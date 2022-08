CS FC Dinamo a lui Nicolae Badea are cuplu de atacanți de SuperLigă: Andrei Cristea și Cristi Bud. Reportaj cu 40 de grade Celsius la firul ierbii. Exclusiv

CS FC Dinamo debutează sâmbătă în sezonul 2022-2023 din Liga 4, seria bucureșteană. FANATIK a fost la un antrenament al echipei lui , desfășurat la 40 de grade Celsius la firul ierbii sub conducerea antrenorului Andrei Cristea și a „brațului său de fier” din teren, Cristi Bud.

CS FC Dinamo a lui Nicolae Badea are cuplu de atacanți de SuperLigă! Cum joacă împreună Andrei Cristea și Cristi Bud. Reportaj cu 40 de grade Celsius la firul ierbii

Canicula care înmoaie România nu „înmoaie” și . 24 de jucători au fost prezenți pe stadionul cu gazon sintetic din cadrul complexului sportiv „Ion Țiriac”, fostul „Granitul”, de la capătul șoselei Pantelimon.

Sub conducerea , secondat de Cătălin Gheorghe (antrenorul cu portarii, Dragoș Mihai a lipsit… motivat!), ședința de pregătire a durat o oră și jumătate, după care, în ciuda căldurii caniculare, dacă acceptați pleonasmul, majoritatea jucătorilor au mai rămas pe teren să mai tragă la poartă.

Chiar dacă sunt în Liga 4, toți fotbaliștii au contracte de profesioniști, nimeni nu lucrează altceva în afară de fotbal, „și asta în condițiile în care am 14 jucători sub 19 ani”, punctează Andrei Cristea.

„I-am ales din peste 60 de jucători care au vrut să vină la Dinamo și uite că, ușor, ușor, încheg o echipă, vreau să devină cu fiecare antrenament, cu fiecare meci din ce în ce mai omogeni” – Andrei Cristea

„De-aia am luat multe meciuri de verificare, am jucat nouă partide, ca să se rodeze mecanismul. Ultima dată am bătut Voința Buftea cu 4-0. Două goluri Cristi Bud, care a intrat la pauză” – Andrei Cristea

„Am pierdut doar cu Ceahlăul lui Florentin Petre, după ce am condus cu 1-0 până în minutul 70… în celelalte meciuri am câștigat la scor, chiar și cu Bacăul, echipă de liga a treia” – Andrei Cristea

Explicațiile lui Andrei Cristea pentru un antrenament preponderent cu mingea

După clasicele ture de încălzire, Andrei Cristea le-a trasat niște… trasee, cu copete, trei, paralele, iar pasele mergeau în cruciș, cu 3 mingi, jucătorii trebuind să fie atenți nu numai la calitatea pasei și a preluării, dar și la coechipieri și mingile acestora, să nu se ciocnească.

„Exercițiu de pasare și atenție distributivă… Sunt după câteva zile de încărcătură maximă și voiam să se conecteze în continuare la același nivel. Nimic nu-i conectează mai bine decât lucrul cu mingea. Și mie îmi place să-i las să lucreze cât mai mult cu mingea”, spune Andrei Cristea.

Exemplificările practice, cu „obectul” la picior, l-au arătat pe Andrei Cristea capabil să mai joace și la cei 38 de ani împliniți pe 15 mai: „Fără probleme! (râde) Cred că jucam fără probleme și la Liga 2, am avut trei propuneri în vara asta…”.

Și atunci de ce nu s-a… legitimat ca jucător Andrei Cristea? „Nu vreau să le amestec, 22 de ani de fotbal pe teren cred că sunt suficienți. Și vreau să mă concentrez pe joc de pe margine, să observ cât mai bine cum se desfășoară jocul, ce trebuie schimbat ca să fie mai bine. Eu nu mai am nimic de demonstrat pe teren, am demonstrat destul cred. Acum aștept de la ei să-mi demonstreze că nu am greșit când i-am ales”.

