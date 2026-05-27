Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala UEFA Conference League. Andrei Rațiu, față în față cu meciul carierei

Rayo Vallecano s-a calificat pentru prima dată în istoria sa într-o finală europeană. Echipa românului Andrei Rațiu are șansa să câștige trofeul în meciul contra englezilor de la Crystal Palace. Rămâi pe site pentru a afla toate detaliile despre partida programată miercuri, 27 mai, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig.

Crystal Palace – Rayo Vallecano, LIVE în finala Conference League

Finala UEFA Conference League din acest an le aduce față în față pe Crystal Palace și Rayo Vallecano. , după ce . Meciul se va juca cu trofeul pe masă miercuri, 27 mai, de la ora României 22:00, pe Red Bull Arena din Leipzig. Este prima dată, pentru ambele echipe, când evoluează într-o finală europeană.

Partida îl va avea la centru pe italianul Maurizio Mariani, care va fi ajutat de conaționalii Daniele Bindoni și Alberto Tegoni. Elvețianul Glenn Nyberg va fi al 4-lea oficial, iar în camera VAR se va afla tot un italian, Marco Di Bello.

Cine transmite la TV meciul Crystal Palace – Rayo Vallecano

La fel ca meciurile anterioare din faza ligii și fazele eliminatorii, și finala Conference League va fi transmisă la TV în România. Posturile care vor difuza meciul Crystal Palace – Rayo Vallecano sunt Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Site-ul Fanatik.ro vă va veni în ajutor cu toate detaliile prin formatul LIVE TEXT.

Echipele probabile Crystal Palace – Rayo Vallecano

Oliver Glasner și Inigo Perez sunt în fața unui trofeu important pentru echipele lor, dar și pentru carierele lor de antrenori. Iată cum ar putea arăta formulele de start ale celor două echipe:

Crystal Palace: Henderson – Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Sarr, Mateta, Pino.

Rayo Vallecano: Batalla – Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria – Lopez, Palazon, Valentin – de Frutos, Alemao, Garcia.

Cine lipsește la Crystal Palace

Oliver Glasner nu va putea conta pe cel puțin doi jucători. Este vorba de accidentații Cheick Doucoure și Eddie Nketiah. Borna Sosa este incert, acuzând anterior probleme musculare.

Absenți la Rayo Vallecano

De partea cealaltă, Inigo Perez are un singur fotbalist indisponibil pentru acest meci. Este vorba de Ilias Akhomach, accidentat. Tehnicianul spaniolilor ar astfel un avantaj prin faptul că are la dispoziție mai mulți jucători apți.