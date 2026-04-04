“Croitoru mi-a zis că-l distruge pe Rădoi!” Valeriu Iftime, ironic cu Gigi Becali: “FCSB a arătat ca Prefab Modelu!”

FC Botoșani exultă după o nouă victorie în acest sezon cu FCSB. Valeriu Iftime a intrat în direct și a avut un discurs savuros după ce l-a răpus încă o dată pe prietenul Gigi Becali.
Mihai Dragomir
04.04.2026 | 11:22
Valeriu Iftime (65 de ani) a râs copios de FCSB după o nouă victorie a lui FC Botoșani în fața acestora. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Play-out-ul din SuperLiga s-a reluat cu un meci extrem de interesant între FC Botoșani și FCSB. Moldovenii s-au impus cu 3-2, după ce au fost conduși, administrându-i astfel prima înfrângere lui Mirel Rădoi (45 de ani) de la preluarea formației bucureștene. Valeriu Iftime (65 de ani) a intrat a doua zi în direct și a spus totul după succesul în fața campioanei României.

Concluziile lui Valeriu Iftime după o nouă victorie a Botoșaniului cu FCSB

FC Botoșani a produs o nouă surpriză în acest sezon. Echipa care a ratat play-off-ul a luat o doză mare de moral după o nouă victorie în fața celor de la FCSB, iar acum speră în continuare la accederea în barajul pentru Conference League. Deși moldovenii au fost conduși, au reușit să revină și să câștige cu 3-2, dominând total finalul partidei. Valeriu Iftime a lăudat succesul echipei sale, ironizând-o pe FCSB.

„A fost o victorie foarte clară. Da, eu am văzut mai ales la FCSB, domnul Becali dă explicații, nu se mai bagă, se bagă, adică suntem într-o lume în care vorbim orice numai de fotbal nu. Botoșani a făcut un meci perfect. Nu știu dacă FCSB e chiar așa de slabă cum a părut aseară sau am fost noi mai buni. Pentru că i-am sufocat, am avut trei mingi în bară, 60% posesie, trei goluri marcate. Eu cred că arbitrul a fost foarte bun. Am avut 500 și ceva de pase față de 300 ale FCSB-ului.

Aseară, FCSB a fost ca Prefab Modelul, echipa de pe vremuri de la Călărași. Croitoru a pregătit foarte bine meciul. Mai așteptăm un meci de baraj cu ei, să îi batem și acolo ar fi extraordinar. Să bați FCSB de maniera asta, eu nu am văzut echipe să o domine așa. Chiar dacă zic ei că sunt într-o formă mai slabă, noi aseară i-am dominat”, a spus inițial Valeriu Iftime.

Cum a catalogat-o Valeriu Iftime pe FC Botoșani după ultimele rezultate

A fost o adevărată petrecere în vestiarul lui FC Botoșani după victoria cu FCSB. Valeriu Iftime a vorbit despre forma echipei sale și a ținut să îl laude pe Marius Croitoru (45 de ani), în care are mare încredere. Finanțatorul clubului a spus că țintește clar participarea în cupele europene.

„E o echipă care are niște talente, are niște virtuți. Fotbaliștii sunt buni, dacă sunt cumva bine organizați și bine motivați. Acum vă spun sincer, eu am spus că din ianuarie trebuia schimbat antrenorul. Când ceva nu mai funcționează, se rupe ceva acolo. Marius Croitoru este un antrenor foarte bun, chiar dacă mulți spun că nu. Eu cu el am avut încasări, am jucat în cupele europene când nici nu avea carnet de antrenor. E matur acum, știe fotbal mult, sper să rămână cu picioarele pe pământ să facem lucruri frumoase”, a mai spus patronul moldovenilor.

FCSB, arătată încă o dată cu degetul de Valeriu Iftime. „Echipa asta are o boală!”

Valeriu Iftime și-a continuat discursul și a ținut încă o dată să o critice pe FCSB pentru sezonul dezastruos pe care îl face, mai ales după ce a dominat precedentele două ediții de SuperLiga.

„Încă mi-e neclar ce se întâmplă la FCSB. Adică ce-a făcut că domnul Becali cu Mirel, l-a adus ca să se distreze un pic în play-out. E o greșeală a unui om care nu înțelege lumea în care trăim. Știți? Adică nu poți să spui că vine imediat și se distrează cu noi. Că nu-i deloc așa. Echipa asta are o boală, eu am spus. Adică nu e o echipă de fotbal organizată, motivată, structurată pe valorile și valențele fotbaliștilor de acolo. Mirel are o treabă grea.

Pune umărul și după aia pleacă, că are treabă în altă parte. Aici e greu. Ca să construiești echipa FCSB în zona asta de moral, încredere, joc de echipă, e greu. Eu asta cred că trebuie să facă Mirel, dar eu sper să nu mai aibă timp să o facă. Hai să ne liniștim odată cu FCSB-ul care câștigă tot!”, a mai spus Iftime.

Ce i-a spus Marius Croitoru lui Valeriu Iftime înainte de FC Botoșani – FCSB și ce a spus patronul moldovenilor despre Gigi Becali după meci

Pe finalul intervenției sale telefonice, Valeriu Iftime a surprins dezvăluind că Marius Croitoru, antrenorul echipei sale, i-a dezvăluit înaintea meciului cu FCSB că vrea să îl învingă categoric pe Mirel Rădoi. Iftime a mai spus și ce este în sufletul lui Gigi Becali acum.

„Croitoru mi-a zis înainte de meci că îl distruge pe Mirel. (n.r. – E Gigi Becali afectat? A declarat că este detașat acum) Ei detașat… nu vă spun ce este în sufletul lui acum. Durere, dezamăgire, nervozitate, disperare. Joacă Craiova cu U Cluj campionatul, și el ia bătaie la Botoșani. El vorbea de Champions League, de dueluri cu Real Madrid, cu Chelsea, cu Liverpool…  Asta e situația și vă dați seama că e disperat. Bani cheltuiți, investiții multe. Pe toți de la FCSB i-aș lua, dar nu pe Mirel și pe Gigi Becali. Sunt fotbaliști valoroși, se distrează în SuperLiga”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Valeriu Iftime râde de FCSB după ce a învins-o din nou

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
