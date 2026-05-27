Sport

Crystal Palace a pus mâna pe trofeul Conference League la prima participare din istorie în cupele europene! Sezon de vis pentru echipele din Premier League

Crystal Palace a câștigat UEFA Conference League după victoria cu 1-0 în fața celor de la Rayo Vallecano. Englezii au cucerit primul trofeu european din istoria clubului.
Alex Bodnariu
28.05.2026 | 00:38
Crystal Palace a pus mana pe trofeul Conference League la prima participare din istorie in cupele europene Sezon de vis pentru echipele din Premier League
ULTIMA ORĂ
Crystal Palace a scris istorie! Englezii au cucerit primul trofeu european după finala cu Rayo Vallecano
ADVERTISEMENT

Crystal Palace a câștigat UEFA Conference League după ce a învins-o pe Rayo Vallecano cu 1-0 în finala disputată pe Red Bull Arena din Leipzig. La prima participare în cupele europene, echipa din Premier League a reușit să pună mâna pe marele trofeu. Anglia are parte de un sezon de vis.

Crystal Palace a scris istorie! Englezii au cucerit primul trofeu european după finala cu Rayo Vallecano

Singurul gol al partidei a fost marcat de Jean-Philippe Mateta în minutul 51. Finala nu a fost una deloc efervescentă. Britanicii au dominat jocul, însă ibericii au rezistat bine în prima parte a meciului. Până la urmă, defensiva formației din La Liga a cedat.

ADVERTISEMENT

Jucătorii de la Crystal Palace au sărbătorit minute în șir alături de suporteri victoria din finala UEFA Conference League. Performanța este una uluitoare, având în vedere că a fost prima participare din istoria clubului englez în cupele europene.

Înainte de acest sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace fuseseră cele din ediția din 1998 a Cupei Intertoto, un turneu desființat între timp. Formația din Premier League a încheiat sezonul pe locul 15 în campionat.

ADVERTISEMENT
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete...
Digi24.ro
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă

Anglia domină Europa! Aston Villa, Crystal Palace au luat deja trofeele. Urmează Arsenal!?

Este a treia oară în istoria de cinci ani a competiției UEFA Conference League când marea finală este câștigată de o echipă din Premier League. West Ham United a pus mâna pe trofeu în 2023, Chelsea în sezonul precedent, iar acum cei care au sărbătorit au fost jucătorii de la Crystal Palace.

ADVERTISEMENT
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro...
Digisport.ro
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”

Sezonul 2025-2026 poate fi unul perfect pentru fotbalul englez. Aston Villa a fost prima echipă care a sărbătorit un succes european după ce a câștigat Europa League. Au urmat cei de la Crystal Palace, iar Arsenal, campioana din Premier League, poate încununa stagiunea dacă o învinge pe Paris Saint-Germain în finala Champions League.

ADVERTISEMENT
Suma pe care Crystal Palace a pus mâna după ce a câștigat trofeul...
Fanatik
Suma pe care Crystal Palace a pus mâna după ce a câștigat trofeul Conference League. Câți bani au primit englezii de la UEFA
Andrei Rațiu, notă modestă după finala Conference League! Cum a fost descris jocul...
Fanatik
Andrei Rațiu, notă modestă după finala Conference League! Cum a fost descris jocul românului
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru...
Fanatik
Universitatea Craiova vrea să transfere de la Rapid! Jucătorul pe care Mihai Rotaru a pus ochii
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!