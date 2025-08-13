Sport

CS Dinamo i-a scos din minți pe fani înaintea meciului cu Steaua: „Două clone”

Internetul a izbucnit după postarea prin care CS Dinamo a încercat să promoveze meciul cu Steaua din Liga 2! Ce s-a întâmplat
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.08.2025 | 10:18
CS Dinamo ia scos din minti pe fani inaintea meciului cu Steaua Doua clone
ULTIMA ORĂ
CS Dinamo și Steaua se duelează în Liga 2. Foto: colaj Fanatik

CS Dinamo și Steaua urmează să se dueleze sâmbătă de la ora 18:30 pe stadionul „Arcul de Triumf” din București în cadrul etapei a doua din Liga 2.

ADVERTISEMENT

Cum a promovat CS Dinamo în spațiul virtual meciul cu Steaua din Liga 2: „Derby de tradiție pe Arcul de Triumf”

După cum se știe deja destul de bine, cele două echipe bucureștene nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei lor de organizare. Mai exact, ele sunt în continuare cluburi de drept public, iar regulamentul în vigoare, armonizat cu legislația națională, nu permite ca ele să evolueze în competițiile profesioniste.

Gruparea din „Ștefan cel Mare” a încercat să promoveze în mediul online această partidă și a prezentat meciul drept un „derby de tradiție” din fotbalul românesc, chestiune care a atras mai multe comentarii negative din partea fanilor „câinilor”, dar nu numai.

ADVERTISEMENT

„Derby de tradiție pe “Arcul de Triumf”!

CS Dinamo și Steaua joacă într-un meci al pasiunii, al istoriei și al respectului pentru fotbal. Două cluburi cu povești legendare se reîntâlnesc pe teren pentru a oferi un spectacol pe cinste suporterilor.

Biletele sunt disponibile acum! Link în comentarii/story. Vino să trăim împreună emoția unui duel care onorează trecutul și inspiră viitorul! Suporterii echipei oaspete au rezervată Peluza Sud.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Hai Dinamo!”, a fost mesajul postat de CS Dinamo pe pagina oficială de Facebook, alături de o fotografie dintr-un meci din trecut dintre Dinamo și Steaua, cu Ionuț Lupescu și Dan Petrescu în prim-plan.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!

Reacții dure din partea fanilor: „Două clone, Dinamo și Steaua sunt în prima ligă”

Este bine cunoscut faptul că suporterii dinamoviști nu recunosc această echipă aparținând Clubului Sportiv drept formația istorică înființată în 1948. În viziunea lor, „adevăratul Dinamo” este cel care evoluează în prezent în Superliga, formația antrenată de Zeljko Kopic, cea care se bucură meci de meci de susținerea fanilor de pe stadion.

ADVERTISEMENT

Așadar, din punctul de vedere al suporterilor, această postare făcută de CS Dinamo în perspectiva meciului cu Steaua ar reprezenta de fapt o încercare de inducere în eroare a opiniei publice vizavi de situația juridică a cluburilor de fotbal din „Ștefan cel Mare”.

Iar urmăritorii paginii respective chiar s-au exprimat mai mult decât ferm în acest sens în secțiunea de comentarii de la acea postare. De asemenea, trebuie semnalat și faptul că anumite comentarii au părut să reprezinte amprenta unor susținători ai celor de la FCSB, bineînțeles în baza speței asemănătoare dintre clubul patronat de Gigi Becali și cel din Ghencea.

„Care derby?”, „O postare rușinoasă”, „Două clone”, „Derby-ul nimănui”, „Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB”, „Care tradiție?”, „Dinamo și Steaua sunt în prima ligă”, „Meci inutil” sau „O glumă proastă”, au fost unele dintre comentariile lăsate de fani la postarea respectivă.

De notat în acest context este și că recent cei de la CS Dinamo au mai generat un moment controversat în relația lor cu fanii, atunci când au emis un comunicat de presă prin care au dorit să se dezică de evenimentele tensionate petrecute la Miercurea Ciuc, cu ocazia meciului dintre Csikszereda și SC Dinamo 1948 din prima etapă a noului sezon de Superliga.

Louis Munteanu, absent la returul Braga – CFR Cluj. Motivul pentru care atacantul...
Fanatik
Louis Munteanu, absent la returul Braga – CFR Cluj. Motivul pentru care atacantul nu a făcut deplasarea în Portugalia
Anomalie la Sala Polivalentă din București: capacitatea s-a redus la jumătate în doar...
Fanatik
Anomalie la Sala Polivalentă din București: capacitatea s-a redus la jumătate în doar o săptămână!
Fotbalistul cu două finale de Champions League de la Adunații Copăceni nu crede...
Fanatik
Fotbalistul cu două finale de Champions League de la Adunații Copăceni nu crede că Mircea Lucescu e alesul: „Aș prefera să văd pe cineva mai tânăr”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Bombă! Un milionar din Spania, fost patron în LaLiga, investește în România. Theodora...
iamsport.ro
Bombă! Un milionar din Spania, fost patron în LaLiga, investește în România. Theodora Becali este și ea implicată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!