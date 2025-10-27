Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
CS Dinamo – FC Dinamo, meciul inedit din Cupa României! Andrei Nicolescu: „E ciudat, avem 3 jucători acolo”

FC Dinamo va debuta în grupele Cupei României cu o partidă incredibilă, împotriva divizionarei secunde CS Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre duelul inedit dintre cele două formații.
Bogdan Mariș
27.10.2025 | 18:10
Andrei Nicolescu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre duelul inedit din Cupa României dintre CS Dinamo şi FC Dinamo. FOTO: colaj Fanatik
FC Dinamo și CS Dinamo au fost repartizate în grupa D a ediției din acest an a Cupei României, iar cele două formații se vor întâlni chiar în prima rundă. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, președintele grupării din prima ligă, Andrei Nicolescu, a prefațat duelul inedit care va avea loc pe 28 octombrie.

FC Dinamo, meci incredibil cu CS Dinamo în Cupa României. Ce a declarat Andrei Nicolescu

CS Dinamo București, formație nou-promovată în Liga 2, a obținut calificarea în grupele Cupei României după ce a trecut cu 3-2 de Politehnica Timișoara în play-off. La tragerea la sorți realizată de FRF, echipa antrenată de Florin Bratu a fost repartizată în aceeași grupă cu FC Dinamo, gruparea de primă ligă.

Cele două se vor întâlni marți, 28 octombrie, de la ora 21:00, în chiar prima rundă a grupei D, iar Andrei Nicolescu, președintele lui FC Dinamo, a prefațat întâlnirea la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. „Am încercat să facem un eveniment din asta, să jucăm cu niște echipamente speciale, dar nu s-a putut până la urmă, pentru că și ei trebuie să respecte partenerul tehnic cu care au semnat. E un meci de Cupă pe care trebuie să-l câștigăm.

Avem trei jucători acolo. E foarte ciudat, dar pe de altă parte, ar trebui să fie un eveniment pentru familia Dinamo. Cei de la CS s-au poziționat tot timpul în zona asta în care ei sunt mai mult o pepinieră, sau asta își doresc să fie, nu neapărat o rivală. Va fi ciudat. Trebuie să avem mare grijă”, a declarat oficialul „câinilor”.

Cine sunt jucătorii împrumutați de FC Dinamo la CS Dinamo

CS Dinamo are în lot trei jucători împrumutați de la FC Dinamo, iar aceștia sunt fotbaliști de bază pentru Florin Bratu. Atacantul ucrainean Vadym Kyrychenko (19 ani), fotbalist care a ajuns la FC Dinamo după despărțirea de UTA, este golgheterul celor de la CS în acest sezon, cu 4 reușite în toate competițiile.

În septembrie, sub comanda lui Florin Bratu a ajuns și fundașul central Răzvan Pașcalău (21 de ani), jucător adus de FC Dinamo de la Lecce. După sosirea la echipă, acesta a devenit instant un titular, fiind integralist în ultimele 5 etape. Al treilea fotbalist de la CS Dinamo care aparține de gruparea din prima ligă este fundașul dreapta Yanis Neculai (18 ani), care a strâns 8 prezențe până acum, oferind o pasă decisivă.

Cine se mai află în grupa D alături de FC Dinamo și CS Dinamo

FC Dinamo și CS Dinamo se vor lupta pentru calificarea în sferturile Cupei României cu alte patru formații. Este vorba despre actualul lider din Superligă, FC Botoșani, alte două prim-divizionare, Farul Constanța și FC Hermannstadt, dar și o grupare din liga secundă, Concordia Chiajna.

Programul complet al grupei D din Cupa României:

  • Etapa 1 (28-30 octombrie 2025): CS Dinamo – FC Dinamo, Concordia Chiajna – FC Hermannstadt, FC Botoșani – Farul Constanța
  • Etapa 2 (2-4 decembrie 2025): Farul – FC Dinamo, FC Botoșani – FC Hermannstadt, CS Dinamo – Concordia
  • Etapa 3 (10-12 februarie 2026): FC Dinamo – Hermannstadt, CS Dinamo – Farul, Concordia Chiajna – FC Botoșani

SE SCRIE ISTORIE în Cupa României! CS Dinamo - FC Dinamo, DUEL ȘOC în faza grupelor