A urmat „Un exercițiu de posesie cu tranziții, pozitive când intri în posesia mingii, negative când pierzi mingea… Mie nu-mi place să vorbesc în termeni din ăștia tehnici cu jucătorii, vreau să mă înțeleagă exact ce le cer, ce vreau de la ei, le explic pe larg, pe limba lor, pe limba fotbalistului din teren. Ca să poată să aplice apoi în joc”.

Antrenamentul s-a terminat cu „Un joc-școală, pe zone specifice și creare de superiorități. Zona unu e zona de inițiere, din apărare, zona doi este zona de construcție, zona mediană, și zona trei este zona de finalizare, în atac”. Am încheiat „citatele” din Andrei Cristea.

Cristi Bud: „Hai, mă copii, că suntem fotbaliști, hai că putem mai mult!”

Între „copii” de la CS FC Dinamo se remarcă, prin tehnică, dar și strict fizic, cu o alură de invidiat, nu zici că are 37 de ani, Cristi Bud, campion de două ori cu CFR Cluj, în 2010 și 2012.

„Hai, mă copii, că suntem fotbaliști, hai că putem mai mult!”, le-a spus de câteva ori „nea Cristi”… „Nuuu, nu, în niciun caz nea Cristi… eu sunt Cristi pentru toți, suntem toți fotbaliști, asta le spun de mai multe ori pe antrenament ca să le intre bine în cap”, râde Cristi Bud.

„E brațul meu de oțel pe teren”, râde și Andrei Cristea, „are toate calitățile să fie antrenorul din teren. Mă bazez pe sprijinul și experiența lui. A dat goluri în toate meciurile în care a jucat”.

Cristi Bud „debutează” în sezonul 21 din cariera sa, începută în 2001, la Baia Mare

De ce ai venit la CS FC Dinamo, Cristi? Mai sunt două echipe Dinamo, în ligi superioare, și cred că ai avea loc la oricare dintre ele…

– M-a sunat Andrei, mi-a zis de proiectul de aici și am fost încântat… Vreau să fac parte de la început, cât mai mult, din proiectul ăsta…

E un proiect serios, un finanțator serios, sunt condiții de performanță mult peste nivelul ligii a patra. Cât mai pot să joc, un an, doi, trei, vreau să ajut la promovarea echipei cât mai sus.

Ți-ai propus să împlinești 40 dea ani… mai ai vreo trei… pe teren, ca jucător?

– Nu… (râde), nu mi-am propus o vârstă… Dar cât mă mai țin picioarele și inima, eu vreau să joc. Că nu mai o dată te lași, o singură dată te retragi, nu de mai multe ori.

Nu am sărit de greutatea mea obișnuită, nu am pus grăsime pe niciunde, pot să alerg, nu am probleme cu rezistența fizică, am alergat cot la cot cu colegii mai tineri.

Am făcut cantonamentul de la munte, de la Târgu Ocna, de la A la Z… exceptând ultima zi, când m-am accidentat la cap… la un duel cu un coleg… acum nu mai am nicio problemă, sunt chiar bine.

Încă mă simt fotbalist și vreau să joc, să ajut cât mai mult la proiectul ăsta de la CS FC Dinamo, să promovăm cât mai repede, cât mai sus.

Al câtelea start de sezon este pentru tine?

– (râde) …Stai să socotesc… Păi dacă am debutat la seniori la 16 ani, în 2001, la Baia Mare, și acum am 37… păi să tot fie vreo 21…

De-aia ești „tăticul” lor în teren și ei sunt „copiii”…

– Păi, dacă nu mă înșel, după mine îi Andrei Vlad, fundașul central, căpitanul, are 26 de ani… …Ba nu, e Marius Busuioc după mine, are 29 de ani, joacă mijlocaș în spatele meu, ceilalți sunt toți mai tineri.

De-aia le tot spun că suntem fotbaliști, vreau să le dau încredere, vreau să-i țin în priză, sâmbătă începe campionatul, vin meciurile pe puncte.

