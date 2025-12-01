CS Dinamo, în doliu înainte de meciul cu Concordia Chiajna din Cupa României Betano. Legendarul sportiv a murit de Ziua Națională

ADVERTISEMENT

Clubul Dinamo se desparte de un sportiv uriaș chiar de Ziua Națională a României. Fostul mare ciclist Gabriel Moiceanu a decedat la vârsta de 91 de ani, anunțul fiind făcut chiar de gruparea „roș-albă”.

CS Dinamo, în doliu! Legendarul sportiv a murit de Ziua Națională

CS Dinamo a anunțat pe pagina oficială de faptul că Gabriel Moiceanu a plecat dintre noi la vârsta de 91 de ani. „De 1 decembrie, sportul românesc și CS Dinamo pierd o legendă. Gabriel Moiceanu, unul dintre cei mai valoroși sportivi din istoria ciclismului românesc, a trecut la cele veșnice la vârsta de 91 de ani.

Născut pe 12 august 1934, Moiceanu a fost multiplu campion național, câștigător al Turului României în 1958, timp de 15 ani component al echipei naționale a României (locul I în 3 etape în ‘Cursa Păcii’ şi de 8 ori pe podiumul de premiere; locul II în 1962 şi 1963 în Franţa, la Marele Premiu al ziarului L’Humanité, etc). A fost maestru emerit al sportului.

Clubul Sportiv Dinamo transmite condoleanțe familiei și apropiaților. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis gruparea din capitală. Anunțul extrem de trist sosește cu o zi înainte de partida pe care echipa de fotbal a clubului o va disputa în contra celor de la Concordia Chiajna. Meciul din grupa D va avea loc pe 2 decembrie, de la ora 17:00.

Gabriel Moiceanu, prezent la două ediții ale Jocurilor Olimpice

Pe lângă performanțele menționate în comunicatul clubului Dinamo, Gabriel Moiceanu a fost prezent în două rânduri și la . În 1960, la Roma, acesta a participat la cursa individuală pe șosea, pe care însă nu a încheiat-o, dar și la proba pe echipe, unde a terminat pe locul 6, alături de coechipierii Ion Cosma, Aurel Șelaru și Ludovic Zanoni. Apoi, în 1964, la Tokyo, a luat din nou parte la cursa individuală, pe care a încheiat-o pe locul 57.