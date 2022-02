Băncile pierd lupta cu lumea crypto: venit pasiv excelent, de 1-5% pe zi! Cum faci bani din dobânzi mult mai mari decât ce oferă piaţa bancară

Din ce în ce mai multă lume devine conștientă de faptul că banii câștigați și economisiți trebuie investiți într-un mod sau altul, pentru a evita deprecierea lor odată cu trecerea timpului.

Opțiuni de investit în piață sunt foarte multe și extrem de diverse, adresându-se cam tuturor tipurilor de investitori, fie că vorbim de persoane precaute și conservatoare, care caută randamente mai mici, fie că vorbim de personae care sunt dispuse să-și asume riscuri mai mari, pentru a obține, desigur, câștiguri mai însemnate.

Băncile încep să piardă teren în fața investițiilor alternative, mai ales în fața posibilităților pe care le deschide lumea crypto, chiar dacă aceasta este încă la început de drum. Randamentele oferite aici sunt mai bune; e drept, vorbim despre un sector cu volatilitate mai mare, însă după cum vei vedea în acest material, există și tipuri de investiții mai puțin riscante în acest nou domeniu digital.

ADVERTISEMENT

Până atunci, însă, putem trece în revistă câteva dintre tipurile de investiții actuale și dobânzile aferente, pentru a înțelege cum de sectorul bancar și cel financiar de stat pierd teren în fața metodelor alternative de a-ți investi banii.

Inflaţia face ravagii, băncile oferă dobânzi foarte mici. Investițiile clasice îți aduc, în fapt, randamente reale negative

În prezent, inflația din România se situează la aproximativ 8%. Așadar, dacă alegi doar să ții banii puși deoparte la saltea, vei pierde opt procente din valoarea lor pur și simplu, din cauza deprecierii de la un an la altul. , odată ce compensarea și plafonarea prețurilor la gaze și curent electric nu se va mai aplica. Iar prognozele pe termen ceva mai lung arată o revenire la valori ale inflației de 3-4% abia anul viitor. Așadar, e clar că dacă ai bani puși deoparte, trebuie să faci ceva cu ei, iar opțiunile de a genera venit pasiv sunt cele mai la îndemână. Doar că nu orice astfel de opțiune se dovedește a fi profitabilă.

ADVERTISEMENT

În luna februarie 2022, statul român a pus la vânzare noi titluri de stat Tezaur, cu cele mai mari dobânzi de până acum: 5,35% la o maturitate de 5 ani. În schimb pentru titluri cu maturitate de un an, dobânda este de 4,5%, astfel că dacă tragi linie, descoperi că practic pierzi bani având în vedere inflația din prezent. Cu 1.000 de lei investiți astfel, la final de an ai 1.045 de lei, însă dacă inflația este de 8%, mia ta de lei ar mai valora doar 926 RON. Cu tot cu dobânda obținută, te uiți aproximativ 968 de lei reali. E drept, titlurile de stat reprezintă una dintre cele mai sigure metode de investiție, iar în vremuri mai liniștite randamentul real poate fi pozitiv. În paralel, depozitele bancare sunt garantate de FGDB doar în limita a 100.000 de euro echivalent în lei – sumele investite peste acest prag pot fi pierdute în cazul în care banca are probleme grave de funcționare.

Nici pentru depozite la termen nu sunt prea atractive. Un comparator online îți arată că aceste venituri pot reprezenta între 0 și 4,5% din valoarea depozitului. Așadar, poți obține între nimic și ceva mai puțin nimic, din nou având în vedere inflația. Dacă mai iei în calcul și faptul că unele bănci îți iau comision chiar și dacă retragi banii la scadență, pierderile sunt și mai evidente.

ADVERTISEMENT

Câţi bani câştigi din dobânzi: bănci şi statul român versus lumea crypto

Pentru a înțelege mai bine cât de mari sunt diferențele între produsele financiare clasice și cele crypto, FANATIK a realizat o analiză comparativă a dobânzilor zilnice și anuale raportate la o investiție inițială de 1.000 de lei. La final poți observa care este valoarea investiției tale în cifre brute, înainte de comisioane pe care le pot administra atât băncile, cât și platformele crypto pe care activezi.

E ușor de văzut cât de mici sunt veniturile pe care le poți obține prin investițiile clasice (dar cu riscuri mai mici). Pe de altă parte, poți investi în proiecte crypto care să genereze venituri pasive pentru time și care să-ți întoarcă de câteva ori investiția inițială pe parcursul anului, chiar și de 20 de ori!