Unde jucați prima etapă?

– Aici, în complexul ăsta „Ion Țiriac”, unde jucăm acasă… Avem meci cu un Rapid… Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului își spun ei…

Cristi Bud: „Cred că aș fi făcut un cuplu de atacanți de temut cu Andrei, eu pivot și el volante pe spațiile create de mine”

Sunt antrenamentele lui Andrei ușoare?

– În niciun caz! Antrenamentele sunt cel puțin de liga a doua, dacă nu chiar de prima ligă, clar. Ca frecvență, ca elemente constitutive, ca intensitate.

Păi am avut antrenori în prima ligă care nu făceau antrenamentele pe care le face acum Andrei. E foarte bine documentat, e pariul meu că va ajunge un mare antrenor…

Să nu mă spui că o să creadă că-l perii ca să mă titularizeze… (râde). Chiar nu-l laud, îți spun numa’ cum îi el… Uite, de o lună, de când am semnat, pe 25 iulie, nu a repetat același antrenament, unul nu l-a făcut la fel.

Vă știți demult, dar nu v-ați intersectat decât ca adversari…

– Da… Am jucat de multe ori unul împotriva celuilalt, nu am fost niciodată coechipieri… Cred că am fi făcut un cuplu de atac grozav… Eu în față, pivot, el volante în spatele meu, cu libertate de acțiune, să vină din spate pe spațiile create de mine… Făceam un cuplu de atacanți de temut. (râde) Dar facem acum un cuplu de temut, el antrenor, eu jucător. (râde)

Cristi Bud: „E un proiect serios, domnul Badea este un om foarte ambițios și când își pune ceva în cap, sută la sută că se realizează”

Cum percepi tu faptul că există trei echipe Dinamo în momentul acesta?

– Numai la noi, în România, se poate așa ceva. În loc să fie un singur Dinamo, în Liga 1, care să se lupte la titlu…

Cine mă întreabă „La ce echipă ești” îi zic „La Dinamo”, „Care? La liga a doua?”, „Nu, mai bagă o fisă!”, „La liga a treia?”, „Mai bagă o fisă!”, „Cum, mă, mai e Dinamo și la liga a patra?! Care?”, „Aia care o să ajungă în prima ligă în patru, cinci ani!”, așa le zic… (râde) „Păi cine e acolo?”, „Domnul Nicolae Badea”… Când aud de domnul Badea, tac…

Și le spun eu că e un proiect serios, domnul Badea este un om foarte ambițios și când își pune ceva în cap, sută la sută că se realizează. De-asta, când mi-o zis Andrei de proiectul ăsta, nici n-am mai stat pe gânduri… deși mai avem două oferte din liga a treia… și am venit cu toată convingerea aici.

Liga 4, Seria București, Etapa 1*

26 august, ora 18:00

ASC Daco-Getica – AFC ASALT (Stadion: Daco-Getica)

AFC Venus 1914 – ACS Sportul D&A (Stadion: Biruința)

CSU Știința – ACS Sportivii (Stadion: Politehnica)

ASC Daco-Getica – AFC ASALT (Stadion: Daco-Getica) AFC Venus 1914 – ACS Sportul D&A (Stadion: Biruința) CSU Știința – ACS Sportivii (Stadion: Politehnica) 27 august, ora 18:00

CS FC Dinamo – ACS Rapid FNG (Stadion: Țiriac/Granitul)

CS Progresul 2005 – ACS Pro Team (Stadion: Voința)

ACS Turistul – FC Metaloglobus 2 (Stadion: Progresul Spartac)

CS FC Dinamo – ACS Rapid FNG (Stadion: Țiriac/Granitul) CS Progresul 2005 – ACS Pro Team (Stadion: Voința) ACS Turistul – FC Metaloglobus 2 (Stadion: Progresul Spartac) 30 august, ora 18:00

AS Romprim – ACP 3 KIDS Sport (Stadion: Romprim)

*Conform