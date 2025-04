Cruzime de neimaginat în Tulcea. Un bărbat a intrat în curtea unei femei și i-a omorât în bătaie câinii. Motivul pentru care a recurs la acest gest

Un bărbat dintr-o comună din județul Tulcea este anchetat de polițiști după un gest inuman. Bărbatul a intrat în curtea unei femei și i-a ucis fără milă doi căței de talie mică, chiar în ziua de Paște. Incidentul revoltător a avut loc pe 20 aprilie, iar întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Se pare că cei doi căței ar fi ieșit din curtea proprietarilor și le-au ieșit în cale unor copii care se plimbau cu bicicleta. Unul dintre cei mici a călcat un cățel, s-a speriat și a căzut. Cea care l-a ajutat pe copil a fost bunica proprietarei cățeilor. L-a ridicat pe cel mic și l-a dus acasă, iar pe căței i-a băgat în curte.

„Bunica mea a venit la noi acasă să spele mașina, iar cățeii au ieșit din curte și au trecut niște copii cu biciclete. Din neatenție, un copil a călcat un cățel și a căzut de pe bicicletă. Bunica mea l-a ajutat, l-a dus acasă.

După ce au terminat treaba, au băgat cățeii în curte și au plecat toți de acasă, iar tatăl băiatului fiind „inconștient deoarece a consumat alcool” a intrat în curte, am dovezi, a luat câinii și i-a omorât. Nu înțeleg câtă cruzime, câtă nedreptate”, au povestit stăpânii câinilor.

Femeia a publicat și imaginile crunte surprinse de camerele de supraveghere, în care se vede cum Scenele sunt greu de privit, iar întregul eveniment a stârnit frustrarea și revolta oamenilor de pe rețelele de socializare.

Cum se apără mama copilului: „Am petrecut toată noaptea la spital”

Ulterior, mama copilului a venit și ea cu partea ei de poveste, tot pe Facebook, postare pe care a șters-o ulterior. Femeia a scris că fiul ei nu se afla în curtea altora, ci pe un drum public și că a fost atacat de unul dintre câini. Aceasta a afirmat că băiatul a fost rănit grav și că familia lui a petrecut toată noaptea la spital.

„Copilul meu era pe un drum public, nicidecum în curtea dânșilor. , intrându-i la roata bicicletei și aruncându-l pe șosea. (copilul nu a căzut singur de pe bicicletă). Copilul meu nu a fost adusă acasă de ei acasă, a fost lăsat la colțul casei, având 0 interes pentru starea lui de sănătate, fiind luat de cumnata mea și adus acasă plin de sânge.

Am petrecut toată noaptea la spital. Ne pare rău pentru cele întâmplate cu animalele, dar asta nu ne dă dreptul nimănui să îmi publice copiii în mediul online, unde am primi zeci de mesaje amenințătoare, blesteme, jigniri. Copilul meu are prioritate în fața oricui! Vom acționa în instanță la rândul nostru”, a scris mama copilului rănit.

Dosarul penal a fost preluat de polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor din Tulcea. Bărbatul este cercetat pentru „uciderea animalelor, cu intenție, fără drept” și pentru „violarea de domiciliu”.