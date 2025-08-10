Sport

Crystal Palace – Liverpool, în finala Supercupei Angliei. „Cormoranii” favoriți în meciul cu trofeul pe masă

Crystal Palace - Liverpool are loc duminică, 10 august, în Supercupa Angliei. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelul cu trofeul pe masă.
Iulian Stoica
10.08.2025 | 13:05
Crystal Palace Liverpool in finala Supercupei Angliei Cormoranii favoriti in meciul cu trofeul pe masa
Crystal Palace - Liverpool va avea loc în Supercupa Angliei. Sursă foto: Colaj Fanatik

Campioana din Premier League, Liverpool, o va întâlni pe Crystal Palace, câștigătoarea din FA Cup, în Supercupa Angliei. Meciul se anunță a fi unul de foc, iar jucătorii pregătiți de Arne Slot sunt favoriți să ridice trofeul deasupra capului.

Crystal Palace – Liverpool, în finala Supercupei Angliei. „Cormoranii”, favoriți la victorie

Meciul dintre Crystal Palace și Liverpool, din Supercupa Angliei, se va disputa duminică, 10 august, de la ora 17:00. Favorită este echipa oaspete, însă și „vulturii” pot emite pretenții la victorie.

Crystal Palace a făcut „surpriza” în sezonul trecut și s-a impus în fața lui Manchester City în finala FA Cup. „Vulturii” vor să continue trendul ascendent și să se impună și în Supercupa Angliei.

De cealaltă parte, Liverpool a dominat autoritar campionatul englez, iar Arne Slot, la primul sezon în Premier League, a pus mâna pe marele trofeu. O victorie în primul meci oficial al sezonului ar însemna foarte mult, „cormoranii” urmând să îi dedice trofeul lui Diogo Jota.

Cine transmite la TV Crystal Palace – Liverpool, în Supercupa Angliei

Partida Crystal Palace – Liverpool va putea fi urmărită exclusiv online. Cum ProTV  a cumpărat drepturile din Premier League în acest sezon, meciurile formațiilor din Anglia pot fi urmărite pe platforma Voyo.

Ei bine, același lucru se aplică și pentru meciul Crystal Palace – Liverpool, Voyo ocupându-se de transmisiunea în direct. Pe Fanatik.ro veți găsi toate informațiile despre meciul cu trofeul pe masă în format LIVE TEXT.

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe Wembley

Favorită în acest derby este văzută formația „oaspete”, Liverpool. Victoria „cormoranilor” este cotată cu 1,60, în timp ce un succes al „vulturilor” este cotat cu 5,40.

Un eventual rezultat de egalitate pe Wembley este cotat cu 4,25. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,78.

Vezi live video Crystal Palace – Liverpool, în Supercupa Angliei. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe Wembley, dintre Crystal Palace și Liverpool, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Oliver Glasner, Arne Slot și Virgil van Dijk, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

