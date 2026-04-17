Criză pe navele de război americane: mâncarea a fost raționalizată, iar aprovizionarea blocată. „Soldaţii sunt mereu flămânzi”

Dacă nu vezi fotografiile cu ochii tăi, îţi vine greu să crezi că aceasta este mâncarea pe care o primesc soldaţii americani de pe navele de război americane trimise în Golful Persic pentru a susţine ofensiva împotriva Iranului. Reporterii US Today şi IB Times au vorbit cu o parte a familiilor militarilor aflaţi în perimetrul zonei de conflict, acestea trăgând un semnal de alarmă în legătură cu gravele probleme de raționalizare a alimentelor de pe nave.

SUA au suspendat livrarea corespondenței în 27 de zone poștale militare

Fotografiile făcute pe vasele de război americane, precum nava de asalt amfibiu USS Tripoli, arată farfuriile soldaţilor aproape goale, conţinând doar mici cantităţi de carne, tortilla și alimente procesate. Rudele au făcut tot posibilul să le trimită provizii în Orientul Mijlociu, dar întreruperea bruscă a serviciilor poștale a dus la blocarea livrării acestor pachete. În acest context, trebuie amintit că din cauza prelungirii conflictului din Iran s-a dispus suspendarea pe termen nelimitat a livrării corespondenței în 27 de zone poștale militare, întrerupându-se astfel această cale vitală de aprovizionare.

Dan F., un veteran de 63 de ani din cadrul trupelor de infanterie marină, și-a exprimat furia după ce fiica sa i-a trimis o fotografie cu prânzul de pe nava de asalt amfibiu USS Tripoli. Imaginea arată o cantitate insuficientă de mâncare, confirmând plângerile ei despre penuria de produse proaspete și despre raţionalizarea tot mai drastică a produselor pentru igienă. „Avem cea mai puternică armată din lume, nu ar trebui să existe lipsă de mâncare și nici pachete care nu ajung pe nave”, a declarat Dan, menționând că a trimis imediat un pachet plin cu vitamine și articole de toaletă, care nu a ajuns încă la destinație.

O mamă din statul american Texas și-a exprimat îngrijorări similare. Băiatul ei este marinar pe aceeaşi navă, iar ea a cheltuit aproape 2.200 de dolari pentru a trimite pachete, dar nu mai ştie nimic despre ele. Într-un mesaj pe care i l-a trimis pe 11 martie, fiul ei a avertizat că, pe măsură ce aprovizionarea scade dramatic, „moralul atinge cel mai scăzut nivel din istorie”.

📸 Meal onboard USS Tripoli amphibious assault ship. A small scoop of shredded meat and a single folded tortilla. — Clash Report (@clashreport)

Războiul cu Iranul a prelungit misiunilor pe mare ale soldaţilor americani

Investigaţia jurnaliştilor arată că aceeaşi situaţie se regăseşte şi pe portavionul USS Abraham Lincoln. La mijlocul lunii aprilie, cina unui soldat de pe această navă consta dintr-o singură chiftea cu carne şi morcovi fierți. Karen Erskine-Valentine, o femeie pastor din Virginia de Vest, a trimis 22 de pachete soldaților, plătind taxe poştale în valoare de aproape 600 de dolari. „Mâncarea este fadă și în cantităţi insuficiente, iar ei sunt mereu flămânzi”, spune aceasta, menționând că șase dintre pachetele trimise au ajuns la Tokyo pe 14 aprilie, dar rămân blocate în tranzit din cauza suspendării serviciului poștal.

Un record nedorit a fost bătut pe 15 aprilie de portavionul USS Gerald R. Ford, care a devenit nava cu cel mai mult timp petrecut în continuu pe mare din ultimii 35 de ani, de la încheierea Războiului Rece.

Istoricii confirmă că pe timp de război reţelele de aprovizionare se prăbuşesc frecvent

În urma conflictului din Orientul Mijlociu, la începutul lunii aprilie, Serviciul Poștal al Statelor Unite a suspendat temporar livrarea corespondenței către mai multe adrese militare din străinătate. Purtătorul de cuvânt al armatei americane, Travis Shaw, a declarat că, în ciuda unui recent acord de încetare a focului, nu poate da o dată clară de pentru ridicarea suspendării. „Reluarea serviciului poștal depinde de redeschiderea spațiului aerian de către autoritățile civile și de evaluarea comandantului regional privind stabilitatea transportului și distribuției în zonă”, a spus Shaw. Acesta a adăugat că pachetele aflate deja în tranzit sunt depozitate în locaţii sigure și nu le vor fi returnate expeditorilor.

Istoricii subliniază că pe timp de război rețelele de aprovizionare se prăbușesc frecvent, o situaţie similară de acumulare de corespondență înregistrându-se după debarcarea din Normandia din 1944. Astfel de precedente istorice oferă însă prea puțină consolare rudelor care așteaptă cu nerăbdare ca pachetele să ajungă totuşi la militari.

Pentagonul nu a răspuns solicitărilor jurnaliştilor de a face comentarii privind întreruperea serviciilor poştale la adresele militare sau legate de penuria de alimente.