Croația – Albania 2-2, meciul ce duce România aproape de optimile EURO 2024! Calculele unei calificări așteptate 24 de ani

România a început cum nu se poate mai bine Campionatul European din Germania, iar ”tricolorii” visează la o calificare în optimile de finală ale turneului final. Acest lucru pare din ce în ce mai probabil după rezultatul înregistrat în meciul .

România, la un pas de optimi la EURO. Calculele calificării

Regulamentul UEFA este unul simplu. Din cele 6 grupe, primele două locuri se califică în fazele superioare, dar și cele mai bine clasate 4 echipe de pe poziția a treia. Principalul factor de departajare în caz de egalitate de puncte este golaverajul, unde România stă foarte bine.

Naționala lui Edi Iordănescu a primit o veste foarte bună. Croația și Albania s-au încurcat reciproc. Rezultatul final din meciul dintre cele două echipe a fost 2-2, iar ambele au acumulat un singur punct după primele două runde.

Spania și Italia conduc grupa cu câte 3 puncte, după ce ambele au câștigat în runda inaugurală. Cele două naționale se vor întâlni joi seara de la ora 22. Mai mult ca sigur, niciuna nu va avea probleme în ceea ce privește clasarea pe primele două poziții, iar Croația și Albania se vor bate pentru locul 3.

Clasament grupa B:

Spania – 3 puncte (1 meci) – golaveraj 3-0 Italia – 3 puncte (1 meci) – golaveraj 2-1 Albania – 1 punct (2 meciuri) – golaveraj 3-4 Croația – 1 punct (2 meciuri) – golaveraj 2-5

Croația – Albania 2-2. Rezultat în favoarea României

Situația nu este una deloc simplă pentru niciuna. Albania va da piept cu Spania în ultimul meci din grupa B, în timp ce Croația va fi nevoită să învingă Spania pentru a spera la o calificare în fazele superioare ale competiției. Acest lucru este puțin probabil, astfel, România are o șansă în plus să se califice în optimi, întrucât are deja mai multe puncte decât cele două echipe care se bat pentru locul 3 în grupa B.

. În edițiile precedente, 3 puncte au fost suficiente pentru o calificare care asigură trecerea în fazele superioare. România ar putea scăpa însă de emoții cu un succes în ultimele două meciuri din faza grupelor.

Clasamentul echipelor de pe locul 3 la EURO:

Slovenia – 1 punct Albania – 1 punct Polonia – 0 puncte Cehia – 0 puncte Belgia – 0 puncte Ungaria – 0 puncte

”Tricolorii” își continuă aventura la EURO sâmbătă seara împotriva Belgiei. Meciul se anunță unul complicat, întrucât adversarii României au pierdut cu 0-1 împotriva Slovaciei și au nevoie de puncte pentru a evita o dezamăgire cruntă.

Ultimul meci al României în faza grupelor va fi împotriva Slovaciei. Acesta ar putea fi jocul care decide soarta naționalei lui Edi Iordănescu. În cazul în care ”tricolorii” vor reuși să obțină măcar un punct în ultimele două meciuri rămase, sunt în proporție de 99 la sută calificați în faza optimilor.

Scenariu SF în grupa României

Există însă și un scenariu sumbru în grupa României în care o echipă ar putea pleca acasă cu 4 puncte. După prima rundă, România și Slovacia conduc și se clasează pe prima poziție cu câte 3 puncte. În cazul în care ”tricolorii” vor pierde cu Belgia și vor remiza cu Slovacia, iar Ucraina va învinge Slovacia și va termina la egalitate cu Belgia, atunci toate vor acumula un total de 4 puncte, iar clasamentul va fi decis de golaveraj.