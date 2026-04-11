Croatul Stjepan Tomas a dat verdictul după ce Oțelul a fost spulberată de FCSB: „Le-am spus jucătorilor în vestiar”

Antrenorul Oțelului, Stjepan Tomas, și căpitanul Joao Lameira au reacționat după ce formația gălățeană a fost „demolată” de FCSB pe Arena Națională, scor 4-0.
Bogdan Mariș
11.04.2026 | 23:05
Stjepan Tomas (50 de ani) a reacționat după eșecul dur suferit de Oțelul contra FCSB-ului. FOTO: Sport Pictures
Oțelul a suferit cel mai dur eșec din mandatul antrenorului croat Stjepan Tomas (50 de ani), 0-4 cu FCSB. Gălățenii au avut o prestație dezastruoasă și au încasat toate cele patru goluri în prima repriză, iar distanța până la „zona roșie” s-ar putea reduce după meciurile care se vor mai disputa în această etapă din play-out. Tehnicianul croat și mijlocașul Joao Lameira (26 de ani) au reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat antrenorul Oțelului după 0-4 cu FCSB

Stjepan Tomas a recunoscut că elevii săi au avut o evoluție teribilă în prima repriză. „Am încercat să intrăm cu personalitate în joc, dar nu am câștigat dueluri, nu am făcut pressing, i-am lăsat să joace. Dacă nu ești agresiv, o altfel de echipă te pedepsește, iar la pauză meciul era încheiat. Am făcut 3 schimbări la pauză, jucătorii au intrat cu mentalitatea potrivită, a fost o altă echipă în repriza a doua.

Am spus jucătorilor în vestiar că în repriza a doua trebuie să arate personalitate. A fost mult mai bine decât în prima repriză. În ultimul meci, cu Hermannstadt (n.r. 2-0), am jucat bine și ne gândeam că suntem în regulă, dar a fost doar un meci, trebuie să continui să joci în același mod.

Ne-au pedepsit astăzi, dar la următorul meci trebuie să fim concentrați, să avem o altă mentalitate și să încercăm să câștigăm. În prima repriză nu am avut agresivitate, spirit, mentalitate. Poți pierde un meci, poți lua goluri, dar modul în care am jucat în prima repriză și modul în care ei au marcat m-a întristat”, a spus croatul, conform Digi Sport, după eșecul dur suferit de Oțelul pe Arena Națională.

Căpitanul Oțelului, mesaj ferm pentru coechipieri după 0-4 cu FCSB

Căpitanul Joao Lameira a avut o evoluție dezamăgitoare contra FCSB-ului. În minutul 10, portughezul l-a faultat în careu pe Darius Olaru, iar Florin Tănase reușea să deschidă scorul din lovitura de la 11 metri rezultată. Mai apoi, repriza a reprezentat un adevărat dezastru pentru gălățeni, care au mai încasat 3 goluri până la pauză.

La final, Lameira a transmis colegilor că trebuie să treacă rapid peste acest eșec. „Când am reacționat în repriza secundă a fost prea târziu. FCSB e o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Am făcut greșeli în prima repriză, le-am oferit șanse și au marcat. A fost un meci, a trecut.

În prima repriză am pierdut multe dueluri, trebuie să câștigăm mai multe în meciuri cu astfel de echipe, să facem faulturi pentru a opri contraatacuri. Nu am făcut asta în prima repriză, iar când am reacționat, a fost târziu. Trebuie să reacționăm, vom juca acasă (n.r. cu UTA), trebuie să vedem ce am greșit astăzi și să luptăm”, a afirmat lusitanul.

