Crize de nervi la faza golului din minutul 90+3: “Am înjurat ca niciodată!”

Președintele CFR-ului, Cristi Balaj, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI ultimele detalii din vestiarul clujenilor. Echipa condusă de Mandorlini a pierdut returul din Turcia și ratează șansa de a merge mai departe în Conference League.

Turcii, o forță greu de învins în dubla de Conference League

“Nu știu ce mă doare, ficatul, rinichii, habar n-am. Am un disconfort major, operația a reușit, pacientul a murit. Ghinion am avut ca nu am înscris la ocaziile pe care le-am avut comparativ cu meciul din tur, ei nu prea au avut ocazii de a înscrie”.

Clujenii au avut ținut cu succes piept celor de la Adana. Au avut 8 ocazii, cu una mai mult față de gazde. La capitolul posesie, turcii au ieșit învingători. 60% la 40% a fost stastica după fluierul final. La capitolul faulturi, CFR a avut 16, în timp ce gazdele 2.

“A venit în prima repriză acel gol, pe finalul primei reprize, fază fixă, până atunci nu au avut ocazii importante, iar noi am avut bara prin Bârligea, am șutat puțin pe lângă poarta, am avut posibilitatea de pe 16 metri sa fructificăm, am ajuns singuri cu portarul”.

CFR a pierdut dubla contra celor de la Adana Demirspor. După 1-1 în tur, clujenii s-au văzut învinși pe terenul turcilor. Nigerianul Akintola a deschis scorul pentru gazde, pentru ca Mogoș să aducă egalitatea din penalty în minutul 68. „A fost frustrant să primim acel gol, am egalat prin lovitura de pedeapsă, la o acțiune în care Yeboah a prelungit mingea, el câștigând toate duelurile aeriene, Bârligea, penetrant și bătăios a scos lovitra fiind faultat. Am înjurat ca niciodată de mi-e şi ruşine”, a declarat Balaj în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Dezvăluire din vestiar: care a fost motivul înfrângerii

CFR a rezistat eroic în Turcia, iar echipa antrenata de Mandorlini a fost la un pas să ducă meciul în prelungiri. O lovitură liberă pe final i-a scos însă pe clujeni din drumul către grupe. Senegalezul Ndiaye a marcat în prelunigri și

“După care diferența au făcut-o spectatorii. Și noi la Cluj am demonstrat că având suporterii împreună ne creem mai multe ocazii. Mă așteptam la prospețime mai mare a celor care au intrat pe final. Există un adevăr, spectatorii i-au împins de la spate”, a declarat Balaj.

CFR trebuie să strângă rândurile rapid. Pentru echipa din Gruia urmează o perioadă cu meciuri de foc. În luna August, clujenii urmează să joace contra celor de la FCSB, Sepsi,

