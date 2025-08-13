CS Dinamo i-a scos din minți pe fani înaintea meciului cu Steaua: „Două clone”

CS Dinamo și Steaua urmează să se dueleze sâmbătă de la ora 18:30 pe stadionul „Arcul de Triumf” din București în cadrul etapei a doua din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Cum a promovat CS Dinamo în spațiul virtual meciul cu Steaua din Liga 2: „Derby de tradiție pe Arcul de Triumf”

După cum se știe deja destul de bine, cele două echipe bucureștene nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei lor de organizare. Mai exact, ele sunt în continuare cluburi de drept public, iar regulamentul în vigoare, armonizat cu legislația națională, nu permite ca ele să evolueze în competițiile profesioniste.

Gruparea din „Ștefan cel Mare” a încercat să promoveze în mediul online această partidă și a prezentat meciul drept un „derby de tradiție” din fotbalul românesc, chestiune care a atras mai multe comentarii negative din partea fanilor „câinilor”, dar nu numai.

ADVERTISEMENT

„Derby de tradiție pe “Arcul de Triumf”!

CS Dinamo și Steaua joacă într-un meci al pasiunii, al istoriei și al respectului pentru fotbal. Două cluburi cu povești legendare se reîntâlnesc pe teren pentru a oferi un spectacol pe cinste suporterilor.

Biletele sunt disponibile acum! Link în comentarii/story. Vino să trăim împreună emoția unui duel care onorează trecutul și inspiră viitorul! Suporterii echipei oaspete au rezervată Peluza Sud.

ADVERTISEMENT

Hai Dinamo!”, a fost mesajul postat de CS Dinamo pe pagina oficială de Facebook, alături de o fotografie dintr-un meci din trecut dintre Dinamo și Steaua, cu Ionuț Lupescu și Dan Petrescu în prim-plan.

ADVERTISEMENT

Reacții dure din partea fanilor: „Două clone, Dinamo și Steaua sunt în prima ligă”

Este bine cunoscut faptul că suporterii dinamoviști nu recunosc această echipă aparținând Clubului Sportiv drept formația istorică înființată în 1948. În viziunea lor, „adevăratul Dinamo” este cel care evoluează în prezent în Superliga, formația antrenată de Zeljko Kopic, cea care se bucură meci de meci de susținerea fanilor de pe stadion.

ADVERTISEMENT

Așadar, din punctul de vedere al suporterilor, această postare făcută de în perspectiva meciului cu Steaua ar reprezenta de fapt o încercare de inducere în eroare a opiniei publice vizavi de situația juridică a cluburilor de fotbal din „Ștefan cel Mare”.

Iar urmăritorii paginii respective chiar s-au exprimat mai mult decât ferm în acest sens în secțiunea de comentarii de la acea postare. De asemenea, trebuie semnalat și faptul că anumite comentarii au părut să reprezinte amprenta unor susținători ai celor de la FCSB, bineînțeles în baza speței asemănătoare dintre clubul patronat de Gigi Becali și cel din Ghencea.

„Care derby?”, „O postare rușinoasă”, „Două clone”, „Derby-ul nimănui”, „Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB”, „Care tradiție?”, „Dinamo și Steaua sunt în prima ligă”, „Meci inutil” sau „O glumă proastă”, au fost unele dintre comentariile lăsate de fani la postarea respectivă.

De notat în acest context este și că recent cei de la CS Dinamo au mai generat un moment controversat în relația lor cu fanii, atunci când au emis un comunicat de presă prin care , cu ocazia meciului dintre Csikszereda și SC Dinamo 1948 din prima etapă a noului sezon de Superliga.