Crystal Palace a pus mâna pe trofeul Conference League la prima participare din istorie în cupele europene! Sezon de vis pentru echipele din Premier League

Crystal Palace a câștigat UEFA Conference League după ce a învins-o pe Rayo Vallecano cu 1-0 în finala disputată pe Red Bull Arena din Leipzig. La prima participare în cupele europene, echipa din Premier League a reușit să pună mâna pe marele trofeu. Anglia are parte de un sezon de vis.

Finala nu a fost una deloc efervescentă. Britanicii au dominat jocul, însă ibericii au rezistat bine în prima parte a meciului. Până la urmă, defensiva formației din La Liga a cedat.

Performanța este una uluitoare, având în vedere că a fost prima participare din istoria clubului englez în cupele europene.

Înainte de acest sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace fuseseră cele din ediția din 1998 a Cupei Intertoto, un turneu desființat între timp. Formația din Premier League a încheiat sezonul pe locul 15 în campionat.

Este a treia oară în istoria de cinci ani a competiției UEFA Conference League când marea finală este câștigată de o echipă din Premier League. West Ham United a pus mâna pe trofeu în 2023, Chelsea în sezonul precedent, iar acum cei care au sărbătorit au fost jucătorii de la Crystal Palace.

Sezonul 2025-2026 poate fi unul perfect pentru fotbalul englez. Aston Villa a fost prima echipă care a sărbătorit un succes european după ce a câștigat Europa League. Au urmat cei de la Crystal Palace, iar Arsenal, campioana din Premier League, poate încununa stagiunea dacă o învinge pe Paris Saint-Germain în finala Champions League.