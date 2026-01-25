Criză totală la Petrolul! Eugen Neagoe a răbufnit după 0-1 cu Farul: „Facem cadouri meci de meci”

ADVERTISEMENT

Sezonul complicat continuă la Petrolul. Echipa din Ploiești a fost învinsă duminică seara, pe teren propriu, de Farul Constanța și rămâne în zona roșie a clasamentului. Eugen Neagoe, antrenorul echipei de pe stadionul Ilie Oană, s-a declarat total dezamăgit de rezultat.

Petrolul, o nouă înfrângere în Superliga. Situație complicată la Ploiești

Petrolul nu a arătat rău în meciul cu Farul. Prahovenii au ratat numeroase ocazii și, per total, au făcut un joc bun, însă problemele la finalizare se mențin. Mai mult, defensiva a cedat destul de repede.

În această iarnă nu s-au făcut prea multe transferuri. Totuși, pe Ilie Oană au ajuns doi jucători de calitate, Rareș Pop și Andres Dumitrescu, iar Eugen Neagoe speră că va fi suficient pentru

Eugen Neagoe, dezamăgit de jucătorii săi. Unde s-a decis meciul cu Farul

Totuși, antrenorul celor de la Petrolul este de părere că jucătorii săi au dat cu piciorul la un meci pe care trebuiau să îl controleze mult mai bine. Tehnicianul consideră că s-au comis mult prea multe greșeli și cere mai multă atenție în faza de atac.

„Am controlat. În repriza a doua au avut un corner. Rezultatul contează. Persistăm cu aceste cadouri. Nu îți permiți să faci asemenea greșeli. Noi facem cadouri la adversari. Vom face probabil și la meciul următor. Degeaba ne antrenăm. Nu ai voie să faci asemenea greșeli. Nu e prima oară când se întâmplă să luăm gol la primul corner.

Asta e realitatea. Nu cred că este rezultatul corect, nu meritam să pierdem. Avem nevoie de doi atacanți. Am discutat cu conducerea clubului. Ne dorim. Îmi doresc jucători. În general, băieții au făcut un efort mare. Au încercat, am ajuns în careul advers. Am avut 19 șuturi, nu am reușit să marcăm, din păcate. Să fim sănătoși. Trebuie să ieșim din criză. Îi înțeleg pe suporteri. Mergem la Dinamo, un meci dificil cu o echipă care se bate la titlu”, a declarat Eugen Neagoe după meciul cu Farul.