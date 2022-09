CS Afumați – Rapid, Live în play-off-ul Cupei României Betano. Giuleștenii, oaspeți pe propriul stadion. Echipele de start

Meciul CS Afumați – Rapid are loc miercuri, 28 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul play-off-ului de calificare în grupele Cupei României Betano. Învingătoarea din acest joc va obține accesul pentru a doua fază a competiției, care din acest sezon are un nou format, după play-off urmând faza grupelor, 24 de echipe împărțite în șase grupe de patru, în care intră cele 16 calificate din play-off plus cele mai bine clasate opt formații din sezonul precedent.

Unde se joacă meciul CS Afumați – Rapid

Confruntarea CS Afumați – Rapid, din play-off-ul Cupei României Betano, ar fi trebuit să aibă loc pe terenul echipei din liga inferioară, conform regulamentului competiției, într-o unică manșă. Însă, în regulament se menționează că, în cazul în care meciul ar urma să se desfășoare în nocturnă și clubul gazdă nu posedă instalație, să fie mutat pe cel mai apropiat stadion care îndeplinește cerințele.

ADVERTISEMENT

Conducerea Rapidului i-a convins pe omologii echipei din Liga 3 să accepte ca partida să aibă loc pe arena din Giulești, noul stadion al Rapidului, ridicat din fodndurile primite de la UEFA pentru organizarea turneului final al EURO 2020. Din acest motiv jocul va avea loc la Rapid, cu giuleștenii în postură de echipâ vizitatoare. Deși adversarul este net inferior au fost vândute trei sferturi dintre bilete și nu ar fi deloc exclus ca stadionul să fie aproape plin, ca la orice meci de acasă al echipei pregătite de Adrian Mutu.

Cine transmite la TV partida CS Afumați – Rapid

Partida CS Afumați – Rapid se joacă miercuri, 28 septembrie, de la ora 21:30, pe stadionul echipei giuleștene, ilfovenii neavând instalație de nocturnă, în play-off-ul de calificare în grupele Cupei României Betano. Meciul va fi televizat pe canalele Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport dar îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

După o zi de marți cu cer acoperit și seara spre noapte cu o ploaie puternică și de durată, miercuri, 28 septembrie, vremea a redevenit frumoasă, cu o maximă a zilei care va ajunge la amiază la 25 de grade, dar va scădea la ora jocului până la 19 grade. Arbitrul acestui meci a fost desemnat constănțeanul Claudiu Marcu.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea CS Afumați – Rapid, din play-off-ul Cupei României Betano

Rapid va avea la acest meci o componență mult diferită față de partidele din campionat pentru că vrea să lase la repaus o bună parte dintre titularii cu minute multe în cele 11 etape din SuperLiga și să ofere posibilitatea jucătorilor mai puțin utilizați sau a celor mai noi achiziții să arate ce pot.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil , chiar dacă nu a jucat nici un minut la echipa națională în cele două partide din Liga Națiunilor, va fi odihnit, francezul Dussault poate apărea ca fundaș lateral, iar la mijloc Alexandru Albu e așteptat să intre din primul minut, la fel și belgianul Emmers, în timp ce masivul Luckassen să fie vârful de atac după ce a adus victoria cu Mioveni.

Cote la pariuri la jocul CS Afumați – Rapid

Cum partida din play-off-ul Cupei României Betano are loc pe stadionul echipei giuleștene pentru bookmakeri nici măcar acel procent mic acordat ilfovenilor în calitate de gazde nu mai există. Rapid e mare favorită la o cotă de 1,15. Dacâ Afumați reușește o minune cota pentru victorie este de 14,50, iar pentru calificare de 8,00.

ADVERTISEMENT

Însă, un lucru foarte interesant, un gol marcat de echipa din Liga 3 nu are o cotă exorbitantă, ci doar 1,80, pentru că folosind rezervele Rapid ar putea primi totuși un gol. De asemenea, dacă la partidele echipei lui Adrian Mutu cotele la număr de goluri este în general mare la over 1,5, la acest meci pentru over 2,5 cota este de numai 1,30.