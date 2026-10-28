Cronică dură după Corvinul – Rapid 0-0. Pancu, taxat: „A obținut la Petroșani exact cât și-a propus: puțin”

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“Ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest joc” – aceasta a fost declarația lui Pancu după meci. Sigur, există acest context obiectiv al meciului de Cupă care vine la doar 72 de ore distanță de finalul meciului cu FCSB. Da, există și realitatea unui lot corespunzător doar din punct de vedere numeric, dar incomplet și dezechilibrat din punct de vedere valoric. Și totuși, rămân cu senzația unui meci pregătit la alibi, cu o formulă experimentală, care ar fi putut explica un eșec, justificat la final de cele zece rezerve folosite.

O repriză jucată la victorie… cu 40% posesie

după o primă repriză controlată de gazde, nu doar prin posesie, ci și prin insistența cu care și-au propus să atace poarta adversă. De altfel, cred că e rezonabil să convenim că echipa care folosește titularii este cea care își propune victoria, nu cea care intră cu zece rezerve. Și mai am un argument pentru dumneavoastră: e și mai greu de imaginat că pregătești la victorie o partidă în care construiești atacurile cu Grameni și Bubanja și te aștepți să le finalizezi cu Jambor.

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Realist vorbind însă, Rapid nu a intrat cu zece rezerve la Petroșani. Aioani, Sinyan și Bubanja sunt, pe lângă Grameni, jucători din nucleul de 14-15 fotbaliști pe care se bazează Rapid. Nu îl includ și pe Petrila în această enumerare, din cauza pauzelor dese și prelungite. Aioani – Ciobotariu, Sinyan, Celik – Manea, Bubanja, Grameni, Annan – Pop, Jambor, Petrila. Sistemul (3-4-3) este inovația serii și un element de noutate mai important chiar decât numărul de rezerve din teren.

Rapid a mai folosit acest sistem doar în amicalul cu Genoa, iar riscul cel mare de aici venea: un prim unsprezece neomogen, cu multe implanturi de pe bancă, venea să “joace la victorie” într-un sistem netestat în vreun joc oficial. Când pui toate aceste informații cap la cap, parcă mai degrabă concluzionezi că ne alintăm cu meciul pregătit la victorie, chiar dacă după minutul 60 numele aflate în teren și sistemul folosit ar putea depune mărturie pentru asta.

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Rapid a arătat în prima repriză ca o echipă în general modestă, cu rare sclipiri, venită la Petroșani “să facă un rezultat bun”. Sunt primul care regretă că acest rezumat al reprizei nu rezonează cu dorința declarată de a câștiga jocul, însă în ciuda ocaziei lui Grameni, egalul de la pauză chiar nu e un rezultat de care să ne plângem.

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90 de minute în 3 zile înseamnă suprasolicitare?!

Vă mai supun atenției un detaliu. Dobre și Moruțan au intrat în minutul 60. Cu FCSB au ieșit cam prin acest minut (Moruțan 5-6 minute după Dobre). Așadar cei 2 au jucat practic doar un meci întreg și acela din “bucăți”. Adică numai 90 de minute în cele 3 zile. Despre ce suprasolicitare discutăm? Cu tot respectul, dar mai mult a jucat în această “dublă” Petrila – integralist cu Corvinul, intrat în minutul 66 cu FCSB. Sau Grameni, integralist în ambele partide. Și sigur Grameni, din postura sa de mijlocaș central aleargă mai mult în orice meci decât oricare dintre cei enumerați mai sus.

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În prima jumătate, mai ales pe faza ofensivă, lipsa ritmului de joc a fost vizibilă la Petrila, Annan și Manea. Celik, la primul sau meci oficial, a părut marcat de emoții, iar Jambor a evoluat în nota sa obișnuită. Întărind concluzia că doar dorința lui Pancu de a demonstra că poate resuscita un activ depreciat l-a adus pe lista titularilor. La mijloc, pe faza ofensivă, Bubanja a fost mijlocașul care iniția atacurile de la nivelul fundașilor centrali, iar Grameni, avansat, trebuia să distribuie baloane celor din față. Rezultatul? Un fotbal crispat și rigid în ofensivă, cu gazdele având în permanență inițiativa.

La pauză Pancu îl schimba pe Celik cu Kramer, dar nu e o simplă schimbare post pe post; se pregătea schimbarea de sistem, pentru că Celik nu oferea siguranță într-o așezare cu 2 fundași centrali. Ambele echipe au intrat propunandu-și mai mult, dar tot Corvinul pare să aibă un plus.

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Raportul de forțe se modifică la tripla schimbare din minutul 60. Intră Kodor, Moruțan și Dobre, ies Jambor, Pop și Ciobotariu. Rapid trece în clasicul 4-2-3-1, cu Moruțan mijlocaș ofensiv. Trecem de două ori pe lângă gol (Grameni și Kodor), dar meciul se termină la egalitate, pentru că ne-am propus prea puțin, prea târziu.

Concluziile serii – continuăm să ne amăgim și să trăim periculos cu un lot limitat

Am mers la Petroșani fără să știm exact ce vrem (sau fără să știm cum să obținem ceea ce ne dorim) și am obținut . Nu ne e nici bine, nici rău, nici cald, nici frig. Putem rata calificarea, dar putem și câștiga grupa. Sperăm și trăim periculos Cupa, ca în fiecare sezon, deși mereu pretindem că am învățat din greșeli și sigur știm data viitoare ce avem de făcut.

Lotul își demonstrează limitele valorice. Sau, mai bine zis, demonstrează limitele sale celor care pretindeau că avem un lot complet. Prima repriză am construit cu Bubanja, am atacat cu Jambor, iar Pancu a rămas cu o schimbare neefectuată într-un meci pe care voiam să îl câștigăm neapărat. De ce? Pentru că banca nu oferea nicio altă soluție ofensivă.

Nu în ultimul rând, sper din tot sufletul că ne-am lămurit că nu putem sacrifica meciuri și obiective pentru a-l salva pe Jambor, sau pentru a demonstra că putem să-l salvăm pe Timotej. Recunosc în apărarea băiatului că nici jocul echipei nu-l ajută, dar diferența dintre el și Kodor a fost vizibilă. Jason a făcut un pressing solid, a alergat, a prestat un joc fizic foarte bun și a fost prezent și în fața porții (a ratat una dintre cele două ocazii ale reprizei). În plus, Kodor este mai tânăr și poate fi valorificat de Rapid atât sportiv, cât și financiar. Stojilkovic e titularul, dar Kodor revendică cu mult mai multe argumente minute decât Jambor.

Urmează Csikszereda, dar nu-mi fac probleme. Am întrerupt seria de 5 victorii consecutive (6 cu cea din Cupă de la Sibiu) care ne-a creat atâtea probleme. FCSB a avut noroc, ne-a prins într-un moment prost, dar după o înfrângere la scor și un egal cu Corvinul probabil că ciucanii nu au absolut nicio șansă. Băiatul ăla din Manchester care promite să se tundă după 5 victorii consecutive ale favoriților e pur și simplu inconștient; să-i transmită cineva asta.