CS Dinamo îi pregătește o surpriză lui David Popovici la întoarcerea de la Paris: ”Semnăm pentru un nou ciclu olimpic”

Tânărul înotător român , după o revenire fantastică pe ultimii 25 de metri. Popovici a devenit astfel primul medaliat cu aur din istoria natației masculine românești.

David Popovici, așteptat cu o surpriză de CS Dinamo

La două zile după rezultatul fabulos obținut de David Popovici la Jocurile Olimpice, președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a anunțat că pe sportivul de 19 ani îl așteaptă o surpriză la întoarcerea acasă. Mai exact, un nou contract cu ”roș-albii”, în termeni financiari mai buni.

”Cu David ne comportăm special în fiecare zi. Încă nu avem pregătit ceva special pentru revenirea lui. Va urma să semnăm pentru un nou ciclu olimpic și probabil îi vom pregăti acolo o surpriză, cu ceva bonusuri, pe care le merită. Actualul contract expiră după Jocurile Olimpice.

Nu ne temem că nu vom semna, nu există așa ceva. Vedeți, foarte mulți contestau faptul că David și alți sportivi au contract cu cluburile departamentale. Aș vrea să vin într-o emisiune cu tatăl lui David și să explicăm tuturor dacă parteneriatul cu Dinamo l-a ajutat pe David.

Oamenii nu înțeleg că performanța înseamnă bani. Nu poți să performezi dacă nu ai bani și dacă nu ai cele mai bune condiții. E un cumul de factori. Noi suntem mulțumiți că l-am sprijinit”, a declarat Ionuț Popa, pentru .

Va aduce David Popovici încă o medalie pentru România?

Conducătorul CS Dinamo nu s-a ferit de cuvinte mari și a precizat că așteaptă o medalie de la David Popovici și în finala de la 100 metri liber, acolo unde s-a calificat însă doar cu al cincilea timp.

”Delegația României aștepta cu sufletul la gură prima medalie. Orice medalie însemna un imbold pentru ceilalți sportivi. David, în opinia noastră, era favorit. A câștigat seria, a câștigat semifinala și ne așteptam la o medalie. Acum, ne așteptăm la o medalie și la proba de 100 metri.

Îl cunosc pe David și știu cât de bine se pregătește. Îl văd liniștit și, când e liniștit, înseamnă că are un as în mânecă. E foarte inteligent și e foarte serios. Are bun simț și modestie. Asta e cheia succesului. Talentați sunt mulți, dar pierd pe alte planuri. El e un tip echilibrat”, a spus Ionuț Popa.

. Fiind una dintre cele mai așteptate curse de natație, organizatorii au programat-o ultima în sesiunea de seară a acestei zile.