CS Filiași s-a calificat în sferturile Cupei României, după ce a pierdut etapa trecută la ”masa verde” în Liga 3

Antrenorul Mario Găman și băieții lui sunt eroii Olteniei. CS Filiași a reușit cea mai mare performanță din scurta istorie a clubului, .

Însă, mai înainte să-i uimească până și pe cei mai optimiști dintre susținători, trupa din Filiași a bifat un moment de amatorism destul de des întâlnit în fotbalul mic. Cu doar 4 zile în urmă pierdeau la ”masa verde” meciul cu Petrolul Potcoava.

Au vrut o zi în plus pentru odihnă, au pierdut un meci la ”masa verde”

În eșaloanele inferioare fotbalul nu doar se joacă, de cele mai multe ori, din plăcere. Și oficialii cluburilor sunt mai degrabă ”amatori” de fotbal, decât profesioniști cu experiență.

Calificarea în optimile de finală ale Cupei, după ce au eliminat-o pe UTA, le-a dat programul peste cap băieților lui Mario Găman. Pentru a avea o zi în plus la dispoziție să pregătească jocul cu Hermannstadt, tehnicianul echipei din Filiași a cerut ca meciul cu Petrolul Potcoava, din etapa a 9-a a ligii a treia, să se joace vineri și nu sâmbătă așa cum sunt obișnuiți jucătorii din Filiași.

Federația Română de Fotbal a aprobat cererea doljenilor, doar că președintele Florin Spînu a uitat să notifice și Serviciul de Ambulanță Dolj. Așa se face că vineri, 22 octombrie, la ora meciului cele două echipe nu au putut evolua din cauză că organizatorii partidei, CS Filiași, nu au asigurat ambulanța, condiție obligatorie pentru disputarea unui joc sportiv.

Mario Găman a calificat echipa, dar pleacă

Succesul din optimi în fața celor de la Hermannstadt va fi udat din belșug de antrenorul Mario Găman și elevii lui de la CS Filiași. Tehnicianul are

Găman a bifat o performanță istorică pe banca echipei din Filiași, dar foarte curând își va începe munca la noua lui echipă, Pandurii Târgu Jiu, cu care a ajuns la un acord chiar înaintea meciului cu Hermannstadt.

”Mergem la un restaurant, cu toții. Avem voie să bem până dimineață, uităm de odihnă, uităm de toate acum. În sferturi mi-ar plăcea ca echipa să cadă cu cel mai bun adversar. Pentru acești băieți minunați va fi un bonus, va fi fericire. Fiecare merită statuie”, a spus Mario Găman la finalul partidei cu Hermannstadt.

Oficialii clubului sunt la curent cu ”trădarea” tehnicianului, dar au preferat să țină secret acest amănunt pentru a nu ”destabiliza vestiarul” înaintea meciului din Cupă.

”Știam că antrenorul are o înțelegere cu Pandurii Târgu Jiu, noi am discutat această problemă de câteva zile, dar am zis să nu o anunțăm ca să nu-i bulversăm pe băieți.

Eu îi doresc multă baftă, sunt de acord să meargă pentru că merită să fie la Pandurii Târgu Jiu și sunt convins că Pandurii va ajunge acolo unde îi este locul cu Mario Găman antrenor. Ne vom decide în zilele următoare pe cine vom aduce antrenor”, a explicat președintele Florin Spînu.

Tehnicianul Găman are pedigree de antrenor

Mario Găman este, cum se spune, un ales al sorții pentru meseria de antrenor. Mama tehnicianului este sora soției fostului selecționer Victor Pițurcă. Cu alte cuvinte, Găman este nepotul fostului mare atacant al Stelei, câștigător a Cupei Campionilor Europeni.

De altfel, cei doi au și colaborat în trecut, Găman fiind secundul lui ”Piți” la Al Ittihad, în Arabia Saudită. Tehnicianul echipei din Filiași a recunoscut după victoria cu Hermannstadt că îl va suna pe fostul selecționer.

”Am să-l sun imediat pe Victor Pițurcă. Vreau să-i mulțumesc pentru tot e a făcut pentru mine și pentru ce m-a învățat”, a spus Găman.

Frații Șerban, eroii ”de împrumut” ai echipei din Filiași

Calificarea celor de la CS Filiași în sferturile Cupei României este o performanță pentru care trebuie felicitată întreaga echipă. De la antrenori, până la administratorul bazei sportive.

Însă, ca în orice poveste de succes, există unul sau mai mulți eroi, cei care au făcut diferența, oamenii decisivi în astfel de momente istorice.

În cazul de față vorbim de frații Florin și Alin Șerban. Primul este portarul care a parat 3 lovituri de la 11 metri, cel de al doilea este omul are a transformat lovitura decisivă în disputa cu AFC Hermanstadt. Ambii sunt doar împrumutați la CS Filiași de la Dacia Mioveni.

”Treaba mea și treaba tuturor portarilor este să avem un psihic puternic. După golul primit în debutul meciului a trebuit să trec peste, colegii m-au încurajat și jocul ne-a făcut să credem că putem să trecem mai departe.

Inspirat am fost din prima zi când am venit la fotbal. Azi am avut feeling, mi-am ajutat colegii, am revenit de două ori și am ieșit de pe teren învingători și fericiți. Noi am crezut mereu că putem să ducem echipa asta departe”, a spus portarul celor de la Filiași.

Prea săraci ca să joace pe ”Ion Oblemenco”

Calificarea în sferturile de finală a Cupei României nu aduce doar un boom de imagine echipei din Filiași, ci și, mai în glumă mai în serios, probleme financiare. Din sferturi echipa va trebui să se mute pe alt stadion, întru cât micuța arenă din localitate nu are instalație de nocturnă.

Președintele Florin Spînu are pregătit deja planul pentru sferturi. Echipa va evolua la Turnu Severin, deși recunoaște că și-ar dori ca băieții lui să joace măcar un meci în viață pe arena reprezentativă a Olteniei ”Ion Oblemenco” din Craiova.

”Pe Ion Oblemenco nu ne permitem pentru că e foarte scump. Dacă vom găsi înțelegere la factorii județeni și vom primi o ofertă pe măsura posibilităților noastre cu siguranță vom juca pe Ion Oblemenco. Dacă nu se poate, vom merge la Severin, sau la Târgu Jiu”, a explicat Spînu.

Acesta și-a permis să facă glume după ce echipa lui s-a calificat în sferturile Cupei și anunță un ”mic dezastru financiar”, care se va adăuga oricum la restanțele salariale către jucători.

”O să avem ceva probleme cu banii pentru că acum cu siguranță vom ajunge în cupele europene. Eu zic că o să câștigăm Cupa României (râde).

Vor veni și banii la băieți, domnul primar este cel care pune viza pe ștatele de plată și cu siguranță vor veni și banii. Avem ceva probleme financiare, dar nu atât de grave. Avem două luni restante la plata salariilor”, încheie Florin Spînu.