ADVERTISEMENT

În continuarea acestui articol, vei găsi și calcule mai specifice legate de costurile de intrare pe fiecare platformă prezentată, dar și care sunt câștigurile nete în privința acestora.

Noul mod de a face bani din crypto: nodurile de validare

Având în vedere aceste opțiuni care se dovedesc a fi neprofitabile, e clar că trebuie să te orientezi și către alte variante de investiție care îți pot aduce randamente reale și venituri pasive pe care chiar să le simți în buzunar. Într-adevăr, sectorul monedelor virtuale este unul destul de volatil. și acum face pași foarte mici către revenirea pe trend ascendent. Iar mișcările BTC trag după ele și restul pieței crypto, fie că vorbim de ”plus” sau ”minus.” Dacă știi ce se întâmplă în acest domeniu și ai și timpul necesar pentru a studia îndeaproape piața, poți să faci bani din tranzacționare activă.

ADVERTISEMENT

Asta, însă, ți-ar putea da mari bătăi de cap, poți să nu fii ”pe fază” când apare o oportunitate de a cumpăra sau de a vinde, emoțiile te pot copleși într-un moment dificil al pieței și poți lua decizii nu neapărat raționale; se pot întâmpla multe în dezavantajul tău. De aceea e bine să te orientezi către o investiție pasivă, din care tu să poți scoate bani fără să te gândești cât și când să cumperi sau să vinzi.

Poți, astfel, să investești în crearea unui nod de validare, urmând ca ulterior investiției să primești o formă de dobândă periodică datorită banilor pe care i-ai depus în acest proiect. Iar cel mai nou și promițător proiect de acest fel este pentru a obține venituri de pe urma sa.

Ce sunt nodurile și cum obții bani dintr-o astfel de investiție

După cum explică și creatorii proiectului, ”nodurile reprezintă o colecție de puncte de date care recompensează utilizatorii pentru generarea și folosirea lor. Fiecare nod generează o cantitate predeterminată din moneda sau token-ul reprezentativ. Similar cu mineritul de tip proof-of-work, nodurile operează pe un sistem proof-of-stake. Fiecare monedă sau token generate pot fi folosite pentru a crea mai multe noduri, astfel încât recompensele zilnice pot crește, sau pot fi vândute pe piață pentru a fi schimbate într-o altă monedă.”

Sistemul proof-of-stake la care se referă dezvoltatorii proiectului este un mecanism de consens prin care sunt procesate tranzacții și sunt create noi blocuri pe blockchain. Acesta reprezintă o metodă de validare a intrărilor într-o bază de date, dar și de a securiza această bază.

În acest model de lucru, posesorul unei monede virtuale își poate pune acești bani la bătaie pentru a crea un nod de validare. Monedele tale sunt folosite pentru verificarea tranzacțiilor de pe blockchain, iar odată ce faci o astfel de verificare, primești o cotă parte ca recompensă pentru contribuția ta.

RedLight Node District, cel mai interesant proiect al momentului: investiție de minimum 400 dolari și randament excelent de circa 20 USD / zi!

În cazul , tot ce ai nevoie este să deții 20 de token-uri ”Playmate” pentru a-ți putea crea propriul nod, cunoscut ca ”Mansion” (n.r. – vilă). Asta presupune o investiție de aproximativ 425 de dolari la momentul publicării acestui articol, având în vedere că un token Playmate valorează în prezent cam 21,1 dolari.

Proiectul are un succes imens ajungând deja la 50.000 de noduri create de investitori din întreaga lume în mai puţin de 2 săpătămâni de la lansarea sa!

Fiecare nod pe care l-ai creat îți va genera 1 token pe zi drept recompensă. Astfel, vei reuși să îți recuperezi investiția de 20 de token-uri în 20 de zile, iar ulterior vei fi pe profit. Firește, există taxe pe care va trebui să le plătești referitoare la token-urile câștigate, care ajung la cam aproximativ 45% (între 40 și 50%, în funcție de modul de aplicare – pentru vânzări sau pentru transferuri).

Câți bani poți obține într-o zi, într-o lună sau într-un an cu RedLight Node District

Totuși, în cifre nete, reușești să obții un randament de aproximativ 3% pe zi din investiția inițială. Cu alte cuvinte, după o investiție de 425 de dolari, profitul tău net va fi de 12,75 de dolari pe zi. Într-o lună, suma ajunge la 382,5 dolari. Iar într-un an de zile, nodul pe care l-ai generat în RedLight Node District îți va aduce 4.653,75 dolari.

