de cap pe banca celor de la Gaziantep. Echipa românului a pierdut ultimele două meciuri din campionat, la zero, și a ajuns pe locul 11. Cele mai noi informații venite din acea zonă arată și probleme de altă natură la formația unde sunt legitimați încă trei români: Deian Sorescu (28 de ani), Alexandru Maxim (35 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani).

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, chiar fostul antrenor al celor de la Gaziantep din sezonul 2023-2024, că jucătorii ar fi neplătiți de foarte mult timp. Mai exact, Maxim, Sorescu și Drăguș nu și-au mai primit salariile de aproape patru luni de zile, adică în aproape tot acest an.

”La Gaziantep, unde s-a dus Mirel Rădoi, jucătorii sunt neplătiți de 4 luni. Probleme sunt la peste jumătate din echipele din Turcia, chiar și la echipe mari, gen Beșiktaș. Trei luni și două săptămâni, au intrat în a patra lună cei de la Gaziantep de când nu și-au mai primit salariile”, a spus, în emisiunea de la FANATIK, fostul antrenor din Turcia.

Care e situația lui Gaziantep în campionatul Turciei

Din fericire pentru Mirel Rădoi, echipa sa ocupă un liniștitor loc 11 în campionatul Turciei. , la mare distanță de primul loc retrogradabil, ocupat de Genclerbirligi, 28 de puncte. Rădoi a avut un debut de coșmar pe banca noii sale echipe.

În urmă cu două etape, echipa românului a pierdut, scor 0-3, deplasarea cu Eyupspor, în etapa 31 din Super Lig. Gaziantep nu a reușit nici în etapa a 32-a să facă mare lucru. Elevii lui Rădoi s-au înclinat tot la zero, 0-2, pe teren propriu. Rivali au fost cei de la Beșiktaș. Sâmbătă, 9 mai, Gaziantep are un nou meci greu. Se deplasează pe terenului locului 6, Goztepe.

”Înțelegerea era în zona Golfului în vară, însă au înțeles oamenii, pentru că nu se semnase un precontract, că încerc să rămân măcar un sezon în Europa, iar după dacă e… Am ţinut să fiu într-un loc unde să fie o rampă de lansare către alte campionate. Sunt în febra lucrurilor care se vor întâmpla la Gaziantep, următorul adversar. Vedem ce va fi în timp și ce apare pe viitor”, spunea, în aprilie, Mirel Rădoi, la plecarea din România spre Turcia.