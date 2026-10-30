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Cronica lui Marius Mitran după ce Craiova n-a reușit să câștige cu Voluntari în Cupă: „Știința o așteaptă pe Dinamo”

Marius Mitran
30.10.2026 | 05:20
Cronica lui Marius Mitran dupa ce Craiova na reusit sa castige cu Voluntari in Cupa Stiinta o asteapta pe Dinamo
Cronica lui Marius Mitran după Voluntari - Craiova 1-1, în Cupa României. Foto: colaj Fanatik
Craiova a remizat în etapa a doua din grupa de Cupă a României, 1-1 la Voluntari și e obligată să învingă, acasă, pe “Ion Oblemenco”, în cea de-a treia și ultima rundă, pe Dinamo, pentru a se califica în “sferturile” de finală ale competiției. Două bare, ale lui Cicâldău, și încă 10 mari ocazii, ratate, au privat Știința de o victorie clar meritată
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Universitatea și-a continuat drumul cel bun, pe toate fronturile, de data aceasta în Cupa României, la Voluntari, unde adversari i-au fost ilfovenii, ghinionul, ploaia și terenul din ce în ce mai alunecos, deși într-o bună stare, ținând cont de cantitatea totală de apă care a căzut acolo. Cupa rămâne o prioritate pentru deținătoarea trofeului!

Știința o așteaptă pe Dinamo

Evident, formula de echipă pe care urma să o aleagă Don Filipe Coelho era prima curiozitate a meciului, pentru că programul infernal al Științei e în plină desfășurare. Iar antrenorul numărul unu din fotbalul nostru a confirmat așteptările: o ediție specială, ușor revizuită, a campioanei, trimisă în teren de portughez, trebuia să învingă, indiferent de circumstanțe, un outsider : Sava- Crețu, Stevanovic, Roux- Teles, Lameira, Băluță, Webster- Băsceanu, Elisor, Tavares. Desigur, marile absențe, ușor de detectat, nu aveau voie să pună în umbră marile speranțe!

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Un joc de uzură, greu de descris și încă și mai greu de realizat, în condițiile amintite, avea să indice, în mod cu totul surprinzător, la sfârșitul primei reprize, un avantaj pentru cei din Voluntari, care au marcat fără să marcheze! Stevanovic a făcut-o, cu un autogol care putea fi evitat din mai multe unghiuri de vedere. Primul: ca, totuși, accidentarea lui Roux să nu lase echipa în zece oameni, de-ajuns pentru a se produce faza respectivă și al doilea: ca Stevanovic să nu fi fost atât de solicitat, la maximum, în acest turnir fără sfârșit al Craiovei.

Repriză total nedreaptă pentru Știința, dar absolutul nedreptății avea să se întâmple după pauză, când ocaziile la poarta celor din Voluntari au început să se deruleze cu frecvența unui carusel electric hipersonic.

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Cicâldău, intrat în locul lui Băluță, și Mora, schimb cu Webster, din minutul 46, au repornit motoarele din sala mașinilor, iar șansele de gol s-au multiplicat amețitor. Cicâldău însuși, formidabil, cu două bare la activ, Romanchuk, și cu lovituri de cap, și cu piciorul, Mihnea Rădulescu (intrat în locul lui Băsceanu), Nsimba (l‐a schimbat pe Stevanovic), Teles, singur cu portarul, și iar Elisor, Elisor, Elisor! Toate șanse imense, toate ratate!

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Cât de nedrept e, câteodată, fotbalul!

Însă metafizica neșansei își etala în continuare variantele de supraviețuire! Cât de nedrept e, câteodată, fotbalul!

Faultul în careu, al lui Kiki asupra lui Tavares, e analizat după două minute la VAR, iar penalty-ul e transformat impecabil de cine? De Elisor, păi de către cine altul? O remiză la orizont? Da, pentru că Știința mai ratează trei ocazii uriașe în cele patru minute de prelungire! Un meci de totul sau nimic cu Dinamo, în ultima etapă?

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Da, pentru că destinul Științei acesta este: să lupte, să creadă, să reușească! Chiar și atunci când nu i se opun doar echipe, ci și fenomene ale naturii fotbalului! Ufff, ce ne-drep-ta-te fu la Voluntari!

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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