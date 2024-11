Cruzime fără margini în Italia. O mamă și-a ucis fetița de numai 10 luni. Bilet înfiorător lăsat lângă fetiță

Tragedie fără margini în Italia. în localitatea Nole, provincia Torino din Piemont.

O mamă și-a ucis fetița de numai 10 luni

Carola, și-a înecat în cada din baie fetița de numai 10 luni, pe nume Perla. Ulterior, femeia a vrut să se sinucidă și se află în stare gravă. Totul s-a petrecut în jurul orei 12:30 de vineri, 22 noiembrie 2024.

Descoperirea macabră a fost făcută de soțul femeii, Antonio, un bărbat de 36 de ani, care a venit acasă mai devreme decât de obicei, conform ziarului italian

Bărbatul a intrat pe geam, ușa casei fiind încuiată, iar imaginea văzută l-a marcat pe viață: fetița era în apă, iar soția lui era întinsă pe pat, plină de sânge, după ce și-a tăiat încheieturile, abdomenul și gâtul.

Omul a încercat cu disperare să-și resusciteze fiica, primind indicații prin telefon de un operator al serviciului de urgență. Cu toate acestea, eforturile au fost în zadar, iar fetița deja murise.

Bilet înfiorător lăsat de mamă

dar scrise cu o grafie incertă, în care Carola a scris: „Depresia asta mă distruge” și „A trăi așa nu mai are sens”.

Femeia a fost dusă la spitalul Molinette din Torino, iar acolo medicii i-au tratat rănile care erau superficiale, cu excepția celor de la gât. Medicii au precizat că este în afara pericolului și că este păzită de un carabinier, mai arată sursa citată.

Se pare că mama urma un tratament pentru depresie postnatală și înghițise psihotrope în dimineața tragediei. Tatăl a făcut și el declarații dureroase: „Suntem împreună de 18 ani, am dorit acest copil din toată inima…”.

Bunicul Perlei a spus: „Nu știu dacă a făcut-o sau nu, nu știm nimic încă. Când am ajuns, am găsit copilul care nu mai respira. Nora mea suferea de depresie, dar nu am văzut semne că s-ar putea ajunge la așa ceva.”

Imediat după naștere fusese diagnosticată cu depresie

Familia și prietenii au încercat din răsputeri să-i ofere ajutor Carolei după ce la nașterea Perlei aceasta a fost diagnosticată cu depresie postnatală.

Ulterior a început și o terapie psihiatrică, iar toți din jurul ei s-au pus la punct încât să nu fie lăsată singură, dar din nefericire, soțul ei era la muncă de la ora 6 dimineața și nu a mai ajuns la timp să oprească tragedia.