Sigur, cifra aceasta se poate modifica în orice clipă, însă este de așteptat ca proiectul să se aprecieze. Dacă valoarea token-urilor în piață crește, și banii pe care îi vei obține vor fi mai mulți la finalul perioadei de calcul.

Sigur, în RedLight poți ajunge la recompense și mai mari, fie având mai multe ”vile”, fie transformându-le pe acestea în ”districte” – 20 de vile reprezintă un district, iar acesta îți oferă recompense mai mari. Ulterior, în proiect va fi adăugată și posibilitatea de a transforma un număr de districte într-un ”oraș.”

RedLightNode District este doar cel mai nou proiect de venit pasiv din care se bazează pe noduri de validare. Mai sunt și alte exemple, precum Strongblock și Phoenix, despre care poți afla din următoarele rânduri.

Proiecte cu intrare mai scumpă, dar care şi-au câştigat locul în piaţă: Strongblock și Phoenix!

, oferind posibilitatea de a-ți pune la bătaie propriile monede virtuale astfel încât să creezi un nod de validare.

Atunci când acesta este folosit pentru proof-of-stake, tu primești o recompensă, iar aceasta este de 0,1 STRONG la aproximativ 24 de ore (însă doar în condițiile în care nodul tău este activ pe durata întregii realizări a 7.000 de blockuri pe rețeaua Ethereum).

Strongblock, cel mai vechi proiect de noduri, are o investiţie a populaţiei de peste 15 miliarde de dolari!

Strongblock este cel mai vechi proiect de noduri – are un an şi jumătate de continuitate – şi cel mai popular din piaţă, ajungând în aceste zile la peste 300.000 noduri realizate, ceea ce înseamnă, la o medie de cca 5000 dolari per nod, o investiţie totală a populaţiei de peste 15 miliarde de dolari!

Care sunt calculele pentru a realiza un nod pe rețeaua Strongblock și la ce venituri pasive te poți aștepta?

La momentul actual, un token STRONG costă 393,44 dolari, iar nodul are nevoie de 10 token-uri, astfel că investiția inițială este de 3.934,4 dolari. Ulterior, vei genera 0,1 token-uri pe zi, sau 39,34 dolari. Într-o lună, vorbim de 1.180 dolari, iar într-un an de 14.359,1 dolari. Ca în cazul anterior, aceste valori pot oscila constant, în funcție de valoarea unui token pe piață.

Phoenix Fire – proiectul copiat după Strongblock ce oferă dobândă dublă!

Mai avem și exemplul de noduri de validare pe blockchain din prezent, dar care are și cel mai mare cost ”de intrare.” dar şi reward-uri pe măsură.

Și în acest caz, pentru a crea un nod, denumit ”nest” (n.r. – ”cuib”), este nevoie de o investiție de 10 token-uri denumite FIRE. Costul unui astfel de token este, la momentul actual, de 759,24 de dolari. Așadar, investiția inițială este de 7.592,4 dolari pentru a crea un nod de validare. Pe lângă asta, proiectul te va mai taxa cu aproximativ 20 de dolari, o dată la 90 de zile, taxe de mentenanță.

Cât vei primi ca ”dobândă” din această investiție? Dintr-un astfel de ”cuib” vei obține 0,225 FIRE, adică 170,82 dolari. Pe parcursul unei luni întregi, venitul ajunge la 5.124,6 dolari, iar într-un an poate ajunge la 62.349,3 dolari.

Având în vedere costurile mari de intrare în aceste două proiecte, RedLight Node se dovedește a fi, în continuare, un proiect bun și accesibil în care poți să îți creezi propriul nod de lucru.

Desigur, trebuie să știi întotdeauna că lumea monedelor virtuale este una foarte volatilă, unde există întotdeauna posibilitatea de a pierde banii pe care i-ai investit. Totuși, în comparație cu tranzacționarea clasică a monedelor, investiția într-un nod se dovedește a fi una mai sigură și mai profitabilă. Cu toate că , poți să generezi venituri pasive care să te ajute în viitor într-un fel sau altul, fie că vrei să reinvestești banii (pentru că proiectele îți dau posibilitatea de a crea noi noduri, prin care să obții, astfel, ”dobânzi” mai consistente), fie că vrei să îi transformi într-o monedă reală.

Cel mai important este să investești în proiecte în care crezi și care îţi inspiră cea mai mare încredere. Citește whitepaper-ul fiecărui proiect care te interesează și așa vei putea decide dacă merită investiția ta.

Şi, pentru un somn cu adevărat liniştit pe timpul nopţii, cel mai important aspect este să nu investeşti decât sumele pe care îţi permiţi să le pierzi!