Întrebat despre „criza Ngezana”, Giovanni Becali a vorbit despre van Dijk la Liverpool: „Varză amândoi!”

Înfrângerea recentă a FCSB-ului pe terenul Stelei Roșii Belgrad, scor 0-1 în etapa a cincea din Europa League, a readus în prim-plan problemele din centrul defensivei campioanei României. Siyabonga Ngezana a greșit din nou decisiv și a intrat în colimator la GIOVANNI SHOW. Într-o turnură neașteptată, Ioan Becali i-a găsit un alibi fundașului sud-african, făcând comparația cu vedetele de la Liverpool, Virgil van Dijk și Ibrahima Konate, despre care a spus că sunt „varză”.

Ngezana, val de critici după încă o eroare decisivă la Belgrad

Înfrângerea suferită de FCSB pe terenul Stelei Roșii Belgrad a readus în discuție forma slabă prin care trece Ngezana. Eșecul cu 0-1 din Europa League a fost cu atât mai frustrant cu cât roș-albaștrii au jucat în superioritate numerică încă din minutul 27.

În direct la GIOVANNI SHOW, Ioan Becali a oferit o perspectivă neașteptată asupra „crizei” prin care trece fundașul campioanei României, mutând rapid discuția pe scena europeană, direct la Liverpool și vedetele sale.

Horia Ivanovici nu l-a iertat pe Ngezana: „Mintea e în altă parte”

Discuția a pornit de la analiza prestației lui . Horia Ivanovici l-a taxat pe sud-african: „Crezi că putea să-l ‘fure’ Bucureștiul pe Ngezana? Joacă rău de tot”. Iar Ioan Becali a admis că aceasta este într-adevăr o posibilitate.

Moderatorul a mers mai departe: „Iar a greșit la gol, al nu știu câtelea gol… Uită-te la el, e pe teren cu corpul, dar mintea e în altă parte”.

Verdictul lui Becali: Van Dijk și Konate, „varză amândoi!”

A fost momentul în care Giovanni Becali a făcut o comparație la care nu mulți s-ar fi gândit. Similitudinea cazului lui Ngezana cu al vedetelor din defensiva lui Liverpool. Când a fost întrebat despre problemele fundașului de la FCSB, și Ibrahima Konate. Becali susține, fără ocolișuri, că aceștia sunt într-o formă chiar mai proastă decât Ngezana, în ciuda statutului lor de superstaruri:

„Horia, tu ai văzut Liverpool în ultimele meciuri? Tu l-ai văzut pe Konate? Tu l-ai văzut pe olandez, pe Van Dijk? Sunt varză! Varză amândoi. Mai rău ca Ngezana! Jucători de 80 de milioane, care câștigă 14-18 milioane pe an. Le-a reînnoit Liverpool contractul și uită-te ce e acolo”, a punctat Giovanni Becali.

„S-a ales praful” la Liverpool, după transferuri de 500 de milioane

Becali a pus , care refuză să schimbe titularii. „Dacă nu joacă și pierzi cinci meciuri consecutive în campionat, nu ai rezerve? Trebuie să ai patru fundași. Bagă-i și p-ăia! Să le arăți ăstora că nu poți greși în halul ăsta. Sau îl iei pe Isak – 150 de milioane, pe Wirtz – 160 de milioane, pe Leone – un puști de 18 ani de la Parma pe 40 de milioane, Ekitike – 60 de milioane… Nu se poate așa ceva”, a tunat Giovanni Becali.

Iar concluzia i-a revenit lui Horia Ivanovici: „E prima dată în istorie când Liverpool face asta și s-a ales praful!”