Criza politică a blocat transferurile în SuperLiga! FCSB, U Craiova, Dinamo, Rapid nu pot legitima jucătorii extracomunitari pentru că România NU are guvern! Exclusiv

ADVERTISEMENT

România trece printr-o perioadă de criză. Fără un guvern stabilit, toate activitățile au de suferit, iar excepție nu o face nici fotbalul. Înainte de startul noului sezon din SuperLiga, cluburile întâmpină probleme în a legitima jucătorii extracomunitari. FANATIK vă prezintă toate detaliile.

Criza politică a blocat transferurile în SuperLiga

Din informațiile FANATIK, nicio echipă din SuperLigă nu și-a putut . Motivul? , motiv pentru care permisele de muncă nu pot fi acordate. Această problemă ar putea fi rezolvată cel mai devreme pe 7 august, adică la aproximativ trei săptămâni de la startul noului sezon, conform

ADVERTISEMENT

Acest lucru afectează direct toate echipele din SuperLigă, în condițiile în care mai mulți jucători extracomunitari au sosit în această vară în România. Deși practică o meserie profesionistă, cei vizați nu sunt tratați diferit față de, de exemplu, muncitorii străini care vin în țara noastră pentru a lucra în domenii precum livrările sau construcțiile. Lista fotbaliștilor ce nu pot fi legitimați este următoarea:

Universitatea Craiova: Ronaldo Webster;

U Cluj: Ibuchi Chukwu;

CFR Cluj: Igor Savic;

Rapid: Mohammad Kamara, Daniel Graovac, Vladan Bubanja;

Dinamo: Alaa Bellarouch;

FCSB: Ronny Labonne (Martinica, Franța – pașaport în curs de clarificare);

UTA: Ismet Sinani;

Oțelul: Sylla, Paulinho;

Petrolul: Calal Huseynov, Alejandro Bran;

FC Botoșani: Gabriel Gama da Silva;

Farul: Matteo Ahlinvi;

Corvinul: Mohammad Abualnadi, Renato Espinosa, Muhammed Hayatu, Angel Gillard;

Sepsi: Gustavo Cascardo;

FC Voluntari: David Kiki.

Cum arată legea angajării străinilor din afara UE

Ca și în cazul lucrătorilor asiatici, fotbaliștii aduși din zona extracomunitară trebuie să parcurgă un traseu destul de lung de la momentul semnării contractului până când intră pe gazon. Teoretic, pentru a putea juca în România, un fotbalist străin are nevoie doar de obținerea unui Certificat Internațional de Transfer (ITC) eliberat prin sistemul FIFA TMS (Transfer Matching System), urmată de înregistrarea contractului la federația națională și obținerea avizelor legale de muncă. Paradoxal, primele două etape sunt cele mai simple, problemele birocratice începând cu demararea procedurilor pentru obținerea avizelor de muncă.

ADVERTISEMENT

Statutul unui jucător de fotbal extracomunitar nu diferă foarte mult față de cel al unui lucrător asiatic la Glovo. În România, documentele pentru angajarea străinilor din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European sunt eliberate nu de către Ministerul Muncii, ci de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări. Inspectoratul eliberează un aviz de muncă sau aviz de angajare, la solicitarea angajatorului – al cluburilor, în cazul sportivilor.

ADVERTISEMENT

Aceștia intră în categoria „lucrătorilor permanenți”, care au contract individual de muncă, indiferent dacă este pe durată determinată sau nedeterminată. Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

ADVERTISEMENT

Numărul lucrătorilor extracomunitari este limitat

Înainte să depună dosarul la IGI, clubul mai trebuie să obțină o adeverință de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM/AJOFM) care să ateste că postul nu poate fi ocupat de un cetățean român sau comunitar. În fine, după ce IGI emite avizul de muncă, jucătorul trebuie să meargă la secția consulară sau la ambasada României din țara natală pentru a obține viza de lungă ședere pentru muncă (cu simbolul D/AM). După ce o obține, jucătorul revine la IGI pentru eliberarea permisului de ședere în scop de muncă.

În fiecare an, Guvernul aprobă prin HG un contingent limitat de lucrători străini. În decembrie, cota a scăzut la doar 90.000 de vize, din care până în aprilie fuseseră deja epuizate jumătate. Problema este că un guvern interimar nu are dreptul constituțional să emită Ordonanțe de Urgență sau Hotărâri de Guvern care modifică politici economice sau bugete. Practic, în cazul în care acest plafon s-ar epuiza, întreg procesul s-ar bloca.

ADVERTISEMENT

Însă nici aceasta nu este cea mai mare problemă. Înainte de moțiunea de cenzură, cabinetul Bolojan a modificat complet cadrul legal privind muncitorii străini, prin OUG nr 32/2026. Marile noutăți au fost introducerea platformei digitale WorkinRomania.gov.ro și concepte juridice noi, cum ar fi vizele diferențiate sau lista ocupațiilor deficitare. Cu toate că ordonanța a intrat în vigoare în luna februarie, normele metodologice încă nu au fost emise, ceea ce a dus la un adevărat blocaj administrativ.

Blocaj birocratic total din cauza guvernului interimar

Specialiștii consultați de FANATIK spun că nu sunt clarificate procedurile exacte pentru contractele de activitate sportivă, care diferă de contractele de muncă standard. În absența acestor norme publicate în Monitorul Oficial, cei de la Inspectoratul General pentru Imigrări ar lucra, se pare, pe o serie de ghiduri interne și instrucțiuni provizorii.

Mai grav este că migrarea pe noua platformă digitală nici măcar nu a început. WorkinRomania.gov.ro se află într-o etapă de testare/operaționalizare și, potrivit anunțului postat pe site, ”datele introduse nu produc efecte juridice”, iar la lansarea oficială vor fi șterse. Lansarea oficială este așteptată abia pe data de 8 august 2026. Până atunci, angajatorii trebuie să depună dosarele în format fizic sau prin vechiul portal IGI, însă conținutul și criteriile de evaluare ar trebui să respecte noile rigori ale OUG nr. 32/2026.

Pentru deblocarea situației ar fi necesară o Hotărâre de Guvern care să stabilească normele metodologice, însă un cabinet interimar nu poate emite un astfel de act. O altă variantă ar fi semnarea unor ordine de ministru comune, un lucru care se întâmplă mai rar și reprezintă o excepție.

FANATIK a solicitat puncte de vedere referitoare la situația transferurilor de la IGI, MAE și ANOFM, urmând să le prezentăm pe măsură ce acestea ne vor parveni.