CS FC Dinamo visează la Liga 3. Andrei Cristea: „Nicolae Badea ne asigură toate condițiile pentru promovare”. Întâlnirea de „gradul 3” cu Florentin Petre. Exclusiv

Andrei Cristea s-a întors la Dinamo. . În Liga 4. Cu care a fost în cantonament montan, la Târgu Ocna. Cu obiectivul declarat de a promova în Liga 3, SC FC Dinamo a beneficiat de o pregătire montană de 8 zile, facilitate unică la nivelul celui de-al patrulea eșalon fotbalistic. De care, de exemplu, n-au beneficiat „suratele” mai… mari, din Liga 3 și din Liga 2.

CS FC Dinamo visează la Liga 3. Andrei Cristea: „Nicolae Badea ne asigură toate condițiile pentru promovare”. Întâlnirea de „gradul 3” cu Florentin Petre

Salut, Andrei! Cum a fost cantonamentul de la Târgu Ocna?

– Foarte reușit! În primul rând pentru că m-am convins că am adus jucători de caracter. Ceea ce este cel mai important pentru un club aflat în plină reconstrucție.

Am adus 17 jucători noi și pe mine m-a interesat să creez omogenitate, deja campionatul bate la ușă și cred eu că am conturat o echipă bună.

În afară de Cristi Bud, cu ce jucători mai cunoscuți ataci promovarea în Liga 3?

– Nu cred că-i corect să dau acum nume… am 14 copii sub 19 ani… Proiectul meu este pe trei ani și aș vrea să mă bazez pe jucătorii ăștia tineri.

Vreau să am în echipa de bază cel puțin doi juniori născuți în 2005, de exemplu. Pentru mine set foarte important să joc cu fotbaliști tineri, pe care îi cresc și îi pregătesc încă de pe-acum.

Este riscant un proiect bazat numai pe jucători tineri… Vezi numai Dinamo care a retrogradat, e greu numai cu tineri… dacă nu sunt toți Gică Hagi…

– Am și jucători cu experiență, nu se poate fără jucători cu experiență lângă care să crească, să capete încredere copiii. L-am luat pe Cristi Bud în atac, eu am insistat pentru el… Am un mijlocaș central foarte înalt, Ovidiu Marin, un fundaș central, Andrei Vlad, căpitanul echipei, Marius Busuioc mijlocaș-inter, ei sunt cei cu experiență.

Andrei Cristea: „Am învins la scor toate adversarele, de la Liga 4 la Liga 3, în afară de Ceahlăul lui Florentin Petre”

Ce meciuri de pregătire ați avut?

– Am jucat și cu echipe superioare ca nivel competițional, din Liga 3, am bătut Bacăul cu 5-0. Am avut rezultate bune… 6-0 cu Petrolul Moinești, 7-1 cu Viitorul Curița, 10-0 cu Măgura Târgu Ocna după două reprize de câte 30 de minute, a fost ca un antrenament… Toate echipe de liga 4.

Și apoi am considerat că trei săptămâni de selecție și de muncă, incluzând și perioada de la București, înainte de Târgu Ocna, trebuie verificate cu o echipă de eșalon superior și am jucat cu CSM Bacău, 5-0 cum spuneam…

Și am încheiat cantonamentul cu un meci la Piatra Neamț, cu Ceahlăul antrenat de Florentin Petre, tot Liga 3. Am avut 1-0 până în minutul 70, dar ne-au învins cu 2-1, au jucători cu campionate multe de Liga 3 în spate și a mai intervenit și oboseala noastră din finalul perioadei de pregătire montană. În rest, băieții au fost exemplari.

Bucuria mea cea mai mare e faptul că la meciurile cu echipe de Liga 3 am fost multe momente superiori, ăsta e barometrul meu, asta vreau ca nivel constant de joc.

Toată lumea spunea, când am venit la Dinamo, că între Liga 4 și Liga 3 este o diferența ca de la cer la pământ. Eee, uite că nu e! Cu jucătorii pe care i-am adus, pe care i-am așezat în teren pe poziția în care dau cel mai bun randament, pe care i-am pregătit corespunzător, am făcut o diferență mare față de echipele din Liga 4 și foarte mică față de cele din Liga 3. Și asta nu poate decât să mă bucure.

Andrei Cristea: „Am făcut un cantonament de echipă profesionistă. Forță, rezistență, putere. Dimineața încărcare fizică, seara descărcare cu mingea”

Ești mulțumit de nivelul atins la finalul cantonamentului ăsta?

– Da, a fost un cantonament foarte reușit. Mă bucur că deja s-au creat relații de joc între băieți, la asta am lucrat, la omogenitate. Și la componenta aerobă, și la forța explozivă… Și la acumulările fizice băieții sunt din ce în ce mai bine.

Au reacționat foarte bine la ce le-am cerut, la programul de pregătire, s-au pregătit exemplar băieții, sunt foarte receptivi. Din punct de vedere tactic și tot ce le-am cerut eu să facă, la antrenamente și la jocuri.

I-ai alergat mult, ca pe vremea când făceai tu pregătire la munte?

– Ce înseamnă mult? Am adaptat pregătirea fizică la nivelul lor, nu poți să faci ce se face la o echipă de Liga I… Trebuie să fii foarte atent. Dacă aș fi exagerat, cu siguranță că i-aș fi rupt și aș fi făcut cantonamentul degeaba, ne-am fi ales cu jucători accidentați.

Partea aerobă a unui antrenament însuma undeva la 6.000 de metri. Asta de dimineață. Și seara cu mingea. Dimineața încărcare fizică, seara descărcare prin diferite exerciții cu mingea, jocuri de verificare… Ca orice echipă profesionistă. Am făcut un cantonament de echipă profesionistă. Forță, rezistență, putere. Am închegat o echipă destul de bună zic eu, îmi dă încredere că vom avea rezultatele pe care le dorim, care să ne ducă în Liga 3.

ne asigură toate condițiile pentru promovare. Am alături… au fost alături de noi și la Târgu Ocna, și la meciul cu Ceahlăul, președintele clubului, Marius Bacria și managerul tehnic Silviu Ion… Eu zic că le-a plăcut ce-au văzut din moment ce m-au felicitat pentru felul în care arată echipa în momentul acesta… Și salariile sunt plătite la zi… (râde)

Andrei Cristea: „Le urez baftă celorlalte echipe Dinamo. Pe mine mă interesează în primul rând să promovăm noi”

Ce urmează?

– Urmează două săptămâni de pregătire la București. Antrenamente zilnice pe terenurile din Tei, unde vrea domnul Badea să facă baza echipei, și pe Granitul. Și pe 26 august începe campionatul.

Cu cine vă bateți la play-off?

– Nu știu exact ce echipe se vor înscrie, dar sigur vom avea unul dintre adversarii cei mai tari pe Progresul… e o echipă Progresul și în Liga 4, nu numai Progresul Spartac din Liga 2… Progresul 2005… îi au Mihai Costea, Marius Pena, Nicu Epaminonda, au ei o vârstă, dar și multă, multă experiență de prima ligă.

Despre celelalte două echipe Dinamo ce zici?

– Le urez baftă! E loc sub soare pentru toată lumea…

Și dacă ajungeți toate cele trei Dinamo în aceeași ligă, nu spun care… că oricum se supără una dintre ele…

– Păi nu sunt două Universități la Craiova, trei Poli la Timișoara, două Stele, chiar dacă una se numește FCSB, tot Steaua e…

Să dea Dumnezeu să promovăm noi în primul rând… Pe mine mă interesează proiectul de la CS FC Dinamo, să construim frumos și bine… Să rămână ceva trainic după mine…