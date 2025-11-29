Sport
Întrebat despre „criza Ngezana”, Giovanni Becali a vorbit despre van Dijk la Liverpool: „Varză amândoi!”

Giovanni Becali surprinde după înfrângerea FCSB-ului la Belgrad, comparând prestațiile slabe ale lui Ngezana cu cele ale vedetelor de la Liverpool, Van Dijk și Konate, pe care i-a numit „varză”.
Andrei David
29.11.2025 | 20:41
Intrebat despre criza Ngezana Giovanni Becali a vorbit despre van Dijk la Liverpool Varza amandoi
Giovanni a comparat prestațille lui Ngezana la FCSB cu acelea ale lui Van Dijk la Liverpool. Foto: colaj Fanatik
Înfrângerea recentă a FCSB-ului pe terenul Stelei Roșii Belgrad, scor 0-1 în etapa a cincea din Europa League, a readus în prim-plan problemele din centrul defensivei campioanei României. Siyabonga Ngezana a greșit din nou decisiv și a intrat în colimator la GIOVANNI SHOW. Într-o turnură neașteptată, Ioan Becali i-a găsit un alibi fundașului sud-african, făcând comparația cu vedetele de la Liverpool, Virgil van Dijk și Ibrahima Konate, despre care a spus că sunt „varză”.

Ngezana, val de critici după încă o eroare decisivă la Belgrad

Înfrângerea suferită de FCSB pe terenul Stelei Roșii Belgrad a readus în discuție forma slabă prin care trece Ngezana. Eșecul cu 0-1 din Europa League a fost cu atât mai frustrant cu cât roș-albaștrii au jucat în superioritate numerică încă din minutul 27.

În direct la GIOVANNI SHOW, Ioan Becali a oferit o perspectivă neașteptată asupra „crizei” prin care trece fundașul campioanei României, mutând rapid discuția pe scena europeană, direct la Liverpool și vedetele sale.

Horia Ivanovici nu l-a iertat pe Ngezana: „Mintea e în altă parte”

Discuția a pornit de la analiza prestației lui Ngezana, considerat principalul vinovat pentru golul încasat de FCSB la Belgrad. Horia Ivanovici l-a taxat pe sud-african: „Crezi că putea să-l ‘fure’ Bucureștiul pe Ngezana? Joacă rău de tot”. Iar Ioan Becali a admis că aceasta este într-adevăr o posibilitate.

Moderatorul a mers mai departe: „Iar a greșit la gol, al nu știu câtelea gol… Uită-te la el, e pe teren cu corpul, dar mintea e în altă parte”.

Verdictul lui Becali: Van Dijk și Konate, „varză amândoi!”

A fost momentul în care Giovanni Becali a făcut o comparație la care nu mulți s-ar fi gândit. Similitudinea cazului lui Ngezana cu al vedetelor din defensiva lui Liverpool. Când a fost întrebat despre problemele fundașului de la FCSB, Giovanni Becali a adus în discuție direct apărătorii de clasă mondială de la Liverpool, Virgil van Dijk și Ibrahima Konate. Becali susține, fără ocolișuri, că aceștia sunt într-o formă chiar mai proastă decât Ngezana, în ciuda statutului lor de superstaruri:

„Horia, tu ai văzut Liverpool în ultimele meciuri? Tu l-ai văzut pe Konate? Tu l-ai văzut pe olandez, pe Van Dijk? Sunt varză! Varză amândoi. Mai rău ca Ngezana! Jucători de 80 de milioane, care câștigă 14-18 milioane pe an. Le-a reînnoit Liverpool contractul și uită-te ce e acolo”, a punctat Giovanni Becali.

„S-a ales praful” la Liverpool, după transferuri de 500 de milioane

Becali a pus sub semnul întrebării și deciziile antrenorului, care refuză să schimbe titularii. Dacă nu joacă și pierzi cinci meciuri consecutive în campionat, nu ai rezerve? Trebuie să ai patru fundași. Bagă-i și p-ăia! Să le arăți ăstora că nu poți greși în halul ăsta. Sau îl iei pe Isak – 150 de milioane, pe Wirtz – 160 de milioane, pe Leone – un puști de 18 ani de la Parma pe 40 de milioane, Ekitike – 60 de milioane… Nu se poate așa ceva”, a tunat Giovanni Becali.

Iar concluzia i-a revenit lui Horia Ivanovici: „E prima dată în istorie când Liverpool face asta și s-a ales praful!”

Cuturi Don Giovanni

