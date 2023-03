Cronica meciului România – Belarus 2-1: scârţâim cu punctaj maxim! Burcă, gol şi stâlp în defensivă

România şi-a îndeplinit obiectivul în startul campaniei pentru Euro 2024 obţinând şase puncte cu Andorra şi Belarus. A fost 2-1 cu naţionala lui Georgi Kondratiev, “tricolorii” controlând partida până în minutul 85 când bieloruşii au redus din handicap. Pentru România au marcat în prima parte Stanciu şi Burcă.

România – Belarus, cu 27.837 de oameni în tribune! A îngheţat mercurul în termometre

27.837 de oameni au încălzit atmosfera rece de pe Arena Naţională, în prima partidă a României pe cel mai mare stadion al ţării după un an şi jumătate. La ora meciului cu Belarus, termometrul arăta 4 grade Celsius, cu 15 mai puţine decât serile trecute.

Selecţionerul oaspeţilor, Sergi Kondratiev a operat patru modificări faţă de meciul cu Elveţia în timp ce a schimbat trei jucători: Raţiu şi Sorescu le-au lăsat locul lui Manea şi Opruţ pe posturile de fundaşi laterali, în timp ce Băluţă i-a luat locul lui Olaru.

În startul de meci, “tricolorii” au avut o posesie covârşitoare, oaspeţii fiind cantonaţi în defensivă. Portarul Plotnikov a început tragerile de timp din minutul 3, de la primul aut de poartă. Prima fază periculoasă a venit în minutul 11, Denis Alibec scapă singur cu portarul advers, care iese mult în afara careului. Atacantul nostru cade după duelul direct, dar centralul din Ţările de Jos nu acordă nimic.

Nicu Stanciu şi Andrei Burcă au rispit emoţiile încă din primele 20 de minute

România a pus presiune şi în minutul 17 a venit deschiderea de scor. Nicolae Stanciu execută perfect o lovitură liberă din stânga careului lui Plotnikov. Portarul advers a ieşit aiurea la mingea care a trecut deasupra lui şi s-a oprit în plasa porţii. Un minut mai târziu, Denis Alibec a fost la un pas să majoreze diferenţa, dar de această dată portarul a respins în corner.

Dar scorul a luat proporţii în minutul 19. Andrei Burcă a reluat spectaculos centrarea lui , plasând mingea la rădăcina barei. Lucrurile păreau a fi rezolvate în primele 20 de minute.

Tricolorii au controlat şi restul reprizei, reuşind să îşi creeze ocazii până la pauză prin Man şi Moruţan. După doar 40 de minute, Edi Iordănescu a fost nevoit să facă prima schimbare. Tudor Băluţă a acuzat o accidentare şi a fost înlocuit de Alexandru Cicâldău. 2-0 la pauză şi totul era în grafic.

“Comisarul” Ionuţ Radu, în acţiune şi la echipa naţională! Salvat de letargia bieloruşilor

Repriza secundă a început cu emoţii pentru “tricolori”. Ionuţ Radu pare că nu a învăţat nimic din gafa colosală din meciul Cremonese – Fiorentina şi a încercat din nou să “salveze” un corner, doar că a trimis mingea în bocancul unui adversar. Dar Khvaschinski nu a fost inspirat şi şutul său a fost respins de acelaşi Radu.

Ocaziile mari au venit tot la poarta Belarusului. Denis Alibec a trimis în bară în minutul 57, cu un şut violent din interiorul careului. Trei minute mai târzu, atacantul Farului a încercat şi cu o execuţie plasată, dar mingea a fost deviată în corner.

Belarus a marcat în final de meci! Opruţ, greşeală uriaşă

Tavi Popescu şi Alex Dobre au intrat în minutul 65, dar nu au adus un suflu nou în atacul “tricolorilor”. Bieloruşii au fost periculoşi doar la rarele faze fixe din jurul careului lui Radu, ritmul fiind impus tot de elevii lui Iordănescu. Primul şut pe poartă al oaspeţilor a venit în minutul 75, când Bakhar a reluat slab o centrare excelentă trimisă de Malkevich.

În ultimul sfert de oră au intrat Florin Tănase şi Marius Marin, în locul lui Nicu Stanciu şi Denis Alibec. Dar, golul a venit în poarta lui Ionuţ Radu. Marozau a scăpat singur cu portarul după o ieşire greşită la offside a lui Raul Opruţ şi finalul de meci a fost cu emoţii. Atacantul bieloruşilor a înscris cu un şut excelent plasat.

Andrei Burcă, jucătorul meciului! România s-a distanţat la patru puncte de locul 3

Dar, România a abordat matur finalul de meci şi oaspeţii nu au avut oportunitatea egalării, deşi au presat mai mult ca în primele 85 de minute. Omul meciului a fost Andrei Burcă. După ce a marcat golul doi, fundaşul lui Dan Petrescu a fost un stâlp în apărarea “tricoloră”.

2-1 cu emoţii, dar obiectiv îndeplinit în startul de campanie pentru Euro 2024. România are şase puncte şi conduce grupa, la egalitate cu favorita Elveţia. Important este şi rezultatul din Kosovo, unde Andorra a scos un punct. Iar matematica ne arată că România are un avans de patru puncte faţă de locul trei, primul sub linia calificării.